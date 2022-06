Badminton: Paris 2024 dans la mire d’un officiel du Madawaska

Éric Desroches caresse toujours l’espoir de participer à ses troisièmes Jeux olympiques en tant qu’officiel en badminton. Il croit avoir fait bonne impression lors des derniers championnats mondiaux par équipes qui se sont déroulés en Thaïlande, en mai dernier.

Selon lui, la participation à ce tournoi est une étape importante en vue de la sélection des arbitres qui auront la chance de se rendre en France en juillet et août 2024.

«Ça se décide quand même assez tôt. Je me souviens que pour Tokyo 2020, j’avais été choisi 16 mois avant l’événement et dans le cas de Rio, en 2016, on m’avait envoyé une confirmation 14 mois avant les Jeux.»

«Ce tournoi-là était scruté à la loupe et c’était très important pour moi d’être là, d’être en forme et de bien faire. Je me suis organisé pour que ça fonctionne bien.»

Pour un officiel de la trempe d’Éric Desroches, l’objectif demeure de participer à l’événement sportif le plus en vue sur la planète.

«Je l’ai déjà fait, mais si je peux le faire une autre fois, je vais être heureux. Il n’y a rien qui se compare aux Olympiques.»

M. Desroches a pris part à 26 matchs lors des Coupes Thomas (hommes) et Uber (femmes) qui se sont déroulées à Bangkok. Il a agi comme arbitre en chef dans 16 de ces affrontements et a même été choisi au sein d’un groupe de six officiels qui ont participé à la grande finale masculine.

Pour celui qui est aussi enseignant au secondaire, à Edmundston, chaque participation à un événement de cette envergure est une expérience hors du commun.

«En Asie, ce genre de tournoi est l’équivalent d’une finale de la coupe Stanley au Canada. Ç’a été tout un tournoi. Les gens ne comprennent pas toujours ça, mais j’ai quand même fait un match où il y avait 12 000 personnes dans les gradins. Et ça, c’était à cause des mesures liées à la COVID-19, car normalement, il peut y en avoir 20 000.»

Selon lui, la nervosité ressentie avant le début d’une partie est rapidement remplacée par l’excitation de voir les meilleurs joueurs au monde se donner corps et âme pour remporter ce championnat tant convoité.

«Pour un ‘‘petit gars” d’Edmundston, le fait de se retrouver là-bas, c’est toute une expérience.»

Il s’agissait d’ailleurs de sa première compétition sur la scène internationale depuis sa présence aux Jeux olympiques de Tokyo en juillet et en août 2021. Malgré tout, Éric Desroches a senti qu’il était en parfait contrôle pendant l’entièreté du tournoi.

«Même si je n’avais pas fait des tonnes de compétitions avant celle-ci, je me sentais bien dans la chaise d’officiel. Je me plais à dire que même si je n’en fais pas beaucoup, c’est comme faire du vélo, ça ne se perd pas.»

«Disons qu’avec 19 heures en avion, j’ai eu la chance de faire pas mal de visualisation.»

Encore les effets de la COVID-19

M. Desroches avoue que son périple en Thaïlande ne s’est pas fait sans défis, principalement en raison des restrictions sanitaires toujours en vigueur.

«Pour nous, il n’y a plus de restrictions, mais dans plusieurs pays d’Asie, c’est encore très actif. J’ai été obligé de m’acheter une assurance du pays même avant de partir. Il faut avoir la Thailand Pass qui est l’équivalent d’ArriveCan. J’ai passé plusieurs heures à remplir des documents. Il faut encore porter le masque et on prend ta température quand tu entres dans un édifice. C’était un retour dans le passé pour moi.»

Contrairement à ce qu’il a vécu au Japon, alors qu’il ne pouvait quitter sa chambre d’hôtel que pour participer à des matchs de badminton, Éric Desroches a pu se promener un peu plus.

«C’était moins pire qu’à Tokyo, mais ça nous ramène tout de même dans un mode COVID-19 assez vite.»

D’autres tournois en vue

Bien qu’il souhaite prendre part à quelques tournois sur la scène internationale d’ici la sélection des officiels qui seront retenus pour participer aux Jeux olympiques de Paris, le seul événement auquel il participera officiellement pour le moment sera le Canada Open, en septembre prochain.

«Mon nom est sur quelques listes, mais il n’y a rien de confirmé. La BWF (Fédération mondiale de badminton) sait aussi que j’ai plus de temps l’été, étant donné que je suis en vacances, alors je vais peut-être avoir des invitations de dernière minute.»