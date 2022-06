Championnats de l’ASINB: Erin Vringer bat un record de Geneviève Lalonde

Depuis déjà quelques années, ils sont plusieurs à voir Erin Vringer comme étant la dauphine de Geneviève Lalonde en athlétisme. Si son développement continue de suivre sa courbe de progression, ses chances de prendre part à son tour aux Jeux olympiques sont réelles.

La jeune coureuse de Saint-Jean vient justement de réaliser un autre exploit digne de mention en battant un vieux record de Lalonde datant de 2009, samedi, lors des Championnats provinciaux d’athlétisme de l’Association sportive interscolaire du Nouveau-Brunswick qui ont été présentés sur la piste Shawn Graham de l’école Bonar Law de Rexton.

Lors de l’épreuve de 1500m senior, Vringer a rallié la distance en 4min32s42, soit près de quatre secondes de mieux que le chrono de Lalonde en 2009 qui était de 4min36s13.

Vringer s’est également imposée au 800m avec un temps de 2min14s70, à seulement 80 centièmes d’une autre marque de Lalonde (2min13s90) datant de 2008.

Elle complète donc son aventure au sein de l’ASINB avec les records du 1500m, tant au niveau junior que senior.

Au total, en incluant la course sur route, elle détient déjà plus de 20 records provinciaux.

«Mon objectif avant le 1500m était de battre le record, confie-t-elle. Je savais que j’étais suffisamment en forme pour un tel résultat, mais je savais quand même que ce serait une course difficile sur le plan mental.»

«Je visais aussi le record du 800, mais je l’ai raté de peu. Dans l’ensemble, je suis satisfaite de ma performance. J’étais particulièrement heureuse de pouvoir participer aux Championnats de l’ASINB une dernière fois parce que la COVID-19 a forcé l’annulation des championnats des deux dernières années», révèle Vringer, qui entamera cet automne sa première année à l’Université de l’Utah.

Cet été, Vringer entend garder la forme en prenant part à quelques courses.

«Je ne vise pas particulièrement des records pour cet été. Geneviève a réalisé beaucoup de temps rapides à mon âge et elle est depuis un excellent modèle, tant pour moi que pour l’ensemble de la province et tout le pays. J’espère cependant être en mesure de courir un 3km rapide pendant l’été afin de me préparer pour la saison de cross-country de l’Université de l’Utah», mentionne la jeune athlète de Saint-Jean.

Parmi les autres brillantes performances de samedi chez les dames, notons les deux médailles d’or de la sprinteuse Carys Jacobson, de Fredericton, toujours au niveau senior.

Avec des chronos de 12s34 en ronde préliminaire et 12s34 en finale du 100m, de même que 25s52 au 200m, Jacobson est venue bien prêt de battre les vieilles marques provinciales appartenant à Trina Penny. En 1986, Penny avait réalisé un temps de 25s00 au 200m, alors que l’année suivante elle avait enregistré un chrono de 12s24 au 100m.

Chez les athlètes francophones, Malika Allain, de l’ÉSN, au 800m, Julianna Lemaire, de Mathieu-Martin, dans les épreuves de 1500m et 3000m, Alexandra Knouf, de Louis-J.-Robichaud, au 300m haies, Emma LeBlanc, de Clément-Cormier, au saut en hauteur, Aria Noël-Bertin, de Louis-Mailloux, au saut en longueur, Marie-Ève Maillet, de Clément-Cormier, aux lancers du disque et du javelot, et Audrée LeBlanc, de Mathieu-Martin, au lancer du poids, ont savouré l’or chez les filles d’âge junior.

Julianna Lemaire, de Mathieu-Martin, a remporté les épreuves de 1500m et 3000m au niveau junior. – Photo: Normand Léger

Au niveau senior, Mariève Allain, de Mathieu-Martin, au 400m haies, Kiersten Hicks, d’Aux-Quatre-Vents, au saut en hauteur, Janie Caissie, de Clément-Cormier, au saut en longueur, et Madaly Mackinnon, du Carrefour Beausoleil, au 3000m, ont remporté leur épreuve respective.

Championnats d’athlétisme de l’Association sportive interscolaire du Nouveau-Brunswick

Filles junior

100m: Or – Anna Somers, St. Stephen; Argent – Shaniece Smikle, Harrison Trimble; Bronze – Karrin Vautour, Simonds.

200m: Or – Anna Somers, St. Stephen; Argent – Shaniece Smikle, Harrison Trimble; Bronze – Rachel Sherwood, Harrison Trimble.

400m: Or – Anna Somers, St. Stephen; Argent – Malika Allain, ÉSN; Bronze – Rachel Sherwood, Harrison Trimble.

800m: Or – Malika Allain, ÉSN; Argent – Felicia Mortimer, Harbour View; Bronze – Julianna Lemaire, Mathieu-Martin.

1500m: Or – Julianna Lemaire, Mathieu-Martin; Argent – Taylor Smith, Simonds; Bronze – Charleigh Van Der Pluijm, Bathurst.

3000m: Or – Julianna Lemaire, Mathieu-Martin; Argent – Ainsley Grant, St. Stephen; Bronze – Laure Smith West, Riverview.

80m haies: Or – Tara Lawson, Harrison Trimble; Argent – Alexandra Knauf, Louis-J.-Robichaud; Bronze – Isabelle Rayner, Carleton North.

300m haies: Or – Alexandra Knauf, Louis-J.-Robichaud; Argent – Sydney Vanwart, Leo Hayes; Bronze – Aurora Cormier, Bonar Law.

4x100m: Or – Harrison Trimble; Argent – St. Stephen; Bronze – Mathieu-Martin.

4x400m: Or – Harrison Trimble; Argent – Mathieu-Martin; Bronze – James M. Hill.

Saut en hauteur: Or – Emma LeBlanc, Clément-Cormier; Argent – Hannah Barnard, Hampton; Bronze – Aria Noël-Bertin, Louis-Mailloux.

Saut en longueur: Or – Aria Noël-Bertin, Louis-Mailloux; Argent – Abby Wheaton, Leo Hayes; Bronze – Karrin Vautour, Simonds.

Triple saut: Or – Adele Ancolie, Fredericton; Argent – Ava Brennan, Carleton North; Bronze – Kenzie Lynch, Harrison Trimble.

Lancer du poids: Or – Audrée LeBlanc, Mathieu-Martin; Argent – Hannah Barnard, Hampton; Bronze – Marie-Ève Maillet, Clément-Cormier.

Lancer du disque: Or – Marie-Ève Maillet, Clément-Cormier; Argent – Khloe Hamilton, Miramichi Valley; Bronze – Elisabeth Harris, St. Stephen.

Lancer du javelot: Or – Marie-Ève Maillet, Clément-Cormier; Argent – Lillian Kennedy, Leo Hayes; Bronze – Sarah Linder, Leo Hayes.

Filles senior

100m: Or – Carys Jacobson, Fredericton; Argent – Lindsay Anderson, Saint-Jean; Bronze – Jayci Peck, Woodstock.

200m: Or – Carys Jacobson, Fredericton; Argent – Janie Caissie, Clément-Cormier; Bronze – Jayci Peck, Woodstock.

400m: Or – Briana Bartley, Woodstock; Argent – Sophie Dubé, Sainte-Anne; Bronze – Valerie Emerson, Saint-Jean.

800m: Or – Erin Vringer, Saint-Jean; Argent – Madaly Mackinnon, Carrefour Beausoleil; Bronze – Nicole Trites, Fredericton.

1500m: Or – Erin Vringer, Saint-Jean; Argent – Gabrielle Côté, Mgr. Marcel-François-Richard; Bronze – Clare Livingstone, Woodstock.

3000m: Or – Madaly Mackinnon, Carrefour Beausoleil; Argent – Mattea McNair, Fredericton; Bronze – Jessica White, Fredericton.

100m haies: Or – Eliana Kennedy, Fredericton; Argent – Jenna McLaughlin, Harrison Trimble; Bronze – Sara Domres, Fundy.

400m haies: Or – Mariève Allain, Mathieu-Martin; Argent – Jenna McLaughlin, Harrison Trimble; Bronze – Catherine Allain, Mathieu-Martin.

4x100m: Or – Fredericton; Argent – Woodstock; Bronze – Bernice MacNaughton.

4x400m: Or – Fredericton; Argent – Bernice MacNaughton; Bronze – Harrison Trimble.

Saut en hauteur: Or – Kiersten Hicks, Aux-Quatre-Vents; Argent – Sohia Lewis, Bernice MacNaughton; Bronze – Valerie Emerson, Saint-Jean.

Saut en longueur: Or – Janie Caissie, Clément-Cormier; Argent – Mallie Kilfoil, Carleton North; Bronze – Breanne Wesselius, Petitcodiac.

Triple saut: Or – Abby MacIntosh, Bernice MacNaughton; Argent – Elise Comeau, Fredericton; Bronze – Valerie Emerson, Saint-Jean.

Lancer du poids: Or – Sydney Walker, Harrison Trimble; Argent – Marin MacPherson, Kennebecasis Valley; Bronze – Karly Evans, Saint-Jean.

Lancer du disque: Or – Sydney Walker; Argent – Jocelyn Allanach, Mathieu-Martin; Bronze – Marin MacPherson, Kennebecasis Valley.

Lancer du javelot: Or – Bea Torreon, Fundy; Argent – Darquis Lecompte, Fundy; Bronze – Kierste Hamilton, Miramichi Valley.

Garçons junior

100m: Or – Jack Mellish, JMA Armstrong; Argent – Nathan Rioux, Mathieu-Martin; Bronze – Yun Soo Shin, Bernice MacNaughton.

200m: Or – Jack Mellish, JMA Armstrong; Argent – Nathan Rioux, Mathieu-Martin; Bronze – Logan Smith, Bathurst.

400m: Or – Jack Mellish, JMA Armstrong; Argent – Greysen Tremble, Bernice MacNaughton; Bronze – Breilan Levi Labobe, Bonar Law.

800m: Or – Noah Mackinnon, Carrefour Beausoleil; Argent – Zander Hill, Leo Hayes; Bronze – Greysen Tremble, Bernice MacNaughton.

1500m: Or – Zander Hill, Leo Hayes; Argent – Granville Debly, Simonds; Bronze – Caden Wolverton, Fredericton.

3000m: Or – Noah Mackinnon, Carrefour Beausoleil; Argent – Théo Simard, W.-A.-Losier; Bronze – Caleb MacPhee, Sir James Dunn.

100m haies: Or – Jacoby Francis, Bonar Law; Argent – Colin Munro, Bernice MacNaughton; Bronze – Cody Cormier, Harrison Trimble.

300m haies: Or – Connor Casey, Miramichi Valley; Argent – Brelan Levi Labobe, Bonar Law; Bronze – Jacoby Francis, Bonar Law.

4x100m: Or – Bernice MacNaughton; Argent – Fredericton; Bronze – Rothesay.

4x400m: Or – Fredericton; Argent – Bernice MacNaughton; Bronze – Bonar Law.

Saut en hauteur: Or – Everett Kent, Carleton North; Argent – Ryan Powers, Bernice MacNaughton; Bronze – Logan Smith, Bathurst.

Saut en longueur: Or – Nathan Rioux, Mathieu-Martin; Argent – Logan Smith, Bathurst; Bronze – Josh Quiros, Bathurst.

Triple saut: Or – Jacoby Francis, Bonar Law; Argent – Breilan Levi Labobe, Bonar Law; Bronze – Hilmer Panes, Bonar Law.

Lancer du poids: Or – Isaac Hachey, ÉSN; Argent – Tyler Robertson, Bonar Law; Bronze – Curtis Russell, McAdam.

Lancer du disque: Or – Isaac Hachey, ÉSN; Argent – Curtis Russell, McAdam; Bronze – Francis Sonier, Carrefour Beausoleil.

Lancer du javelot: Or – Everett Kent, Carleton North; Argent – Logan Woodburn, Bonar Law; Bronze – Francis Sonier, Carrefour Beausoleil.

Garçons senior

100m: Or – Francis Roussel, L’Odyssée; Argent – David Valencia, Carleton North; Bronze – Jackson Banks, Leo Hayes.

200m: Or – Francis Roussel, L’Odyssée; Argent – Jackson Banks, Leo Hayes; Bronze – Marc-Étienne LeBlanc, Clément-Cormier.

400m: Or – Adrian Brennan, Carleton North; Argent – Marc-Étienne LeBlanc, Clément-Cormier; Bronze – Christian McAuliffe, Rothesay.

800m: Or – Isaac MacLean, Bernice MacNaughton; Argent – Kohan Ketch, Woodstock; Bronze – Dylan Campbell, St. Malachy’s.

1500m: Or – Isaac MacLean, Bernice MacNaughton; Argent – Luc Blanchette, Mathieu-Martin; Bronze – Connor Leslie, Moncton.

3000m: Or – Isaac MacLean, Bernice MacNaughton; Argent – Nathaniel Currie, Fredericton; Bronze – Spencer Morton, Riverview.

110m haies: Or – Guillaume Basque, Mathieu-Martin; Argent – David Valencia, Carleton North; Bronze – Nick Murphy, Bernice MacNaughton.

400m haies: Or – Tyron Augustine Sock, Bonar Law; Argent – Caelen Murphy, Harrison Trimble; Bronze – Luc Blanchette, Mathieu-Martin.

4x100m: Or – Mathieu-Martin; Argent – Moncton; Bronze – James M. Hill.

4x400m: Or – Bernice MacNaughton; Argent – Moncton; Bronze – Mathieu-Martin.

Saut en hauteur: Or – Guillaume Basque, Mathieu-Martin; Argent – Aidan Garnett, Fredericton; Bronze – Kallum Fletcher, Bonar Law.

Saut en longueur: Or – Divine Tissera, Petitcodiac; Argent – David Valencia, Carleton North; Bronze – Nathaël Young, Aux-Quatre-Vents.

Triple saut: Or – Aiden Boleyn, Harrison Trimble; Argent – Aiden Garnett, Fredericton; Bronze – Tyron Augustine Sock, Bonar Law.

Lancer du poids: Or – Kallum Fletcher, Bonar Law; Argent – Aidan Boleyn, Harrison Trimble; Bronze – Zeph Martin, James M. Hill.

Lancer du disque: Or – Guillaume Basque, Mathieu-Martin; Argent – Tony Jeong, Fredericton; Bronze – Zeph Martin, James M. Hill.

Lancer du javelot: Or – Tony Jeong, Fredericton; Argent – Zeph Martin, James M. Hill; Bronze – Nathan Orchard, Carleton North.

Sports en fauteuil roulant

100m: Or – Dante Cormier, Riverview.

Sports Olympiques spéciaux

50m: Or – Nabil Riordon, Bathurst.

Lancer du poids: Or – Nabil Riordon, Bathurst.

Classement écoles AAA

1. Bernice MacNaughton 223,5 pts; 2. Fredericton High 209 pts; 3. Harrison Trimble 198 pts; 4. Mathieu-Martin 191,5 pts; 7. ÉSN 50,5 pts; 11. L’Odyssée 21 pts.

Classement écoles AA

1. Bonar Law 221 pts; 2. Carleton North 124,5 pts; 3. Woodstock 77 pts; 6. Clément-Cormier 66 pts; 12. Louis-J.-Robichaud 21 pts; 12. W.-A.-Losier 21 pts; 14. Louis-Mailloux 19 pts; 15. Sainte-Anne 15 pts.

Classement écoles A

1. Carrefour Beausoleil 73 pts; 2. JMA Armstrong 63 pts; 3. McAdam 26 pts; 4. Aux-Quatre-Vents 22 pts; 6. Mgr. Marcel-François-Richard 12 pts.