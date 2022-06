Daniel Després prend le 22e rang à Hawaï

Il y a 20 ans, le triathlète Daniel Després faisait partie de l’élite mondiale dans son groupe d’âge. Il compétitionnait alors chez les 30 à 35 ans et il parvenait régulièrement à aller chercher un top-10, voire un top-5, dans des demi-Ironman ou des Ironman aux quatre coins de la planète. Un malheureux accident dans l’épreuve du vélo, au Ironman d’Hawaï en 2002, a malheureusement tout fait basculer.

Frappé de plein fouet par une voiture qui roulait à une cinquantaine de kilomètres à l’heure, Després s’en sort miraculeusement avec la jambe gauche fracturée et plusieurs contusions. Il aurait pu facilement perdre la vie et il en est bien conscient.

Le chemin de la guérison aura toutefois été long. Surtout sur le plan mental.

S’il a lentement repris la compétition, jamais il n’a pu retrouver sa forme d’avant l’accident. Résultat, il a réduit les épreuves et le cœur y était un peu moins.

«C’était plus mental que physique, dit-il. La dernière fois que j’ai pris part à un demi-Ironman remonte à sept ou huit ans. J’ai depuis fait quelques triathlons.»

La pandémie, étrangement, lui aura permis de retrouver l’envie de reprendre sérieusement l’entraînement. Il y a encore place à l’amélioration, mais ça s’en vient.

D’ailleurs, il a pris part samedi à sa première compétition d’envergure depuis des lunes. Désormais âgé de 55 ans, l’athlète d’Ammon, en banlieue de Moncton, a choisi d’aller là où tout a basculé en 2002… Hawaï.

Il a terminé l’épreuve en 5h50min49, un chrono qui lui aura permis de prendre le 22e rang chez les 55 à 59 ans, ainsi que le 270e rang au classement général sur plus de 2000 participants. C’est très loin d’être mauvais.

Daniel Després a pris la 22e place chez les hommes âgés entre 55 et 59 ans, samedi, au demi-Ironman d’Hawaï. – Gracieuseté De l’avis de Daniel Després, la chaleur était suffocante au demi-Ironman d’Hawaï. – Graceuseté

Després a ainsi terminé les 1,93 km de nage en 40min57, les 89,87 km de vélo en 2h43min58 et les 21,29 km de course à pied en 2h14min12.

«Ç’a été OK avec la nage, dit-il. Par contre, cétait tellement beau de nager dans ces eaux. Même si le fond est à une trentaine de pieds, tu vois très bien les coraux et les poissons multicolores.»

«Au vélo, qui est normalement ma force, j’étais en troisième ou en quatrième place dans mon groupe d’âge à la mi-course. J’ai finalement terminé au neuvième rang. Dans la deuxième portion, j’ai perdu le rythme.»

«Avec un mois d’entraînement de plus, je sais très bien que j’aurais pu faire beaucoup mieux. Je me connais. Même chose avec la course à pied. Je n’étais pas au sommet de ma forme. Et puis, il faisait également extrêmement chaud. Mieux préparé, je suis convaincu que je me classais dans le top-10 dans mon groupe d’âge», raconte Daniel Després.

Dans les prochaines semaines, Després prendra part à une série de triathlons ici et là au Nouveau-Brunswick. Ça lui servira de préparation en vue de son prochain demi-Ironman qu’il compte faire vers la fin de l’été ou au début de l’automne.

«Je ne sais pas encore où ce sera, mais c’est certain que je vais faire un autre demi-Ironman cette année. Mon objectif à plus long terme est de faire un plein Ironman en 2023. Je reprends sérieusement la compétition», révèle Daniel Després.

Un autre Acadien était présent à Hawaï, soit Denis Poirier, de Tracadie, chez les 50 à 54 ans. Grâce à un chrono de 8h02min55, Poirier a pris le 1110e rang au cumulatif et le 107e échelon dans son groupe d’âge.