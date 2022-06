10 km Chaleur: Euchariste Brideau sera du départ pour une 30e fois

Encore en grande forme malgré ses 76 ans célébrés vendredi, Euchariste Brideau est devenu avec le temps une célébrité à Beresford. C’est que voyez-vous, le coureur de Saumarez est la seule personne à avoir pris part aux 29 premières éditions du 10 km Chaleur. Ce diable d’homme, qui a pourtant dû composer avec la COVID-19 le mois dernier, sera encore là samedi pour le 30e.

L’exploit est d’autant plus spécial, étant donné son âge, que la 30e édition devait dans un premier temps avoir lieu en 2020. Mais la pandémie a finalement forcé l’annulation de l’événement en 2020 et en 2021.

«La COVID m’a pas mal ralenti dans mon entraînement, alors l’énergie est moins là, affirme le sympathique septuagénaire. Je vise un chrono de 1h15. On verra bien.»

Il raconte que sa séquence a bien failli prendre fin en 2018.

«J’avais un gros bobo sur un orteil et je ne pouvais pas me rentrer le pied dans mon espadrille, dit-il. J’ai donc appelé le président de la course Mario Boudreau et je lui ai raconté mon problème. Mario trouvait ça dommage que je ne participe pas à la course. J’ai alors suggéré de courir en sandales. Mario m’a aussitôt encouragé à le faire. Ça n’a pas trop mal été.»

Cette course en sandales aura donc été la seule où il n’avait pas à ses pieds ses traditionnelles Asics.

«J’ai déjà porté une paire de Nike pour le Marathon de Montréal, mais je n’avais pas aimé mon expérience. Depuis, je suis resté fidèle à Asics. Les espadrilles ont parfois été rouges, parfois bleues. Cette année, elles sont noires et blanches», lance-t-il en riant.

Euchariste Brideau n’a jamais fait partie de l’élite. Son meilleur chrono, il l’a obtenu au milieu des années 1990 en réalisant un temps de 41min40. Et la dernière fois qu’il a couru sous la barre des 60 minutes remonte à 2014, où il a complété la course en 57min48. Depuis, ça se situe toujours, bon an, mal an, entre 1h02 et 1h10. Il n’en fait aucun cas puisqu’il court pour le simple plaisir de le faire.

«Je n’ai jamais arrêté, confie-t-il. Je ne fais plus de marathon, mais il m’arrive encore de courir le demi-marathon. La dernière fois c’est l’hiver passé. Je l’ai couru en compagnie de Jean-Marie (Breau). Je fais surtout des 10 km et des 5 km. Cette année, je devrais aussi faire les courses de Saint-Isidore, Lamèque, Tracadie et Bathurst.»

«Mais la course de Beresford est celle que je préfère. C’est à mon avis la meilleure course dans la province. C’est tellement bien organisé. Et en plus, j’aime le parcours qui est plat. Ce n’est pas comme à Saint-Isidore où il y a des côtes», indique-t-il.

Sans faire de promesse, M. Brideau espère être en mesure de poursuivre sa séquence au 10 km Chaleur pour encore plusieurs années.

«Je prends ça une année à la fois, mais je souhaite de me rendre au moins jusqu’à 80 ans. Je n’ai pas l’intention de m’arrêter. Je vais courir tant que je pourrai. Plusieurs de mes amis ne sont plus là. Soit ils sont décédés ou encore ils ont arrêté de courir. Maintenant, mon plaisir c’est de courir avec les plus jeunes. D’ailleurs, mon petit-fils de 19 ans Julien Thibodeau va faire la course avec moi pour une quatrième fois de suite.»

Hommage à Sylvio

Environ 500 coureurs sont attendus pour l’une des épreuves du 30e 10 km Chaleur. Outre les distances de 10 km et 5 km pour les coureurs et les marcheurs, on retrouve aussi des courses de 1 km et 200 mètres pour les enfants.

À noter qu’il y aura un moment de silence pour honorer la mémoire du regretté Sylvio Bourque. Une bannière lui rendant hommage sera également présentée.

Tous les profits de la course seront remis à l’école Carrefour Étudiant de Beresford.

À noter que tous les coureurs et marcheurs des épreuves de 10 km et 5 km auront droit à une médaille spéciale.

«C’est la municipalité de Beresford qui a permis l’achat de ces médailles avec un don de plus de 5000$, note le président de l’événement Mario Boudreau. Nous avons eu l’idée lors du dernier Ironman de Mont-Tremblant. En voyant la médaille que les organisateurs donnaient aux participants, nous nous sommes dit que ce serait vraiment bien de faire la même chose pour les 30 ans de notre course. Elle est vraiment belle et je peux te dire que je n’ai jamais vu une aussi belle médaille. Juste la médaille vaut l’inscription.»

Le départ sera donné à 10h au Centre Réal-Boudreau.