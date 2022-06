Les triathlètes bientôt de retour à Cap-Pelé

Le troisième Triathlon Plage Aboiteau aura lieu le dimanche 31 juillet à Cap-Pelé.

«On est vraiment excités pour l’événement cette année. Les choses commencent à se mettre en place», a mentionné le directeur du triathlon, Mike Roy, lors de son passage devant le conseil municipal de Cap-Pelé, lundi soir.

Le comité organisateur a rappelé aux élus de Cap-Pelé quelques succès de la dernière édition en 2019. Entre autres, l’événement était déjà complet quatre semaines avant la tenue de l’activité, qui a regroupé 180 participants.

L’événement proposé consiste en un triathlon d’une distance sprint, soit 750 mètres de natation, 20 kilomètres de vélo et 5 kilomètres de course. Cette année, les organisateurs attendent entre 150 et 200 participants.

Le 31 juillet au matin, le coup d’envoi de la première épreuve au programme sera la natation à compter de 8h.

À noter que l’Allée du Parc sera fermée au public de 5h à 11h cette journée-là, puisque la rue sera utilisée pour le parcours de vélo. La rue Aboiteau, à partir de l’Allée du parc jusqu’au centre de plage, sera aussi fermée au public, de même que le stationnement près du centre de plage.

La passerelle qui rejoint le Centre de plage et les chalets Aboiteau sera fermée de 8h30 à 11h pour le parcours de course.

Les organisateurs soulignent que l’accès sera gratuit pour les participants et leur famille au Centre de plage lors de l’événement.

Le Village de Cap-Pelé appuie à 100% l’organisation de l’événement dont les retombées économiques sont importantes pour la communauté.

Le conseil municipal a approuvé les différentes demandes du comité organisateur. Tel qu’indiqué par le maire Serge Léger: «Il n’y a rien qui a changé, on a approuvé ça depuis 2019. On est très content de continuer à répondre aux services et demandes que vous avez faits», a exprimé le maire en s’adressant à Mike Roy.

«Ça amène 180 personnes ici, ça amène leurs familles et ils voient la plage Aboiteau. C’est un atout», explique Serge Léger.