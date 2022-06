Baseball: les Fisher Cats glissent au classement, mais ne paniquent pas

En trois matchs, les Fisher Cats de Moncton (2-3) ont glissé du premier au quatrième et avant-dernier rang du circuit de baseball senior N.-B./Î.-P.-É. «Pas de panique», assure le vétéran de la formation, Serge Vautour de Moncton. Ils ne devancent dorénavant que les Ironmen de Chatham (0-1), qui n’ont disputé qu’un seul match jusqu’à maintenant. Les Fishers Cats amorcent jeudi soir une série de trois matchs en moins de quatre jours.

Comme son collègue Justin Cormier, Vautour fait partie des meubles chez les Fishers Cats, membre de l’équipe depuis qu’elle porte ce nom. Il a intégré le club senior des Mets de Moncton à 22 ans – soit en 2010 – après avoir gradué de sa formation junior.

Avec quatre matchs sous la ceinture et 16 présences au bâton, dont 6 coups sûrs et 4 points produits, Vautour maintient une moyenne de ,375 au bâton. Il est au deuxième rang des siens derrière le lanceur Sam Lund (,455 en 14 apparitions au marbre).

«La saison est jeune, explique d’emblée Vautour, au sujet de la quatrième place de l’équipe du Coude. La saison est un marathon, pas un sprint. On veut gagner, mais la vraie saison commence fin août début septembre. On ne panique donc pas. On a perdu notre dernier match, mais c’était proche (défaite de 5 à 4 contre les Alpines de Saint-Jean). La ligue est forte, mais on a vraiment une bonne équipe», assure le joueur de premier but.

«On a beaucoup de talent et beaucoup de leadership sur l’équipe. On a aussi un bon entraîneur (Greg Hickox) à qui on fait confiance. On n’a que quelques matchs de joués, ce n’est pas beaucoup», relativise-t-il.

Les nouveaux venus doivent trouver leurs repères. C’est le cas du joueur d’avant-champ Declan Buckle, un finissant fraîchement diplômé de la Minot State University où il vient de conclure sa carrière NCAA, et du frappeur suppléant Jérémie Arseneau, qui est passé par l’Université d’Albany (NY).

«Ce sont de bons joueurs. Ils sont jeunes, mais ils s’adaptent bien. Il y a de bons lanceurs dans cette ligue, c’est donc une grosse transition pour eux du baseball junior», explique Vautour.

Calendrier chargé

Si trois matchs en quatre jours peuvent être intimidants pour une équipe senior qui n’a pas l’enclos d’une équipe de ligue majeure, Vautour a confiance que les artilleurs des Chats rempliront la commande.

«C’est dur sur les bras, trois matchs en si peu de soirs. On a les bonnes personnes pour le faire. On a aussi Ben Higgins qui continue à s’exercer et qui s’approche d’un retour au monticule. Il y a une dizaine d’années, il était probablement le meilleur lanceur de la ligue.»

«Il va prendre son temps, il n’y a pas de presse. On ne veut pas trop le pousser, mais il fait partie des plans de l’équipe au monticule.»

Si on lui demande ses pronostics pour les matchs à venir, Serge Vautour choisit sagement la voie diplomatique.

«La ligue est forte. Toutes les équipes peuvent battre toutes les équipes. Je crois que nous avons une vraie bonne formation, mais des fois ça prend du temps pour que tout se mette en place.»

«Il faut qu’on trouve notre confiance. C’est aussi vrai pour les jeunes qui arrivent. Parfois, ça prend plus de temps avant de trouver la bonne chimie. Je ne suis pas inquiet», répète-t-il.

Après leurs deux matchs sur la route jeudi et vendredi contre les Ironmen de Chatham et les Royals de Fredericton (2-3), les Fishers Cats seront à domicile dimanche après-midi pour accueillir les Alpines de Saint-Jean (3-3). Une rencontre qui s’annonce enlevante.

«Les Alpines ont une bonne équipe, explique Vautour. Ils ont beaucoup de vétérans. Ils ont quelques bons lanceurs, dont Jay Johnson (aucun point mérité accordé en 10 manches cette saison) et les Nason (Matt 1,75 et Ryan 2,33 de moyenne).»

«Ils ont aussi de bons frappeurs vétérans, comme Mark Phillips». Les Fisher Cats auront raison de s’en méfier. Phillips compte déjà 5 coups de circuit en 6 matchs (21 présences au bâton), pour une moyenne de ,429.

«Il faudra qu’on soit prêt pour eux», résume Serge Vautour.