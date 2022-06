L’Acadienne Chantal Roy sera du concours Lutte Académie

Chantal Roy, dont le nom circule de plus en plus en Amérique du Nord, fait partie des 35 participants de Lutte Académie de Jacques Rougeau, un concept que l’ancien interprète de The Mountie à la WWF a emprunté de la populaire téléréalité Star Académie.

La lutteuse de Robertville, l’une des sept femmes inscrites au concours, ose croire que sa présence à Lutte Académie va lui permettre de se faire connaître davantage aux États-Unis et partout au Canada, en plus de consolider sa place d’espoir à surveiller dans la lutte professionnelle.

«C’est une autre expérience qui vient s’ajouter à mon vécu, affirme la jeune femme. Je vais essayer d’en soutirer le maximum. J’aimerais par exemple lutter davantage aux États-Unis et j’ai peut-être, grâce à ce concours, la chance de me faire de nouveaux contacts. J’espère que les bonnes personnes vont prendre la peine de regarder les combats. On verra bien.»

Lutte Académie, qui peut être visionnée sur le web (lutteacademie.ca), se résume en une série de combats entre les participants qui va ultimement mené à la sélection de quatre lutteurs et lutteuses qui prendront part à un camp d’essai au Nightmare Factory, une école de lutte dirigée par QT Marshall et Cody Rhodes. Les gagnants remporteront également une bourse de 5000$.

Roy disputera son match de première ronde le 26 juin contre la Québécoise Jessika Black.

«Je ne la connais pas du tout et nous allons nous rencontrer une première fois la veille du combat qui va avoir lieu au Club Soda à Montréal», raconte l’Acadienne qui pratique la lutte depuis maintenant trois ans.

Chantal Roy, qui est l’actuelle championne féminine de la Maine Event Wrestling, une promotion établie à Harrington, dans l’État du Maine, sera par ailleurs fort occupée dans les prochaines semaines.

Ce vendredi, elle sera à la salle multifonctionnelle de Petit-Rocher afin de prendre part à la finale de l’événement AcadieMania, le premier événement de la nouvelle promotion Lutte Acadie Pro.

La semaine prochaine (17 au 19 juin), elle sera en Saskatchewan pour prendre part à trois galas en autant de soirs.

Une tournée est également prévue en août et en septembre pour la Maine Event Wrestling, ainsi que quelques dates au Québec, en Ontario et un peu partout dans les Maritimes. Elle va justement participer au gala organisé par Marko Estrada, le 13 juillet, à Shippagan.

«Les choses vont bien, dit-elle. J’ai l’impression que ma carrière avance dans la bonne direction. J’espère juste que Lutte Académie va maintenant me mener ailleurs.»

Quatre galas en dix jours dans le Nord-Est

Jamais les amateurs de lutte du Nord-Est n’ont été aussi gâtés que ces temps-ci. Rien que dans les 10 prochains jours, pas moins de quatre galas seront présentés ici et là dans la région. Du jamais vu.

Ça débute dès vendredi soir à Petit-Rocher, où la nouvelle promotion Lutte Acadie Pro présente son premier événement intitulé AcadieMania.

La finale, un «gauntlet match» impliquant 10 lutteurs, couronnera le premier champion de la promotion. Chantal Roy, de Robertville, Leon Wolf et Bailey Blaze, de Bathurst, ainsi que les Ontariens Holden Albright et PD Skillz, sont parmi les lutteurs qui prendront part à ce duel.

Une autre vedette locale, Kirk Aubé, de Dunlop, affrontera pour sa part Brother Heart. Le championnat de la promotion Kaizen sera exceptionnellement en jeu et opposera le champion Covey Christ au Québécois Benoît Gravel. Un match par équipe est également prévu entre le duo Empire et celui composé de Charlie Hubley et Hollywood Cole.

Le même soir, au Carrefour de la Mer de Caraquet, la North Pro sera en action avec en finale un duel fort attendu entre le «champian du mande» Marko Estrada et le champion des Maritimes de la NSPW, Mike Marston. Les deux hommes ont des comptes à régler des suites des incidents survenus en novembre à Caraquet.

Samedi, c’est au tour de Lutte Prestige avec une soirée qui aura lieu à la salle Alma d’Atholville. Le clou de la soirée sera évidemment un Prestige Humble comprenant 20 participants et qui suivra les règles du célèbre Royal Rumble de la WWE. Le championnat Acadian de la C.A.W. sera d’autre part en jeu dans le cadre d’un triple threat match. Le champion Jawz sera opposé à Homeless Bob et Chaz.

Parlant de la C.A.W., elle présentera son prochain gala le samedi 18 juin à la salle communautaire de Bertrand. À noter que la C.A.W. sera en vedette dans la plupart des autres galas des prochains jours. Outre celui de Prestige, samedi, la C.A.W. sera également présente au gala de la North Pro à Caraquet, ce vendredi, alors que Gabriel Savage (Gabriel Vienneau) et le champion de la promotion péninsulaire Snake y tiendront des rôles qui n’ont pas encore été déterminés. Savage prendra également part au gala de samedi à Moncton, toujours pour le compte de la North Pro.

À noter que la C.A.W. reviendra à Bertrand pour un deuxième gala consécutif, cette fois-ci au camping Colibri. Le spectacle aura lieu en plein air.