La petite fourmi de Tracadie continue de surprendre

Ç’a plutôt passé inaperçu dans les médias, puisque l’événement remonte à il y a déjà un mois, mais il n’en reste pas moins que Karine St-Coeur continue de progresser en dynamophilie. On en a pour preuve sa médaille d’argent obtenue aux Championnats canadiens présentés à St. John’s, dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, grâce à quatre nouvelles marques individuelles.

Ce qu’il faut comprendre avec cette deuxième place, c’est que la médaillée de bronze en flexion de jambes (squat) chez les 47 kilos aux derniers Championnats monde, qui avaient eu lieu en septembre à Halmstad, en Suède, a décidé de changer de catégorie de poids afin de mettre toutes les chances de son côté dans les années à venir.

«Je compétitionne maintenant chez les 52 kilos, confie la jeune Acadienne de Tracadie. J’ai pris beaucoup de masse musculaire dans la dernière année et c’était rendu trop difficile de suivre la diète pour continuer chez les 47 kg. La perte d’eau avant une compétition pour m’assurer de faire le poids m’affaiblissait trop.»

Comme Karine St-Coeur est encore éligible pour trois autres années dans la division junior, elle a donc logiquement fait le saut dans la catégorie de poids suivante face à des filles, il faut bien l’admettre, plus grandes. Rappelons que celle qu’on surnomme la petite fourmi de la dynamophilie ne mesure que 4 pieds 11 pouces.

«Je vais avoir 20 ans cette année et je peux donc compétitionner jusqu’en 2025 dans la division junior. Grimper d’une catégorie de poids était la meilleure décision pour moi. Ça me permet de rester davantage hydratée en compétition. C’est cependant la raison pour laquelle je n’avais pas d’objectif de victoire en me présentant à St. John’s. Je voulais juste me présenter là-bas pour faire de mon mieux en me disant que ça allait me rapporter ce que je mérite ce jour-là», explique-t-elle en riant.

«Je ne m’étais même pas inscrite pour les Mondiaux de 2022 (prévus du 26 août au 4 septembre à Istanbul, en Turquie). Je vise pour 2023 à Cluj-Napoca, en Roumanie. D’ici là, je vais prendre part aux Championnats de l’Est canadien qui auront lieu à Moncton en septembre. Après, je serai aux Championnats canadiens en février en Colombie-Britannique», révèle-t-elle.

À St. John’s, Karine St-Coeur a totalisé 340 kilos (750 livres) grâce à une flexion de jambes de 126 kg (276 lb), un développé couché (bench) de 67,5 kg (148 lb) et un soulevé de terre (deadlift) de 147,5 kg (324 lb).

Chez les 52 kg, la victoire est allée à la Britanno-Colombienne Fiona Chen. L’Ontarienne Joy Edralin a pris la troisième place.

«À Moncton, j’espère être capable d’atteindre les 775 livres et de réussir au moins 800 livres aux Nationaux en février. Ça s’en vient», ajoute la petite fourmi de la dynamophilie.