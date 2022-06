10 km Chaleur: Jean-Marc Doiron couronné

Les chronos n’ont pas été extraordinaires, mais les sourires de tous les coureurs rencontrés compensaient largement. Samedi, pour ses 30 ans, le 10 km Chaleur est même parvenu à attirer plus de 600 participants, ce qui se veut l’une des meilleures récoltes dans l’histoire de l’événement.

C’est sans surprise que Jean-Marc Doiron a remporté l’épreuve principale de l’événement avec un temps de 34min20. Il s’agit du temps le plus lent depuis les 34min29 de Paul Gallant en 2008.

Il n’empêche que Doiron semblait satisfait de son avant-midi de travail.

«J’ai pris part au Marathon d’Ottawa il y a deux semaines et j’avais les jambes lourdes. Alors je suis agréablement surpris d’avoir pu terminer la course en un peu plus de 34 minutes», affirme-t-il.

«Il y avait aussi un vent de côté aujourd’hui qui dérangeait et qui finissait par te jouer dans la tête. Mais je suis satisfait. J’aime ça venir ici», confie celui qui en était à un troisième triomphe à Beresford après ses victoires en 2017 et 2019.

À noter que Doiron et Paul Gallant (2008, 2015, 2016) sont les deux seuls hommes à afficher trois victoires au 10 km Chaleur depuis le tournant du siècle. Chez les dames, Patty Blanchard (2002, 2003, 2004, 2005, 2007) et Paula Keating (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), toutes deux absentes samedi, revendiquent le plus grand nombre de gains depuis l’an 2000.

Sébastien Cormier, un bonhomme originaire de Petit-Rocher mais désormais résident de Dieppe, a pris le deuxième rang avec un temps de 36min19. Il s’agit pour lui d’un premier podium à vie dans un 10 km.

«Ça fait seulement deux ans que je m’entraîne, dit-il. Je suis davantage un gars de triathlon. Lee Roy m’a un peu pris sous son aile.»

Le podium est complété par Serge Arseneau, de Bathurst, auteur d’un temps de 37min46.

Chez les femmes, Nikki LeBlanc, de Petit-Rocher, s’est imposée en 41min30, soit 18 secondes de mieux qu’Anouk Doiron, de Moncton, la championne de 2017. Il s’agit du temps le plus lent depuis les 44min45 de Nadine Currie-Jackson en 2006.

«C’est seulement la troisième fois que je participe au 10 km, révèle la jeune trentenaire. Je suis surtout une joueuse de soccer, mais j’ai toujours aimé la course. C’est la première fois que je gagne une course.»

Pour LeBlanc, il s’agissait même d’un retour à l’action puisqu’elle a dû arrêter la compétition afin de consacrer ses énergies à son rôle de maman, elle qui a donné naissance il y a à peine neuf mois.

La troisième position est allée à Natalie Brown, de Robertville, auteure d’un temps de 42min31.

Dans l’épreuve de 5 km, Timmy Basque, de Shippagan, l’a aisément emporté en 17min47.

«J’ai couru seul tout le long, révèle le coureur de 28 ans. C’est ma première course ici et c’est vraiment un beau parcours.»

Le quinquagénaire Carol Lepage, de Bathurst, a terminé au deuxième échelon avec un chrono de 18min44. Son fils Tristan a pris le troisième rang en 19m16.

Du côté féminin, Roxanne Pelletier l’a emporté en 22min18. Il s’agit d’une deuxième victoire pour Pelletier à Beresford, elle qui avait triomphé une première fois il y a 14 ans, soit en 2008.

Alix Guerette, de Bathurst (22min21), et Yolaine Haché, de Nigadoo (23min15), complètent le podium.

En bref… On comptait 231 coureurs dans l’épreuve de 5 km, 144 dans la course de 10 km et 74 marcheurs. Ajoutez à cela entre 150 et 200 participants dans les différentes courses pour les enfants en après-midi… Euchariste Brideau, de Saumarez, qui est la seule personne à avoir pris part aux 30 éditions de l’événement, a complété sa course de 10 km en 1h14min24. Le bonhomme de 76 ans aura vu juste puisqu’il s’était prédit un temps de 1h15min plus tôt cette semaine… M. Brideau n’a toutefois pas été le meilleur septuagénaire de la compétition. L’honneur revient plutôt à Philippe Cormier, de Nigadoo, qui a ramené un temps de 54min58… Le participant le plus âgé était par ailleurs Edmond Bourque, de Bathurst, un octogénaire qui a complété les 5 km de marche en 1h05min31… Les records du 10 km sont toujours la propriété de Joël Bourgeois et Patty Blanchard. Au début des années 1990, Bourgeois et Blanchard y étaient allés respectivement de chronos de 29min35 et 35min49, des marques qui n’ont toujours pas été éclipsées…

Nikki LeBlanc a triomphé chez les dames dans l’épreuve de 10 km. – Acadie Nouvelle: Robert Lagacé Anouk Doiron a pris la deuxième place chez les dames dans l’épreuve du 10 km. – Acadie Nouvelle: Robert Lagacé Nikki LeBlanc, la grande gagnante du 10 km Chaleur chez les dames. – Acadie Nouvelle: Robert Lagacé Roxanne Pelletier l’a emporté dans l’épreuve du 5 km chez les femmes. C’est la deuxième fois qu’elle triomphe dans cette épreuve, la première fois remontant toutefois en 2008. – Gracieuseté: Florence Dugas Le vainqueur du 5 km Timmy Basque franchit le fil d’arrivée. – Acadie Nouvelle: Robert Lagacé

Mario Boudreau tire sa révérence

C’est avec le sentiment du devoir accompli que Mario Boudreau tire sa révérence après plus de 20 ans à la présidence du 10 km Chaleur dont on célébrait samedi le 30e anniversaire.

Bénévole de la première heure de l’événement avec un groupe qui comprenait Henri Fournier, Léo Desjardins, Pierre Laforest, Gilles Cormier, Normand Pitre, Robert DeGrâce et Junior Bourque, entre autres, Mario Boudreau croit que le 10 km Chaleur est en bonnes mains avec les enseignants de l’école Carrefour Étudiant qui prendra le relais dès 2023.

«C’est justement grâce au Carrefour Étudiant s’il y avait autant de jeunes, samedi. Il devait y avoir entre 150 et 200 enfants pour les petites courses dans l’après-midi. Je ne suis pas inquiet parce que la relève est là avec tous ces enfants. C’est encourageant. L’important c’est de faire bouger les gens. Nous sommes conscients qu’environ 60% des gens qui prennent part à l’une des trois épreuves n’iront pas courir ou marcher ailleurs. Le 10 km Chaleur est la seule course de l’année. C’est donc important de garder cet événement vivant. D’ailleurs, même si je quitte la présidence, je vais rester dans les parages comme bénévole», révèle Boudreau.

«Cette course est née quelques années après la création de notre groupe de coureurs dans la région Chaleur, dit-il. Nous voulions avoir une épreuve pour nous. C’était sérieux en ce temps-là la course. Je me souviens que dans les premières années, il y avait plus d’une vingtaine de gars rien que de la région Chaleur qui brisait la barrière des 40 minutes au 10 km. Bien sûr, il y a encore de bons coureurs dans la région, mais pas aussi nombreux que dans le temps.»

«C’était la belle époque. Nous étions tous des gars qui étaient ambitionnés par nos chronos. C’était une guerre amicale entre amis, mais tous les gars voulaient dépasser l’autre», poursuit Mario Boudreau.

Épreuve de 5 km

Top-5 hommes Chrono

1. Timmy Basque, Shippagan 17:47

2. Carol Lepage, Bathurst 18:44

3. Tristan Lepage, Bathurst 19:16

4. Franco Haché, Robertville 21:23

5. Olivier Brown, Robertville 21:43

Top-5 femmes Chrono

1. Roxanne Pelletier, Bathurst 22:18

2. Alix Guérette, Bathurst 22:21

3. Yolaine Haché, Nigadoo 23:15

4. Alyssa Roy, Beresford 23:28

5. Kaitlyn Caissie, Six-Roads 24:30

Épreuve de 10 km

Top-10 hommes Chrono

1. Jean-Marc Doiron, Moncton 34:20

2. Sébastien Cormier, Dieppe 36:19

3. Serge Arseneau, Bathurst 37:46

4. Kevin Aubé-Doucet, Beresford 38:10

5. Julien Thibodeau, Bathurst 38:11

6. Yanick Tremblay, Beresford 38:37

7. Jonathan Roy, Beresford 38:41

8. Sébastien Lanteigne, Caraquet 39:15

9. Sylvain Arseneau, Petit-Rocher 39:53

10. Mathieu Lavoie, Tremblay 40:45

Top-5 femmes Chrono

1. Nikki LeBlanc , Petit-Rocher 41:30

2. Anouk Doiron, Moncton 41:48

3. Natalie Brown, Robertville 42:31

4. Suzanne Myers, Moncton 42:41

5. Sylvie LeBlanc, Bathurst 43:43