Hockey professionnel féminin: Janie Poitras emboîte le pas

Maintenant que Marie-Jo Pelletier a pris sa retraite, il fallait bien qu’une autre Acadienne emboîte le pas dans le hockey professionnel féminin pour tenir compagnie à Marlène Boissonnault. L’heureuse élue est l’ancienne capitaine des Aigles Bleues de l’Université de Moncton, Janie Poitras.

Ce n’est toutefois pas au sein de la Premier Hockey Federation (PHF), le circuit dans lequel évoluait Pelletier, ou encore dans la PWHPA, ligue indépendante en Amérique du Nord dont fait partie Boissonnault, qu’on retrouvera Poitras.

Elle évoluera plutôt dans la European Women’s Hockey League (EWHL), une ligue créée en 2004 et qui regroupe 11 formations en provenance de six pays d’Europe. La hockeyeuse de Saint-André, dans le comté de Madawaska, jouera pour le MAC de Budapest.

«Je vois ça comme l’expérience d’une vie, affirme la jeune femme de 24 ans. Je ne pouvais tout simplement pas laisser passer l’opportunité de vivre un an en Europe pour jouer au hockey.»

«Et puis je ne cacherai pas que la pandémie m’a donné le goût de voyager. C’est Katryne Villeneuve, une ancienne coéquipière avec les Aigles Bleues, qui m’a parlé de cette ligue. Katryne y a joué une saison il y a quelques années. J’ai fait mes propres recherches et j’ai aimé ce que j’ai vu de Budapest. J’ai trouvé que c’était une belle ville. J’ai donc envoyé une vidéo avec des scènes d’action de moi, ainsi qu’un message pour leur expliquer qui j’étais. Ç’a fonctionné parce qu’ils m’ont appelé», raconte Poitras.

La EWHL chevauche actuellement six pays d’Europe, soit l’Autriche, la Hongrie, l’Italie, la Pologne, la Slovaquie et le Kazakhstan. Dans le passé, on retrouvait aussi des équipes en Slovénie, en Tchéquie, en Allemagne, en Croatie, en Biélorussie, au Danemark et aux Pays-Bas.

Inutile de dire que Janie Poitras a bien l’intention d’en profiter pour faire du tourisme. Elle aura beau jeu puisque le calendrier de la ligue ne comprend que 20 rencontres.

«C’est évident que je vais aller visiter l’Italie et l’Autriche. Ce sont deux pays qui m’attirent beaucoup. J’ai signé un contrat d’un an et on verra bien après si je veux continuer. On verra», dit celle qui détient un bac en éducation physique.

Janie Poitras ignore encore jusqu’à quel point elle pourra contribuer sur le plan offensif avec sa nouvelle équipe. La saison dernière, avec le Bleu et Or, Poitras a terminé au premier rang des pointeuses de son équipe avec 17 points en 20 rencontres, ce qui lui a permis de prendre le neuvième échelon du circuit. Ses 12 buts l’ont par ailleurs placé en troisième position, à seulement deux buts de la meneuse Jolena Gillard, des Panthers de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard. Une éclosion pour le moins spectaculaire quand on sait que Poitras avait été limité à quatre petits buts et 10 points lors de ses quatre premières campagnes avec le Bleu et Or, soit en 102 parties.

«Je ne peux pas vraiment expliquer mon éclosion si ce n’est que j’ai gagné en confiance. L’été dernier, je me suis préparée de la même façon que je l’avais fait pour les années d’avant. J’ai toutefois eu la chance d’être jumelée avec les recrues Érica Plourde et Alexia Desforges. Ces deux filles ont complètement changé la dynamique de l’équipe. Ç’a vite cliqué entre nous trois», soutient Poitras.

«Le fait d’avoir été nommée capitaine de l’équipe m’a également aidé au niveau de la confiance. En même temps, je savais que j’avais ce qu’il fallait pour compléter les jeux de mes deux jeunes coéquipières. Je ne sais pas comment ça va aller à Budapest, mais je m’en vais là-bas pour avoir du succès à l’attaque. J’espère aussi que ça va ouvrir des portes à d’autres filles d’ici. J’aimerais que les hockeyeuses d’ici puissent voir l’idée de poursuivre leur carrière dans le hockey comme quelque chose de très réaliste après l’université», ajoute l’ancienne numéro 22 du Bleu et Or.

En bref… Janie Poitras est la nièce d’Alyre Poitras, un ancien porte-couleurs de l’équipe masculine des Aigles Bleus. Alyre Poitras a disputé 10 rencontres avec le Bleu et Or en 1986-1987. Le défenseur au style robuste avait été limité à une mention d’aide… Lors de sa seule saison dans la EWHL en 2019-2020, Katryne Villeneuve a établi des records de ligue de 61 buts et 88 points en seulement 14 parties avec les Highlanders de Neuberg, un club d’Autriche. Ce sont d’ailleurs deux records qui tiennent toujours…