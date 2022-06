Le Défi Everest de Pierre Laforest

Pour Pierre Laforest, il y a un avant et un après 22 décembre 2020. C’est ce jour-là que ce coureur et triathlète de longue haleine, aux habitudes de vie irréprochables et ayant derrière lui plusieurs marathons, Ironman et demi-Ironman, apprend qu’il a été diagnostiqué avec un cancer du sang, le myélome multiple.

Le choc est terrible. Sa conjointe Lise peut en témoigner, elle qui était présente au moment de l’annonce.

Il avoue avoir pleuré sa vie pendant deux semaines et s’être posé maintes fois la question «pourquoi moi?».

«J’ai ressenti une grande tristesse indescriptible. On venait de m’enlever 25 ans de ma vie», raconte celui qui n’est âgé que de 62 ans.

Une fois le choc encaissé, Pierre Laforest décide qu’il va se battre contre la maladie, aussi incurable soit-elle. L’objectif est de recevoir une greffe de moelle osseuse.

«Mon épouse, nos enfants et nos amis ont été d’une aide incroyable. Ça m’a aidé à me prendre en main. J’ai décidé de rester positif et de me tourner vers l’avenir. J’ai fait le défi de retrouver la santé», raconte-t-il.

Après avoir reçu 16 traitements de chimiothérapie pour faire diminuer les cellules cancéreuses de 50%. Au terme de ces 16 semaines, comme les résultats ne sont pas au goût des médecins, huit autres traitements sont nécessaires. Même si les cellules cancéreuses sont toujours présentes, elles ont suffisamment diminué pour recevoir la greffe. Chose qui sera faite le 18 août dernier. Depuis, il est en rémission.

Pendant sa convalescence, comme il est un homme d’action, il décide de démarrer avec des proches sa propre fondation. Ainsi est née la Fondation Myélome 8849 M Inc. Pour ceux et celles qui se posent la question, 8849 M représente l’ascension du mont Everest. À ses yeux, son défi santé se compare à l’escalade du plus haut sommet du monde.

Et pour amasser des fonds pour sa fondation, il a l’idée d’organiser une épreuve de course sortant de l’ordinaire, le Défi Everest.

Défi Everest

En se présentant à Beresford, samedi, Pierre Laforest voulait bien sûr revoir plein de visages familiers.

Parce que même s’il habite à Dieppe depuis une douzaine d’années, il demeure fondamentalement un gars de la région Chaleur. Il est un gars de la place. D’autant plus qu’il ne voulait pas rater le 30e anniversaire d’un événement qu’il a lui-même créé en compagnie d’un groupe d’amis.

Il a d’ailleurs pris part à la course de 5 km.

«Je suis aussi venu ici pour faire la promotion du Défi Everest, un événement que j’organise avec mes proches afin de sensibiliser les gens au myélome multiple et amasser des fonds pour la recherche consacrée à ce cancer méconnu par la population», dit-il.

Le Défi Everest consiste en une épreuve par équipe de six coureurs qui doivent franchir en quatre heures un minimum de 60 kilomètres dans les sentiers du parc Rotary Saint-Anselme de Dieppe. Chaque équipe doit comprendre un minimum de deux femmes et au moins une personne de plus de 40 ans.

«Seulement 30% des gens qui ont le myélome multiple ont la chance de pouvoir recevoir une greffe de moelle osseuse. Patty (Blanchard, qui a elle aussi dû être soignée pour le myélome multiple) et moi faisons partie de ces 30%. Il y a donc 70% de la population avec ce cancer qui ne peuvent recevoir la greffe. Cette chance, nous la devons au fait que nous étions en bonne condition physique. C’est vous dire à quel point c’est important d’être en forme», confie Pierre Laforest.

Vous pouvez en apprendre davantage sur le cancer du sang via le site web de Myélome Canada (myélome.ca). Vous pouvez également visiter la page Facebook du Défi Everest (facebook.com/Defieverestchallenge/).