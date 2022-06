Au tour d’André Lévesque de quitter le Titan

Comme son contrat était échu depuis le 10 juin et qu’il n’avait pas le goût de prolonger jusqu’au 4 juillet (jour du repêchage), André Lévesque a pris la décision de quitter immédiatement le Titan d’Acadie-Bathurst. Le recruteur-chef coupe les ponts avec l’organisation après trois passages totalisant 18 saisons.

Lévesque a fait connaître sa décision lundi matin auprès du nouveau directeur général de l’équipe Jason Clarke.

«J’étais en réflexion depuis une semaine, affirme l’homme de hockey âgé de 56 ans. La liste est déjà faite, même s’il y a encore du travail à faire, mais j’ai dit à Jason de ne pas compter sur moi le jour du repêchage. Je lui ai cependant dit que j’étais ouvert à collaborer au besoin. J’ai également parlé à tous les recruteurs pour leur expliquer ma décision.»

Quand on lui fait mention que son départ coïncide avec la confirmation de Sylvain Couturier au poste de DG des Eagles du Cap-Breton, André Lévesque soutient que ça n’a aucun rapport.

«C’est une pure coïncidence, dit-il. C’était déjà décidé depuis un certain temps que je ne reviendrais pas comme recruteur-chef. Ç’a commencé à germer dans ma tête quand j’ai découvert que mon contrat se terminait le jour du repêchage. Avec la pandémie et le fait que le repêchage a été déplacé d’un mois, je n’avais pas réalisé que mon contrat se terminait bientôt.»

«Le moment était venu pour moi de passer à autre chose. Après 20 ans dans le hockey, je crois avoir assez donné. Je passe le flambeau. C’est très demandant d’être recruteur. Encore plus d’être recruteur-chef. J’ai 56 ans et je ne rajeunis pas. En 20 ans, j’ai dû voir entre 6000 et 7000 matchs, à raison de 350 à 400 parties par hiver», explique André Lévesque.

Un autre élément qui l’a convaincu de passer à autre chose est qu’il apprécie grandement son poste de DG de l’Express de Rive-Sud, une organisation qui chapeaute les équipes des niveaux M18 (moins de 18 ans), M15, M13 et M11 ans à Lévis.

«Ça fait trois ans que je m’occupe de cette organisation et j’aime vraiment ça beaucoup. Je suis conscient que la vie m’a gâté. Déjà que je gagne très bien ma vie comme conseiller en placements, le hockey m’a permis de vivre de grands moments comme la conquête de la Coupe Memorial en 2018. Alors de m’occuper de cette organisation, c’est ma façon de redonner à ce sport qui m’a tant donné», mentionne-t-il.

Outre ses 18 saisons avec le Titan, André Lévesque a également été recruteur pendant une saison avec les Eagles du Cap-Breton et une autre saison auprès de la Centre de soutien au recrutement de la LHJMQ (CSR).