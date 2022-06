L’éclosion de Nicolas Savoie

Nicolas Savoie vient de connaître une très grosse saison avec les Remparts de Québec. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien qu’il a déjà été confirmé pour occuper l’un des trois casiers comme joueur de 20 ans en 2022-2023.

Parmi tous les défenseurs de la LHJMQ, le Dieppois a terminé en deuxième place au chapitre du différentiel (+54), au septième rang pour les buts (14) et en 13e position pour les points (44). Savoie a été tout autant solide en séries éliminatoires avec une récolte de 10 points (1-9) en 12 rencontres, en plus de présenter un différentiel de +10.

Comme si ce n’était pas suffisant, le numéro 14 des Remparts a failli égaler un record du circuit en présentant un différentiel de +7, le 9 avril dans un gain de 13 à 5 face aux Mooseheads de Halifax. Le record est +8 et a été réussi par six joueurs, dont deux fois par Daniel Corso pendant la saison 1996-1997 avec les Tigres de Victoriaville.

«Je suis très content de ma saison, confirme Savoie, qui a célébré ses 20 ans le 30 mai dernier. Ça démontre que tout mon travail dans la dernière année a rapporté des dividendes.»

Ici, il est bon de préciser que Savoie a surtout mis les bouchées doubles pour améliorer son jeu offensif pendant la dernière année. Son jeu défensif, lui, est exemplaire depuis déjà belle lurette.

«Je dois donner beaucoup de crédit à Derek (Cormier) et Rick (Léger), avec qui je m’entraîne chaque été, ainsi qu’à Philippe (Myers) qui m’a donné beaucoup de conseils. Je leur dois beaucoup. Ma participation au camp de l’Avalanche du Colorado m’a également aidé à gagner en confiance. C’était incroyable de voir patiner Nathan MacKinnon et Cale Makar», révèle Savoie.

Pour vous donner une petite idée de la progression de Savoie à l’attaque, notons qu’avant la dernière campagne il avait été limité à sept buts et 31 passes pour 38 points en 137 duels. Ça veut donc dire qu’il a doublé sa production de buts en carrière, en plus d’obtenir six points de plus que le total de ses trois premières saisons tout en disputant 67 matchs de moins.

Quand on parle d’éclosion, c’en est un bel exemple.

Si Nicolas Savoie pouvait changer quelque chose, c’est la fin de l’aventure en séries éliminatoires.

«Je crois sincèrement que nous avions l’équipe pour se rendre jusqu’au bout. Nous avons finalement perdu d’une façon frustrante dans le septième match de notre série contre les Cataractes. Personnellement, j’ai dû jouer avec une fracture à une main. J’ai subi la blessure pendant la deuxième ronde contre l’Océanic de Rimouski», confie-t-il.

Savoie se rassure en sachant fort bien que les Remparts seront encore une équipe à surveiller en 2022-2023.

«Les attentes seront encore très élevées, dit-il. Nous allons disputer la prochaine saison avec sensiblement le même noyau. J’espère juste que Patrick Roy sera de retour. C’est un excellent entraîneur. Ça fait quatre ans que je suis ici et j’ai toujours joué pour lui. Nous sommes devenus proches.»

Nicolas Savoie s’attend également à recevoir une autre invitation à un camp de la LNH cet été.

«Je n’ai pas encore eu de nouvelle là-dessus, mais avec la saison que je viens de connaître je serais bien surpris de ne pas obtenir une invitation. Je l’espère en tout cas», indique-t-il.

En bref…

Nicolas Savoie se réjouit au plus haut point de voir autant de Néo-Brunswickois dans la LHJMQ. Rappelons que 60 joueurs d’ici ont disputé au moins un match dans la dernière campagne. C’est d’autant plus valorisant que cinq défenseurs ont terminé parmi les 21 premiers pointeurs chez les défenseurs. Outre Savoie au 13e échelon, on retrouvait Lukas Cormier (34-47=81, 1er), des Islanders de Charlottetown, Kale McCallum (19-50=69, 3e), des Foreurs de Val-d’Or, Evan Nause (8-38=46, 12e), des Remparts, et Marc-André Gaudet (13-25=38, 21e), du Titan d’Acadie-Bathurst. «Ce sont tous des gars avec qui j’ai déjà joué ou encore que j’ai affronté souvent avant de jouer dans la LHJMQ. Je crois que Derek Cormier et Rick Léger ont un grand mot à dire sur la présence d’autant de joueurs du Nouveau-Brunswick dans la ligue», souligne Savoie…

Est-ce que Nicolas Savoie a autant de talent que sa célèbre cousine Caroline dans la chanson? Caroline ou Nicolas? «Hiiiiiiii… Ça, je ne pense pas. De ce côté-là, tout le talent est allé en elle. Ça n’a pas voulu aller de mon bord», a-t-il confessé en riant…