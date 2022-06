Championnat provincial 5km: des titres à ravir

Avec les absences de Jean-Marc Doiron et Sacha Hourihan, qui ont outrageusement dominé cette épreuve depuis 2016, les Championnats provinciaux du 5 km vont couronner deux nouveaux visages, dimanche, à Miramichi.

Pour tout dire, l’élite se fait timide cette année pour le rendez-vous annuel le plus important de cette distance. Particulièrement chez les hommes, alors que Timmy Basque pourrait fort bien faire cavalier seul de bout en bout, comme ç’a d’ailleurs été le cas dans l’épreuve de 5 km, le week-end dernier, à Beresford.

Et le jeune coureur de Shippagan, malgré son très beau potentiel, n’a pas encore été en mesure de briser la barre des 17 minutes dans une épreuve de 5 km.

Sébastien Lanteigne, de Caraquet, et Noah Mackinnon, de Chaplin Island Road, pourraient très bien être les deux autres membres du top-3, dimanche.

Chez les dames, le suspense s’annonce nettement plus intéressant et on peut dire merci aux vedettes locales.

La légendaire Paula Keating et sa dauphine Meghan Duffy, toutes deux de Miramichi, devraient logiquement se faire la lutte pour les deux premières places. Et pour compléter le podium, ne soyez pas surpris si ça se joue entre Madalyn Mackinnon, de Chaplin Island Road, et Suzanne Myers, de Moncton.

À noter qu’il s’agit des premiers Championnats provinciaux de 5 km depuis 2019. Les deux dernières éditions ont été annulées en raison de la pandémie.

Week-end chargé

La fin de semaine s’annonce néanmoins occupée pour nos athlètes. C’est le cas, entre autres, de Lee Wesselius, de Riverglade, qui prendra part à la réputée épreuve de 10 km Waterfront de Toronto, samedi.

Wesselius, déjà détenteur de plusieurs records provinciaux, tentera de briser sa propre marque de 29min13s au 10 km qu’il a établie en octobre dernier.

Dimanche, outre l’événement de Miramichi, les coureurs sur route sont également conviés à Fredericton (Run with the Reds), à St. Andrews (St. Andrews Father’s Day 5 Miler) et à Moncton (Course commémorative pour trois pères).

Les triathlètes ne sont pas en reste puisqu’ils pourront s’éclater au Triathlon Rockwood By the Bay de Saint-Jean, toujours dimanche.

Enfin, en athlétisme, on aura droit ce samedi à la 13e Classique annuelle de la ville du hub au Stade Croix-Bleue Medavie de Moncton.