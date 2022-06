Des Néo-Brunswickois aux camps d’Équipe Canada

Bradley Nadeau et Dylan MacKinnon vont prendre part au camp de sélection de l’équipe nationale masculine estivale des moins de 18 ans, alors qu’Evan Nause fait partie des joueurs invités au camp estival de l’équipe nationale junior. Une autre preuve de la bonne santé du hockey néo-brunswickois.

Nadeau, originaire de Saint-François-de-Madawaska, est un attaquant évoluant avec les Vees de Penticton dans la Ligue junior de la Colombie-Britannique.

En 49 duels, il a compilé 46 points, dont 20 buts, en saison régulière. Il a ajouté 11 buts et 24 points en 17 parties éliminatoires.

Ses droits dans la LHJMQ appartiennent à l’Océanic de Rimouski. Il est le jeune frère de Josh Nadeau, qui évolue aussi pour les Vees.

MacKinnon, originaire de Riverview, vient de compléter sa première campagne dans la LHJMQ avec les Mooseheads de Halifax.

Le défenseur de 6 pieds 2 pouces et 185 livres a obtenu un but et une passe en 52 duels de saison régulière. Il a été blanchi en quatre parties éliminatoires.

Nause, lui aussi de Riverview, a connu une excellente saison avec les Remparts de Québec. L’espoir des Panthers de la Floride a obtenu 46 points, dont huit buts, en 59 rencontres du calendrier régulier. Il a amassé trois mentions d’aide en 12 matchs en séries.

Outre Nause, deux autres visages bien connus des amateurs de hockey de la province ont été invités à l’un des deux camps.

Ainsi, le Néo-Écossais Riley Kidney, du Titan d’Acadie-Bathurst, sera au camp estival de l’équipe nationale junior. De son côté, le défenseur québécois Étienne Morin, des Wildcats de Moncton, tentera de se tailler un poste avec l’équipe nationale des moins de 18 ans.

Notons que l’ancien attaquant des Wildcats Zachary L’Heureux, désormais avec les Mooseheads, a aussi été invité au camp estival d’Équipe Canada junior. L’ancien des Sea Dogs de Saint-Jean, Joshua Roy, du Phoenix de Sherbrooke, a lui aussi reçu une invitation au camp estival.

Le camp des moins de 18 ans aura lieu du 20 au 23 juillet au Markin MacPhail Centre du Parc olympique du Canada de WinSport à Calgary.

Le camp estival d’Équipe Canada junior va suivre du 23 au 27 juillet, au même endroit.

À noter que les joueurs qui seront retenus avec l’équipe nationale des moins de 18 ans prendront ensuite part à la Coupe Hlinka-Gretzky qui aura lieu du 31 juillet au 6 août à Red Deer, en Alberta.

Le Championnat mondial junior, lui, prendra l’affiche à Moncton et à Halifax, du 26 décembre au 5 janvier.