Deux nouveaux adjoints pour Jason Clarke?

Jason Clarke devra vraisemblablement se trouver deux nouveaux adjoints pour l’accompagner derrière le banc en 2022-2023. Dennis Martindale a déjà fait savoir à l’organisation du Titan d’Acadie-Bathurst qu’il ne souhaitait pas revenir et certaines rumeurs laissent entendre que Greg Leland pourrait bientôt l’imiter. Ce dernier serait d’ailleurs en réflexion.

Clarke, qui s’est récemment vu confier les fonctions de directeur général en plus de son poste d’entraîneur-chef, est justement dans le processus pour se trouver un nouvel adjoint pour remplacer Martindale.

«Dennis Martindale ne sera pas de retour et j’attends encore des nouvelles de Greg Leland. Il réfléchit en ce moment. Mais je peux te dire que je suis déjà dans le processus pour embaucher un nouvel adjoint», affirme Clarke.

À moins de 20 ans des repêchages internationaux (1er juillet) et des moins de 18 ans (4 juillet), Clarke révèle que les journées sont actuellement très chargées. Il ne s’en plaint toutefois pas.

Quand on lui demande si le Titan pourrait voler la vedette au début du mois prochain, un léger ricanement se fait entendre à l’autre bout du fil.

«Tout est possible, lance-t-il. Il est possible que nous échangions quelques vétérans pour faire l’acquisition de bons choix au repêchage ou encore de jeunes joueurs qui sont déjà dans la ligue. Et par jeunes joueurs, je parle de gars de 17 ans.»

Clarke n’a pas nié qu’un vétéran de 20 ans pourrait être échangé et possiblement un attaquant de 19 ans.

«Nous avons plusieurs discussions avec des équipes», a résumé Clarke à ce sujet.

Notons que les défenseurs Marc-André Gaudet et Zach Biggar sont déjà considérés comme partis, eux qui joueront respectivement pour les Saguenéens de Chicoutimi et l’Armada de Blainville-Boisbriand la saison prochaine. Les rumeurs vont également bon train voulant qu’un jeune arrière des Voltigeurs, possiblement Drew Maddigan, soit troqué au Titan pour compléter l’échange qui avait envoyé Lane Hinkley à Drummondville.

Martindale, c’est terminé

Joint à Toronto, jeudi matin, Martindale a confirmé qu’il a récemment contacté le président Serge Thériault afin de lui signaler qu’il n’avait aucun intérêt à revenir pour une troisième campagne avec l’équipe.

«C’est ma décision à moi, a tenu à préciser Martindale. Quand j’ai vu les derniers développements, j’ai appelé Serge Thériault afin de remercier l’organisation pour les deux dernières saisons. J’ai bien aimé mon passage avec le Titan. Ç’a été une belle expérience.»

Martindale a été particulièrement élogieux envers l’ex-directeur général Sylvain Couturier et l’ancien entraîneur-chef Mario Durocher.

«J’ai tellement appris de Sylvain et Mario. Ce sont vraiment deux bons hommes de hockey. J’ai aussi appris beaucoup de Greg Leland», mentionne l’Acadien de Beresford.

Martindale pourrait cependant rebondir rapidement derrière le banc d’une autre équipe. Il dit avoir plusieurs options devant lui.

«Les chances sont bonnes pour que je travaille cet automne pour une équipe. Ça pourrait être dans la LHJMQ, dans le junior A en Ontario ou même en Europe. J’ai plusieurs options devant moi, mais il n’y a rien de certain. Je réfléchis à tout ça en ce moment», confie Martindale.

Avec le départ de Martindale, la liste des personnes qui étaient toujours à l’emploi du Titan, il y a un mois, ne cesse de s’allonger.

Rappelons que le directeur général Sylvain Couturier, désormais avec les Eagles du Cap-Breton, le recruteur-chef André Lévesque, la coordinatrice des pensions Monique Boudreau, le directeur du marketing Jean-Daniel Boudreau, ainsi que les conseillers pédagogiques George Willett et Marie Meagher. D’autres départs seront également confirmés dans les prochaines semaines.

Outre Clarke, les seuls dont nous pouvons confirmer les retours dans le département hockey sont l’entraîneur des gardiens Adrien Lemay et l’entraîneur vidéo Matthew Smith, qui hérite aussi du poste de directeur des opérations hockey.