Joshua Roy parmi les joueurs nommés sur la première équipe d’étoiles de la LHJMQ

L’espoir du Canadien de Montréal Joshua Roy a été choisi parmi les membres de la première équipe d’étoiles de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Roy, du Phoenix de Sherbrooke, a dominé la LHJMQ avec 119 points, dont 51 buts, en 66 rencontres la saison dernière. Il a été sélectionné en cinquième ronde, 150e au total, par le Canadien lors du repêchage de la LNH en 2021.

Patrick Guay, des islanders de Charlottetown, et William Dufour, des Sea Dogs de Saint-Jean, ont été les autres attaquants nommés au sein de la première équipe d’étoiles.

Dufour a été choisi joueur le plus utile du circuit plus tôt cette semaine. L’espoir des Islanders de New York a récolté 56 buts et 60 aides en 66 matchs au cours de la dernière campagne.

Pour sa part, Guay a accumulé 55 buts et 49 aides en 68 matchs avec les Islanders de Charlottetown.

En défensive, Lukas Cormier, des Islanders, et Miguël Tourigny, du Titan d’Acadie-Bathurst, ont été honorés.

Cormier a récolté 33 buts et 48 aides en 62 matchs, tout en présentant un différentiel de plus-40. De son côté, Tourigny a amassé 31 buts et 49 aides en 65 rencontres.

Samuel Richard complète la première équipe d’étoiles. Le gardien des Huskies de Rouyn-Noranda a maintenu une moyenne de 2,69 et un taux d’efficacité de ,918 en 47 sorties. Richard a également réussi cinq blanchissages au cours de la campagne.

La LHJMQ avait dévoilé sa deuxième équipe d’étoiles jeudi. Elle est composée des attaquants Zachary Bolduc, des Remparts de Québec, Jordan Dumais, des Mooseheads de Halifax, et Xavier Parent, du Phoenix, des défenseurs Vincent Sévigny et William Villeneuve, tous deux des Sea Dogs, et du gardien Jan Bednar, du Titan.