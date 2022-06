Championnats provinciaux de 5 km: des bons chronos et un record canadien

Avec l’absence de la grande majorité des coureurs élites, il ne fallait pas s’attendre à des résultats extraordinaires aux Championnats provinciaux de 5 km présentés dimanche matin pendant l’événement Rock’n’Run Scott Bowes de Miramichi. À la surprise générale, ç’a été beaucoup moins catastrophique que prévu.

Non seulement le podium masculin est pavé de chronos respectables, mais nous avons aussi eu droit à une brillante victoire de Meghan Duffy devant Paula Keating chez les femmes. Ceci dit, la légendaire coureuse de Miramichi en a profité pour établir un nouveau record canadien dans le groupe d’âge 55 à 59 ans.

Chez les hommes, le triomphe est allé à Mathieu Hébert de Moncton. Ce dernier s’est imposé en 16min14.

Il a devancé dans l’ordre Julien Thibodeau (16min39), de Bathurst, et Timmy Basque (16min42), de Shippagan, qui ont franchi le fil d’arrivée à trois secondes d’intervalle. Pour les deux coureurs, il s’agissait de leur meilleur temps à vie sur cette distance.

Pour un, Thibodeau, âgé de seulement 19 ans, ce chrono confirme sa progression et il espère que ça va se poursuivre le week-end prochain au 10 km de Saint-Isidore.

«J’étais déçu de ce que j’avais accompli au 10 km Chaleur et je voulais me reprendre, affirme Thibodeau. Je suis resté en compagnie de Timmy pendant toute la course et nous nous sommes aidés mutuellement en nous encourageant. La température était idéale pour la course avec une petite brume et juste un petit peu de pluie.»

Notons que Thibodeau a pris le 5e échelon dans l’épreuve de 10 km de Beresford avec un temps de 38min11. Thibodeau, dont le grand-père Euchariste Brideau a pris part aux 30 éditions du 10 km Chaleur, est membre de l’équipe de cross-country des Aigles Bleus de l’Université de Moncton.

Timmy Basque était lui aussi très satisfait de son chrono. C’était la première fois qu’il parvenait à briser la barrière des 17 minutes dans un 5 km.

«Je suis resté collé à Julien jusqu’aux derniers instants, dit-il. Nous avons travaillé ensemble. Et ç’a été tout un sprint à la fin. J’ai déjà hâte à la semaine prochaine. Je serai à Miramichi et je vise encore une fois de courir sous la barre des 17 minutes.»

Le top-5 masculin est complété de Sébastien Lanteigne (17min45), de Caraquet, et Brad McLellan (18min26), de Bathurst.

Chez les dames, si Meghan Duffy l’a emporté en 18min06, c’est toutefois les 18min08 de Paula Keating qui ont retenu l’attention. Avec ce temps, Keating éclipse du même coup le record canadien des 55 à 59 ans. L’ancienne marque était la propriété de la Québécoise Diane Légaré qui, le 16 août 2006, avait enregistré un temps de 18min46 à Dollard-des-Ormeaux.

C’est un deuxième record canadien pour Keating en 2022, elle qui s’est emparée de la marque du 8 km (30min55) du même groupe d’âge, le mois dernier à Fredericton.

«Quand je me retrouve aux côtés de Paula, la compétitrice en moi refait surface, confie avec humour Meghan Duffy. Avec Paula, le plan de match est toujours de rester avec elle, puis de voir ensuite ce qui va se passer. Tout en jouant mon rôle de maman de deux jeunes enfants, la série de courses Miramichi River Runner m’a permis de continuer de m’améliorer grâce à en grande partie à Paula, Elle est tellement inspirante. Si j’ai pu réaliser mon meilleur temps à vie au 5 km, c’est grâce à elle.»

«Je voudrais aussi souligner le travail de la directrice de course Amy Barrieau. C’était la première fois qu’elle occupait ce poste et elle a été incroyable», ajoute Meghan Duffy.

À noter également l’excellent chrono de 20min50 du septuagénaire Raymond Caissie, de Cap-Lumière. Caissie a terminé au 21e rang parmi les 134 participants.

Claire Jamieson, une élève de 6e année de l’école Max Aiken Academy de Miramichi, a remporté la course jeunesse de 1 km. Jamieson, qui est âgée de seulement 12 ans, a de plus pris part aux Championnats provinciaux de 5 km et elle a terminé en troisième place chez les filles âgées de moins de 20 ans avec un temps de 24min13.