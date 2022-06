Ligue nord-américaine de hockey: cinq porte-couleurs des Aigles Bleus sélectionnés

Cinq porte-couleurs des Aigles Bleus de l’Université de Moncton ont été sélectionnés par l’une des formations de la Ligue nord-américaine de hockey, samedi, dans le cadre du repêchage annuel du circuit professionnel québécois qui était présenté à l’hôtel du Domaine de Thetford.

Le 3L de Rivière-du-Loup, qui détenait quatre choix de deuxième tour, a profité de l’occasion pour repêcher le défenseur Olivier Desjardins (9e au total) et le gardien Étienne Montpetit (13e au total).

En sixième ronde, trois autres représentants du Bleu et Or ont trouvé preneur, soit les attaquants Rémy Anglehart (38e) et Samuel Guilbault (41e), par le Cool FM de Saint-Georges, ainsi que le gardien Émile Samson (42e), par les Marquis de Jonquière.

Outre Desjardins et Anglehart, six autres anciens joueurs du Titan d’Acadie-Bathurst ont été sélectionnés. Les Marquis ont choisi les arrières Yan Aucoin (39e) et Jérôme Gravel (44e), les Bâtisseurs de Montcalm, nouveaux arrivés dans la LNAH, ont jeté leur dévolu sur le défenseur Jérémy Blain (57e) et l’attaquant Dawson Theede (99e), l’attaquant Justin Ducharme (48e) a été sélectionné par les Pétroliers du Nord et l’arrière Kevin Lavallée (67e) est désormais la propriété de l’Assurance de Thetford.

L’ancien capitaine des Wildcats de Moncton, le défenseur Jacob Sweeney (27e) a été repêché par les Éperviers de Sorel-Tracy.

Enfin, l’ancien avant des Sea Dogs de Saint-Jean Jeffrey Durocher a lui aussi été choisi par les Éperviers.

À noter que la sélection de ces joueurs ne signifie pas pour autant que ces joueurs vont se rapporter à leur équipe.