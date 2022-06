Triathlon: Jaillet a le dessus sur Légère à Saint-Jean

Rhéal Jaillet et Vincent Légère sont des rivaux qui s’apprécient beaucoup. Les deux Dieppois ont développé une belle et saine rivalité. Parfois c’est l’un qui devance l’autre, quand ce n’est l’autre qui devance l’un. Dimanche matin, dans le cadre du Triathlon Rockwood By the Bay de Saint-Jean, Jaillet a eu le dessus sur Légère.

Jaillet, un spécialiste du vélo, a triomphé dans l’épreuve du sprint en 1h06min15, soit 61 secondes de mieux que Légère (1h07min16).

L’Ontarien Adam Welsh, d’Oshawa, a pris la troisième place avec un temps de 1h07min23.

Avec humour, Vincent Légère a résumé en quelques phrases la course.

«Nous sommes sortis de l’eau en même temps, mais il a profité d’une meilleure transition avant de partir en vélo. Évidemment, comme le vélo est sa spécialité, je l’ai vite perdu de vue. Puis, à la course à pied, j’ai réussi à le remonter mais il m’a manqué de temps. S’ils (les organisateurs) avaient pu nous laisser courir un autre 5 km, je crois bien que j’aurais fini par le dépasser», a raconté Légère en riant.

«Mais honnêtement, ça ne me dérange pas de perdre contre Rhéal. C’est un bon gars», a-t-il ajouté.

Jaillet, bon prince, a lui-même admis que la course à pied n’était pas sa spécialité.

«Ma stratégie était de profiter du vélo pour prendre une bonne avance», a mentionné Jaillet.

«En même temps, on peut dire que c’est normal que je parviens à battre Vincent. Je suis plus jeune que lui», a révélé Jaillet dans la bonne humeur.

À noter que Jaillet est âgé de 43 ans, contre 48 pour Légère.

Par ailleurs, Vincent Légère prendra part au Demi-Ironman du Maine le 31 juillet. Près d’une dizaine de triathlètes du Grand Moncton participeront d’ailleurs à l’événement.

«Ça va me servir de préparation pour ma grosse épreuve de l’année, soit le Ironman de Hawaï qui aura lieu en octobre. Je me sens bien, je n’ai pas de bobos et je vais donc continuer de me préparer», a fait savoir Légère.

En ce qui concerne le Triathlon Rockwood By the Bay, le top-5 masculin est complété d’un autre Dieppois, Stephen Handel (1h08min11) et de Kieran Everett, d’Aroostook (1h09min12).

Du côté des femmes, Sophie Inkpen, de Saint-Jean, l’a emporté en 1h17min48.

Elle a devancé au fil d’arrivée la Dieppoise Sarah Quintin (1h18min29) et la Néo-Écossaise Kali Hood (1h19min45).

Marie-Line Beauregard (1h22min18), de Grand-Barachois, et Haley Adams (1h22min46), de Quispamsis, complètent le top-5.

Notons par ailleurs qu’Yvon Fontaine a remporté le duathlon sprint en 1h22min30.