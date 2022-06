Le repêchage international de la LCH s’annonce compliqué

La décision de la Ligue canadienne de hockey (LCH) de bannir les joueurs russes et biélorusses du prochain repêchage international, en raison de l’invasion de l’Ukraine, complique non seulement la vie des 60 formations évoluant dans les trois circuits junior majeur du Canada, mais pourrait également provoquer des changements significatifs dans la façon de faire des équipes.

Depuis l’encan de 2010, les joueurs russes ont été à neuf reprises les plus populaires auprès des clubs de la LCH. Les trois autres fois (2019, 2018 et 2011), ils ont pris la deuxième place derrière la Tchéquie.

C’est encore plus probant dans la LHJMQ, où les Russes ont dominé chaque année depuis 2012.

La Biélorussie n’est pas en reste puisque ce pays a vu 11 de ses joueurs être sélectionnés en 2021, bon pour le troisième rang derrière la Russie (16) et la Tchéquie (15).

Pour les dirigeants de la LHJMQ, il ne fait aucun doute que des changements sont à prévoir.

Le directeur des opérations hockey des Wildcats de Moncton Ritchie Thibeau est le premier à convenir que l’absence des Russes et des Biélorusses dans le repêchage international complique la vie de tout le monde.

«Il y a déjà des endroits, comme la Finlande et la Suisse par exemple, où c’est très difficile de sortir les meilleurs joueurs parce qu’ils préfèrent évoluer dans la grosse ligue de leur pays. Les Russes, eux, veulent venir jouer ici. Plusieurs bons joueurs de ce pays cherchent une occasion pour venir jouer en Amérique du Nord», confie Thibeau.

«Ça change la donne, affirme le DG et entraîneur-chef des Olympiques de Gatineau Louis Robitaille, à propos de l’exclusion. Le bassin de joueurs dans lequel nous pouvions puiser a considérablement rapetissé. Ça va donc donner un repêchage avec moins de profondeur. Par la force des choses, les équipes doivent travailler encore plus fort pour trouver de bons joueurs. Ça va probablement aussi forcer des équipes à prendre plus de chances qu’avant en sélectionnant des joueurs avec qui ils n’ont pas nécessairement eu des discussions.»

«Ça va sûrement encourager des équipes à regarder ailleurs, souligne pour sa part le DG des Eagles du Cap-Breton Sylvain Couturier. Je pense à des pays comme la France, l’Autriche et le Danemark, entre autres. Nous n’avons pas le choix de nous ajuster. Ce sera aux clubs de faire leurs devoirs.»

Les trois dirigeants sont tous d’accord pour dire que la possibilité de voir davantage de joueurs internationaux parmi les patineurs de 20 ans risque également d’augmenter.

Selon eux, les formations de la LHJMQ hésiteront moins pour garder un Européen de 20 ans, même si ça signifie que ce dernier occupera aussi l’un des trois casiers réservés pour des joueurs qui ont droit à une dernière année d’éligibilité.

Le Titan d’Acadie-Bathurst, avec le gardien Jan Bednar, les Eagles, avec le centre gaucher Ivan Ivan, les Saguenéens de Chicoutimi, avec l’ailier gauche Matej Kaslik, ainsi que les Olympiques, avec l’arrière gaucher Evgenii Kashnikov, sont quatre clubs qui pourraient justement emprunter cette voie.

«C’est effectivement quelque chose qui risque d’arriver plus souvent, estime Ritchie Thibeau. Si tu as un Européen de qualité de 20 ans, pourquoi ne pas le garder?»

«C’est évident que si une équipe possède un Européen de 20 ans qui peut avoir un impact, ça va l’encourager à le garder. Nous en avons justement un avec Ivan Ivan. Nous sommes en réflexion en ce moment pour décider si nous allons le garder pour une dernière saison», soutient Sylvain Couturier.

Le repêchage international aura lieu le vendredi 1er juillet. Le repêchage des moins de 18 ans suivra trois jours plus tard, soit le lundi 4 juillet. Les deux encans seront réalisés en mode virtuel.

En bref…

Parmi les équipes de la LHJMQ, les Eagles seront les premiers à se prononcer lors du repêchage international. Ils disposent du troisième choix au total…

En 2019, les 18 formations de la LHJMQ ont établi un record en sélectionnant des joueurs de 12 pays différents. Outre la Russie, la Tchéquie, la Suisse, la Slovaquie, l’Allemagne, la Lettonie, la Biélorussie, la Suède et la Finlande, on retrouvait aussi des joueurs de l’Autriche, de la Belgique et du Japon…

Les Wildcats, les Tigres de Victoriaville, les Islanders de Charlottetown, l’Océanic de Rimouski, les Voltigeurs de Drummondville et les Huskies de Rouyn-Noranda qui risquent de s’abstenir au prochain encan international puisqu’ils disposent déjà de leurs deux joueurs. Évidemment, il est toujours possible qu’ils y participent, mais ils devront dans un premier temps libérer l’un de leurs deux joueurs internationaux…