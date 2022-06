Le Blizzard acquiert le premier choix

Le directeur général du Blizzard d’Edmundston Steve MacPherson a pris un peu tout le monde par surprise en sacrifiant trois choix au repêchage, dont l’un de ses deux choix du premier tour, le cinquième au total, afin de mettre la main sur la première sélection de l’encan appartenant aux Lumberjacks de South Shore.

Si MacPherson n’a pas voulu révéler quel joueur il entendait choisir au premier rang de l’encan de la Ligue de hockey junior des Maritimes (LHM), il ne fait aucun doute qu’il a procédé à cette transaction parce qu’il craignait qu’une équipe n’ait la mauvaise idée de lui chiper le joueur ciblé.

On peut penser que MacPherson craignait surtout les Rivermen de Miramichi et les Rapides de Grand-Sault le devancer, eux qui possèdent respectivement les deuxième et troisième choix de l’encan.

Et comme le Blizzard possède toujours son choix de première ronde, le 8e au total, MacPherson n’a donc pas hésité à liquider celui des Wildcats de Valley, acquis il y a 11 mois dans l’échange qui a envoyé le gardien Antoine Lyonnais à Valley.

Outre le 5e choix au total, le Blizzard a également dû céder un choix de deuxième tour, celui des Tigres de Campbellton, et une sélection de 8e ronde en 2023. En plus du premier choix au total, les Lumberjacks envoient également à Edmundston son choix de 7e ronde en 2023.

«C’est excitant d’avoir le tout premier choix au repêchage dans l’histoire de la franchise», a révélé MacPherson dans un communiqué remis aux médias.

Le tableau de la première ronde est désormais le suivant: 1. Edmundston (via South Shore); 2. Miramichi; 3. Grand-Sault; 4. Pictou County; 5. South Shore (via Edmundston, via Valley); 6. Truro; 7. Amherst; 8. Edmundston; 9. Fredericton; 10. Grand-Sault (via Campbellton); 11. Fredericton (via Yarmouth); 12. Campbellton (via Summerside).

Le repêchage virtuel de la LHM aura lieu le 15 juillet.