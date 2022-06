Coupe Memorial: les Oil Kings battent les Sea Dogs en prolongation

Les Oil Kings d’Edmonton étaient insatisfaits de leur effort lors de leur première sortie à la Coupe Memorial et les champions de la Ligue de l’Ouest ont réussi à rebondir, mêlant les cartes dans le tournoi.

Jaxsen Wiebe a complété son tour du chapeau après 8:05 de jeu en prolongation à trois contre trois et les Oil Kings ont défait les Sea Dogs de Saint-Jean 4-3, mercredi.

Wiebe a jeté une douche froide sur les spectateurs à la TD Station au terme d’une excitante période supplémentaire. Il a déjoué le gardien Nikolas Hurtubise à l’aide d’un tir par-dessus son épaule gauche.

«Il est un membre important de notre équipe, un attaquant de puissance avec un bon coup de patin et un bon tir. Il peut faire beaucoup de choses, a dit l’entraîneur-chef des Oil Kings, Brad Lauer, au sujet de Wiebe. Il travaille fort et fait bien les choses. Ce soir, il a été récompensé pour tout ça.»

Les Oil Kings (0-1-0-1) ont ainsi empêché les Sea Dogs (1-0-1-0) de s’assurer d’une place en demi-finale. La formation albertaine compte deux points au classement après deux sorties, tandis que l’équipe hôtesse en a quatre.

Les Oil Kings ont aussi fait oublier une contre-performance dans une défaite de 4-3 face aux Cataractes de Shawinigan, mardi.

«Notre performance hier (mardi) était inacceptable, a dit l’attaquant des Oil Kings Carter Souch, auteur d’un but et deux aides contre les Sea Dogs. Nous avions besoin de tout le monde ce soir et nous avons fourni un effort complet pendant près de 70 minutes.»

L’intensité a augmenté lors de ce troisième match du tournoi, alors que le sentiment d’urgence était déjà ressenti de part et d’autre.

«C’est déchirant pour notre équipe. Elle a travaillé si fort, a dit l’entraîneur-chef des Sea Dogs, Gardiner MacDougall. Mais nous pouvons retenir beaucoup d’éléments positifs.»

Dans la défaite, Josh Lawrence et Raivis Kristians Ansons ont amassé chacun un but et une aide. William Dufour a aussi fait bouger les cordages pour les Sea Dogs, qui ont comblé un retard de deux buts en première période. Hurtubise a réalisé 27 arrêts.

«Nous avons aimé comment nous avons rebondi, a mentionné Dufour. Nous avons aimé comment nous avons fait preuve de caractère.

«Mais il faut éviter le banc des punitions, a-t-il ajouté. Nous avons accordé deux buts quand nous étions en infériorité numérique. Ça fait mal.»

Du côté des Oil Kings, Sebastian Cossa a stoppé 36 tirs. Ils ont mis fin à une séquence de 14 défaites des champions de la WHL à la Coupe Memorial.

Jeudi, les Cataractes, champions de la LHJMQ, affronteront les Bulldogs de Hamilton, champions de la Ligue de l’Ontario.

Wiebe, en avantage numérique, et Souch avaient donné les devants aux Oil Kings tôt dans la rencontre, mais Ansons et Lawrence avaient ramené tout le monde à la case départ grâce à deux buts dans un intervalle de 25 secondes.

Dufour avait ensuite donné les devants aux Sea Dogs à 10:00 du premier vingt grâce à un tir bas du côté de la mitaine. Cependant, Wiebe était revenu à la charge à 2:05 du deuxième vingt, encore une fois en avantage numérique.

Yan Kuznetsov se retrouvait au cachot pour avoir retardé le match lors du but égalisateur de Wiebe, même si la reprise a démontré que son dégagement avait effleuré la baie vitrée avant de disparaître dans la foule.

Hurtubise a joué de chance à quelques reprises devant le filet des Sea Dogs. Il a vu des lancers de Brendan Kuny et Simon Kubicek faire résonner les poteaux.

Pour sa part, Cossa a été solide après la première période. Il a reçu un bon coup de main du défenseur Kaiden Guhle tôt en troisième période, quand le défenseur a intercepté une passe grâce à un beau repli alors que les Sea Dogs attaquaient à deux contre le gardien.

Les deux gardiens ont été les vedettes en prolongation jusqu’à ce que Wiebe tranche le débat.