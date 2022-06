Quatre Néo-Brunswickois s’illustrent à Mont-Tremblant

Quatre triathlètes du Nouveau-Brunswick, Martin Larose, Sébastien Girouard, Marc Arseneau et Stephen Handel, sont parvenus à briser la barrière des cinq heures, dimanche matin, au Demi-Ironman de Mont-Tremblant.

Larose, qui nous vient d’Oromocto et qui gravite chez les 40-44 ans, a pris la 55e place de la compétition et le cinquième rang dans son groupe d’âge avec un temps de 4h40min09.

Girouard, le plus jeune du trio et qui compétitionnait chez les 30-34 ans, a pris la 60e place du classement général grâce à un temps de 4h41min39.

Le triathlète de Moncton a été particulièrement solide à la nage (28min11) et au vélo (2h29min34) avec des 62e et 77e places au classement général.

Arseneau, pour sa part, a pris le 97e rang au classement final et le 8e échelon chez les 50-54 ans avec un temps de 4h50min19.

Pour ce qui est du Dieppois Stephen Handel, qu’on retrouvait chez les 45-49 ans, il a franchi le fil d’arrivée au 123e échelon.

Parmi les autres Néo-Brunswickois qui ont pris part à l’événement, notons le 195e place de Bastien Nadeau (5h04min06, 22e 25-29 ans), de Saint-Jacques, et le 21e échelon de Carl Ripley (5h07min10, 50-54 ans), d’Oromocto.

Deux Néo-Brunswickoises ont également réussi à compléter le Demi-Ironman en moins de six heures, soit Rachel Fox (5h32min15, 45-49 ans), de Lutes Mountain, et Laura Richard (5h33min57, 35-39 ans), de Fredericton. Elles ont pris respectivement les 8e et 12e places du classement féminin.

Notons enfin les performances de Daniel Martin (5h21min22, 50-54 ans), de Dieppe, Danny Smith (5h23min55, 35-39 ans), de Saint-Jean, et Yanick Tremblay (5h41min03, 50-54 ans), de Beresford.

Au total, 36 triathlètes du Nouveau-Brunswick ont participé à l’événement.