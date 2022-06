L’argent pour Evans qui brise son record personnel

Ryan Evans ne croyait pas si bien dire quand, la semaine dernière, il a mentionné dans nos pages: «… si je fais bien dans chaque épreuve, ça va me mener à un bon résultat au final». Non seulement le décathlonien de Saint-Jean a bien fait en terminant sur la deuxième marche du podium, mais il s’est aussi permis de briser par près de 200 points son record personnel.

Le Néo-Brunswickois de 23 ans était on ne peut plus heureux de son exploit, lui qui a inscrit 6603 points, soit 185 points de mieux que son ancienne marque personnelle de 6418 points obtenus aux essais olympiques présentés à Montréal, il y a un an.

«Je suis définitivement excité, s’est exclamé Evans, dimanche matin. C’est un grand honneur que de remporter une médaille d’argent face à un aussi bon groupe d’athlètes qui visait une place sur le podium. Tout le monde a bien compétitionné et tout donné.»

«Il y a pourtant certaines épreuves où j’étais très loin de ce que je suis capable de faire en temps normal. Alors de réussir à obtenir un tel total de points malgré certaines épreuves qui ont mal été, c’est vraiment encourageant. C’est excitant pour le reste de la saison», affirme-t-il.

Ryan Evans était particulièrement fier de sa première place au lancer du javelot. Il a projeté le javelot à une distance de 62m31.

«Plus tôt cette saison, j’avais obtenu mon meilleur résultat à vie au javelot en lançant juste un peu moins de 60 mètres. C’est une épreuve que je n’avais depuis pas eu la chance de pratiquer avant la semaine dernière. Mes attentes n’étaient donc pas très élevées. Je voulais juste faire de mon mieux. Je me suis finalement surpris moi-même», lance-t-il avec humour.

Evans a également réalisé des records personnels au 1500m (4min31s95), au lancer du disque (37m98) et au saut à la perche (4m15).

Les épreuves où il peut définitivement faire mieux sont le 100m, le saut en longueur et le 110m haies.

Le décathlonien néo-brunswickois dit avoir déjà hâte de voir ce que tout ça va donner aux Jeux du Canada, en août, où son objectif est évidemment de se tailler une place sur la plus haute marche du podium.

«D’ici là, je vais m’entraîner et prendre part aux épreuves du lancer du poids dans la nouvelle ligue canadienne de piste et pelouse en juillet», résume Ryan Evans.