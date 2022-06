Coupe Memorial: les Sea Dogs en quête d’une ultime surprise

Nikolas Hurtubise déjoue les pronostics depuis des années et il espère le faire une autre fois en aidant les Sea Dogs de Saint-Jean à remporter un deuxième titre de la coupe Memorial.

Mesurant officiellement cinq pieds 10 pouces, Hurtubise est le plus petit des gardiens ayant disputé un match à l’édition actuelle de la Coupe Memorial. Il a pourtant guidé l’équipe hôtesse jusqu’en finale, alors que les Sea Dogs lutteront avec les Bulldogs de Hamilton pour la couronne de la Ligue canadienne de hockey, mercredi, au TD Station.

«Je suis habitué à devoir prouver aux gens qu’ils ont tort, a dit Hurtubise après un entraînement, mardi. J’ai cette expérience, mais comme équipe, c’est ce que nous faisons également depuis le 19 juin. Nous prouvons aux gens qu’ils avaient tort, alors que la plupart croyaient que nous n’avions pas notre place ici.»

Hurtubise a raconté s’être souvent fait dire qu’il ne jouerait jamais au niveau midget AAA ou encore dans la LHJMQ. Il a pourtant aidé les Tigres de Victoriaville à gagner un titre surprise de la coupe du Président en 2021.

C’est notamment en raison de son expérience avec les Tigres que les Sea Dogs ont acquis ses services cet hiver. Malgré une fin de saison en queue de poisson, avec une élimination dès le premier tour des séries de la LHJMQ face à l’Océanic de Rimouski, Hurtubise a récupéré son filet dès le début de la Coupe Memorial.

Il a accordé 10 buts en trois parties, mais a réalisé quelques arrêts spectaculaires.

«Avec les gardiens, ce qui compte, c’est le résultat à la fin du match, a dit l’entraîneur-chef des Sea Dogs, Gardiner MacDougall. Dans son cas, il nous a aidés à gagner deux matchs.»

L’entraîneur-chef des Bulldogs, Jay McKee, a indiqué ne pas avoir de plan de match spécifique contre Hurtubise.

«Habituellement, les gardiens de plus petites statures sont très agiles et se positionnent bien, a-t-il noté. Nous voulons nuire au travail du gardien, peu importe sa taille. Nous voulons envoyer autant de rondelles et de joueurs au filet que possible.»

Hurtubise a affirmé que dans un match comme la finale de la Coupe Memorial, un joueur va souvent prendre les choses en main pour l’équipe gagnante.

William Dufour a été le héros incontesté des Sea Dogs dans leur victoire de 5-3 face aux Cataractes de Shawinigan qui leur a permis d’accéder directement en finale. Dufour a alors inscrit quatre buts.

«Nous souhaitons ne pas avoir encore besoin de ça, a noté Hurtubise. Si nous pouvons être 20 meneurs, ce sera encore mieux.»