Si le Sud-Est termine pratiquement toujours au premier rang pour la récolte des médailles aux Jeux de l’Acadie, la délégation de Kent est l’une des rares délégation qui, bon an, mal an, parvient à s’illustrer dans la majorité des disciplines.

Lors de la dernière finale présentée en 2019 dans le regroupement composé de Grand-Sault, Drummond, Saint-André et Saint-Léonard, la délégation de Kent s’est non seulement imposé au volleyball masculin, mais elle a aussi pris la deuxième place au frisbee ultime, en athlétisme 14-15 ans, au mini-handball, au vélo de montagne et au volleyball féminin.

C’est sans oublier les troisième positions au soccer féminin, en athlétisme 12-13 ans et en athlétisme para 11-17 ans.

À moins d’une surprise, Kent devrait encore une fois tirer son épingle du jeu en fin de semaine.

Ceci dit, la chef de mission Brigitte Daigle soutient que les attentes sont moins élevées que par le passé.

«Juste le retour des jeux c’est déjà beaucoup, dit-elle. Les jeunes sont fiers d’avoir la chance de compétitionner. Mais au niveau des performances, c’est très difficile de parler d’attentes. Je crois cependant qu’il faut s’attendre à voir des surprises dans certains sports.»

«Ce qui est sûr, l’atmosphère risque d’être différente parce que les jeunes vont être moins regroupés que lors des autres jeux», ajoute Brigitte Daigle.

La délégation de Kent sera représentée par des athlètes de l’école Dr-Marguerite-Michaud de Bouctouche et de l’école Mont Carmel de Sainte-Marie au mini-handball mixte aux Jeux de l’Acadie. – Gracieuseté La délégation de Kent sera représentée par des athlètes de l’école régionalede Baie-Sainte-Anne et du Centre scolaire Étoile de l’Acadie de Rogersville au volleyball masculin aux Jeux de l’Acadie. – Gracieuseté

Outre les trois équipes d’athlétisme qui vont regrouper des élèves des quatre coins du territoire, voici la liste des écoles qui vont représenter la délégation de Kent dans les autres disciplines:

Badminton: Carrefour Beausoleil (Miramichi), École Clément-Cormier (Bouctouche) et École Mgr-Marcel-François-Richard (Saint-Louis).

Frisbee ultime: École Clément-Cormier (Bouctouche).

Improvisation: aucun représentant.

Mini-handball: École Dr-Marguerite-Michaud (Bouctouche) et École Mont Carmel (Sainte-Marie).

Soccer féminin: École Blanche-Bourgeois (Cocagne), École Camille-Vautour (Saint-Antoine), École Mont Carmel (Sainte-Marie), École Notre-Dame et École Calixte-F.-Savoie (Sainte-Anne).

Soccer masculin: École Blanche-Bourgeois (Cocagne), École Camille-Vautour (Saint-Antoine), École Notre-Dame et École Mont Carmel (Sainte-Marie).

Vélo de montagne: École Blanche-Bourgeois (Cocagne), École Camille-Vautour (Saint-Antoine), École Dr-Marguerite-Michaud (Bouctouche) et Centre scolaire Étoile de l’Acadie (Rogersville).

Volleyball féminin: École Blanche-Bourgeois (Cocagne), École Camille-Vautour (Saint-Antoine) et École Notre-Dame.

Volleyball masculin: École régionale de Baie-Sainte-Anne et Centre scolaire Étoile de l’Acadie (Rogersville).