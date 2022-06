Sud-Est: la participation avant les résultats!

Après presque trois ans d’absence, la délégation qui avait l’habitude de se placer confortablement sur la première marche du podium des médailles refuse d’accorder de l’importance à son classement ou à celui de ses athlètes pour la 41e finale des Jeux de l’Acadie, à Quispamsis, lors de la fin de semaine de la fête du Canada.

Ce qui compte avant tout pour la cheffe de mission du Sud-Est, Monique Bourque, c’est la participation des jeunes pour assurer la pérennité des Jeux.

Ce n’est qu’en mars que les délégations ont eu le feu vert pour la préparation de leurs Jeux régionaux.

Le Sud-Est a finalement tenu ses premières épreuves finales à la mi-mai.

«On n’avait plus le même noyau qu’aux derniers Jeux (2019). Il a donc fallu s’en tenir à l’essentiel. Tout ce qui est cérémonies, on ne l’a pas fait cette année, pour maximiser nos efforts sur les tournois et la compétition.»

Compte tenu du bassin d’élèves sur lequel elle peut compter, la délégation du Sud-Est part favorite. La cheffe de mission refuse toutefois de faire des prédictions.

«Nous sommes simplement fiers de voir nos élèves de nouveau en action. Vraiment, la couleur des médailles n’est pas importante. L’important, c’est de faire revivre ces Jeux. Surtout, de les faire connaître à nos jeunes.»

Les équipes du Sud-Est

En improvisation, c’est l’école Le Mascaret de Moncton qui représentera le Sud-Est à Quispamsis. L’équipe masculine de soccer du Mascaret sera également au rendez-vous.

Au soccer féminin, c’est l’école Antonine-Maillet de Dieppe qui s’est méritée le laissez-passer.

Les filles d’Antonine-Maillet ont aussi pris le premier rang au volley-ball féminin.

Au volley-ball masculin, l’école Sainte-Anne de Fredericton portera le gris du Sud-Est pour la Finale.

Au mini-handball (mixte), c’est l’École Donat-Robichaud (Cap-Pelé) qui sera la porte-couleur de la région.

Enfin, l’Odyssée de Moncton a remporté les honneurs du Frisbee Ultime.

La Voix des groupes en sourdine

L’École Samuel-de-Champlain de Saint-Jean comptait le seul groupe prêt à participer à la Voix des groupes à la Finale des Jeux. Les organisateurs de la 41e finale ont donc décidé d’annuler ce volet cette année.

Le groupe en question, Moyenne Rig, sera tout de même récompensé par une performance lors de la cérémonie d’ouverture.