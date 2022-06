Le Mad-Vic est prêt à compétitionner

S’amuser et avoir du plaisir. C’est le mot d’ordre que la chef de mission Martine Dufour a donné aux jeunes athlètes de la délégation du Madawaska-Victoria.

«Nos athlètes ont hâte et ils sont prêts à compétitionner», affirme Martine Dufour.

Sans dire que le Madawaska-Victoria sera encore une force en badminton et en vélo de montagne, disciplines où la délégation a respectivement terminé en première et en troisième position en 2019, Martine Dufour semble confiante. Particulièrement avec le vélo.

«C’est un sport qui est de plus en plus populaire ici, souligne-t-elle. Pour le reste, les jeunes ont surtout hâte de vivre les jeux. Comme ça fait deux ans qu’il n’y en a pas eu, nous avons donc une majorité de jeunes qui n’ont jamais vécu l’expérience.»

«Une autre année sans les jeux aurait été une catastrophe. Les Jeux de l’Acadie c’est plus qu’une compétition sportive, c’est un rassemblement qui permet à notre jeunesse d’en apprendre plus son son identité culturelle. C’est aussi l’occasion de se faire de nouveaux amis et, bien sûr, de bouger davantage», confie Martine Dufour.

Outre les trois équipes d’athlétisme qui vont regrouper des élèves des quatre coins du territoire, voici la liste des écoles qui vont représenter la délégation du Madawaska-Victoria dans les autres disciplines:

Badminton: Polyvalente Thomas-Albert (Grand-Sault), École Cité des Jeunes (Edmundston) et École Grande-Rivière (Saint-Léonard).

Frisbee ultime: École Cité des Jeunes (Edmundston) et École régionale de Saint-Basile.

Improvisation: aucun représentant.

Mini-handball: École Notre-Dame (Edmundston).

Soccer féminin: École Notre-Dame (Edmundston).

Soccer masculin: École Notre-Dame (Edmundston).

Vélo de montagne: regroupement de plusieurs écoles.

Volleyball féminin: Polyvalente Thomas-Albert (Grand-Sault).

Volleyball masculin: École régionale de Saint-Basile, École Carrefour de la Jeunesse (Edmundston) et École communautaire de Saint-Joseph.