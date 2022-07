Repêchage de la LHJMQ: du mouvement à prévoir chez le Titan?

Marc-André Gaudet et Zach Biggar sont-ils les seuls vétérans qui quitteront l’équipe lorsque va s’amorcer la première période des transactions, dimanche? Les rumeurs qui envoient Thomas Belgarde à Victoriaville sont-elles fondées? Le Titan d’Acadie-Bathurst pourrait-il se laisser tenter d’échanger Riley Kidney, Jacob Melanson et Cole Huckins, ou gardera-t-il ce groupe intact au moins jusqu’aux Fêtes?

À l’évidence, ce ne sont pas les scénarios qui manquent au sujet du Titan à quelques jours de l’encan annuel des moins de 18 ans, lundi.

Vous aurez compris que les journées sont longues pour le directeur général et entraîneur-chef du Titan.

Dès le début de l’entrevue téléphonique, Clarke a rapidement tenu à rassurer les partisans de l’équipe en annonçant que les Kidney, Melanson et Huckins vont entamer la prochaine saison à Bathurst.

Avec les nombreux jeunes attaquants de 17 et 18 ans qui feront partie de l’équipe, Clarke veut bien entendu s’assurer de bien les entourer. Le noyau dur du club restera donc en poste jusqu’à Noël, du moins.

Hormis les défenseurs Marc-André Gaudet et Zach Biggar, le seul vétéran qui devrait lever les pattes est le joueur de 20 ans Thomas Belgarde. Clarke a d’ailleurs confirmé que Belgarde était sur le marché.

«Nous discutons avec des équipes à son sujet et il y a des chances pour qu’une transaction soit annoncée, dit-il. Mais sinon, à part certains échanges de Noël qui doivent être complétés (Gaudet et Biggar), je m’attends à ce que nous soyons plutôt tranquilles. Ceci dit, nous allons écouter les offres.»

Questionné sur le type de joueurs que l’organisation aimerait sélectionner, lundi, Clarke s’est plutôt montré évasif.

«Nous voulons seulement nous assurer de repêcher les meilleurs gars qui seront disponibles. Nous voulons ajouter des pièces qui pourront nous aider dans l’avenir», mentionne-t-il.

Clarke se fait par ailleurs très positif au sujet des agents libres. Il devrait même être en mesure d’annoncer quelques signatures dès la semaine prochaine.

En bref… Rappelons que le Titan va récupérer son choix de troisième ronde en 2022 (49e au total) et son quatrième choix de 2023 en retour de Marc-André Gaudet qui prend le chemin de Chicoutimi… Dans le cas de Zach Biggar, qui poursuivra sa carrière à Blainville-Boisbriand, le Titan récupérera le choix de deuxième ronde, celui de Drummondville, qu’il avait cédé aux Voltigeurs en compagnie de Lane Hinkley… Parlant des Voltigeurs, ils vont envoyer l’arrière Drew Maddigan à Bathurst et ainsi garder le choix de troisième tour de 2024 que le Titan avait également cédé dans le troc impliquant Hinkley… À moins de changements d’ici lundi, le Titan parlera aux positions suivantes: 3e ronde (49e rang), 4e (67e), 5e (75e et 85e), 6e (95e), 7e (121e), 8e (139e), 9e (149e et 157e), 10e (167e et 175e), 11e (193e), 13e (229e et 234e) et 14e ronde (247e rang)…