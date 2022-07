Volleyball masculin: la délégation du Sud-Est a su rebondir et remporter l’or

Le sport est souvent une affaire de momentum et la finale de volleyball masculin nous en a fourni une autre belle preuve. Complètement dominé dans la première manche au compte de 25-14 par les représentants de Kent, la délégation du Sud-Est a su rebondir pour remporter les deux manches suivantes par les marques de 25-17 et 15-10 et ainsi remporter l’or.

Une victoire un brin surprenante puisque Kent, menée par l’excellent Cameron LeBlanc, était la grande favorite du tournoi. C’est d’ailleurs ce même LeBlanc qui a permis à Kent de tailler en pièce la défensive du Sud-Est dans la première manche avec des attaques explosives. Et les rares fois que le Sud-Est proposait des moments offensifs plus étoffés, c’est souvent LeBlanc qui y mettait fin avec un bloc au filet ou encore avec l’aide d’un placement d’une précision chirurgicale.

Le Sud-Est s’est toutefois avéré méconnaissable à la reprise des hostilités en deuxième manche et, mis à part quelques petits moments ici et là, Kent n’a carrément plus été dans le coup, à la grande joie des bruyants partisans des Gris.

«Nous étions nerveux en première manche mais nous avons ensuite su retrouver notre confiance», affirme le numéro 16 du Sud-Est, Joseph Nakhare, auteur de quelques belles attaques dans la victoire. «Nous avons été bons au service et la foule nous a beaucoup aidé», confie pour sa part le numéro 10 Éric Desaulniers. L’entraîneur du Sud-Est André Benoit était évidemment très fier de ses joueurs.

«J’ai gardé confiance malgré la première manche. Les jeunes ont dû faire face à beaucoup d’adversité et ils avaient déjà passé par là dans les derniers mois. Le numéro 11 de l’autre côté nous a fait mal dans la première manche. Ça faisait justement partie de la stratégie de tenter de le contrer. Je suis très fier des gars. Pourtant, il y a quelques mois, personne n’aurait cru que nous aurions pu gagner la bannière. Nous en avons fait du chemin», raconte Benoit. Son vis-à-vis Colin Thériault tenu à féliciter les champions.

«Le Sud-Est a démontré beaucoup de détermination à partir de la deuxième manche. Nous les avions pourtant battus 2-0 dans la ronde préliminaire. Ils ont eu leur revanche. Pour notre part, notre inexpérience a fini par paraître. Tous mes gars sont éligibles pour revenir l’an prochain à part deux joueurs. Nous serons de retour», mentionne Thériault. Dans le match pour la médaille de bronze, Chaleur a pris la mesure du Restigouche deux manches contre une.

Les filles du Madawaska-Victoria ont explosé de joie après leur victoire contre le Sud-Est en finale. – Acadie Nouvelle: Robert Lagacé

Finale féminine

La finale féminine n’a par ailleurs fait aucun doute tellement la domination du Madawaska-Victoria était évidente contre le Sud-Est.

En fait, c’est surtout au service que le Madawaska-Victoria a eu l’avantage. Jamais la défensive du Sud-Est n’a été en mesure d’empêcher le Madawaska-Victoria de multiplier les points au service. Le Madawaska-Victoria a triomphé en deux manches faciles de 25-17 et 25-10.

«Le service est notre grande force et nous en avons profité, avoue la numéro 12 Élijade Picard. Je suis tellement contente de faire partie de cette équipe.» «C’est un aspect du jeu que nous avons beaucoup pratiqué, admet la numéro 14 Kami Levesque. Nous savions que les filles de l’autre côté avait un problème en réception et nous avons capitalisé là-dessus.»

«J’avais la chance de compter sur un groupe de filles tissé serré, révèle l’entraîneur François St-Amand. Ce sont des filles qui étaient dédiées à l’équipe. C’est un moment d’autant plus spécial que j’ai pu vivre ça avec ma fille Karelle qui fait partie de l’équipe. D’ailleurs, huit des neuf filles jouent ensemble depuis la cinquième. La seule qui ne faisait pas partie dans les dernières années c’est Élijade, mais elle s’est vraiment bien intégrée.» Au cours des derniers mois, les filles de la polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault n’ont perdu aucun match, que ce soit dans les tournois ou encore dans la ligue du Nord-Ouest.

«Nous sommes très fiers de notre saison. Nous avons gagné nos quatre tournois, y compris les Jeux de l’Acadie, et tous nos matchs de la ligue. En fait, nous n’avons concédé que deux sets et c’était contre l’équipe de Saint-Basile que nous avons d’ailleurs retrouvé en finale des Jeux régionaux», ajoute François St-Amand. La médaille de bronze est allée à Kent qui a défait Chaleur deux manches à une.