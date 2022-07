Athlétisme aux Jeux de l’Acadie: Audrey LeBlanc a le sens du spectacle

Auteure de l’unique record chez les 12-13 ans en 2019 aux Jeux de Grand-Sault avec un lancer de 9m62 au lancer du poids, Audrey LeBlanc a fait exactement la même chose en enregistrant la seule nouvelle marque de la Finale de Saint-Jean chez les 14-15 ans, dimanche.

L’adolescente de 15 ans a propulsé le poids à une distance de 11m38, neuf centimètres plus loin que les 11m29 réalisés par la Prince-Édouardienne Katelyn Milligan en 2016.

«Je savais que mes chances étaient bonnes pour le record parce que j’y arrivais déjà pendant mes entraînements, soutient LeBlanc. C’est drôle parce que le lancer du poids était auparavant une épreuve que je faisais pour le plaisir de temps à autres en compétition. C’est maintenant devenu ma spécialité.»

Audrey LeBlanc a également été couronnée d’or au relais 4x100m, en plus de terminer en deuxième place au saut en longueur.

Le saut en longueur qui a justement été remporté par une autre vedette des 14-15, Ariane Noël, de la Péninsule acadienne, qui a bondi pas moins de 4m64. L’athlète de Paquetville s’est également imposée au lancer du disque avec un lancer de 27m19. Notons aussi sa médaille d’argent au saut en hauteur, tout juste derrière Maïka Bérubé, du Sud-Est.

«Ç’a été au-delà de mes attentes, s’est exclamé Noël après la remise des médailles. Je voulais une médaille d’or au saut en longueur, qui est ma spécialité, mais je n’avais aucune idée que j’allais aussi gagner le javelot.»

Deux autres filles ont réalisé un doublé d’or chez les 14-15 ans, soit la coureuse de fond Juliana Lemaire, du Sud-Est, dans les épreuves de 2000m (7min30s60) et 1200m (4min03s57), ainsi que la sprinteuse Maude Camille Basque, de la Péninsule acadienne, au 100m (13s09) et au 200m (28s01).

«J’étais consciente que j’avais peut-être une petite chance de gagner l’or, mais quand j’ai vu les filles sur la ligue de départ je me suis dit : Ohhh», lance Basque en riant.

«J’ai finalement eu un bon départ et j’ai poussé à bout. J’ai également été aidé par mes bas fétiches», a ajout avec humour la jeune coureuse des Jaunes.

«J’ai tout donné, mentionne pour sa part Lemaire. Mon but est maintenant de me qualifier pour les Jeux de la Légion.»

Du côté des garçons, deux coureurs sont parvenus à réaliser un doublé d’or, soit le sprinteur Mathis Fournier, de Chaleur, dans les épreuves du 100m (11s37) et du 200, (25s73), de même que le coureur de fond Noah MacKinnon, de Kent, au 2000m (6min28s10) et au 800m (2min09s81).

«Je suis vraiment content, confie Fournier. C’est la première fois que je parviens à briser les 12 secondes au 100m. J’ai eu un bon départ, mais le gars de la Péninsule en a eu un meilleur (Justin Pamogas). Ça s’est finalement joué à la toute fin.»

MacKinnon était tout aussi content de ses performances, lui qui a établi des marques personnelles sur les deux distances. Il était particulièrement de son 800m, où il est parvenu à retrancher près de sept secondes à son ancienne marque personnelle.

«J’ai été challengé par le gars de Chaleur (Tristan Lepage) et c’est vraiment ce qui m’a permis de réussir un tel chronique. Jamais je pensais courir aussi vite ici», mentionne MacKinnon.

Lepage, qui était très déçu de sa deuxième place, aurait sûrement avoir la chance de refaire la course. Aucun doute que sa stratégie serait différente. Il a peut-être tenté d’ouvrir la machine trop rapidement. Heureusement pour lui, il s’est bien repris au 1200 en triomphant en 3min39s29.

Enfin, dans l’épreuve du 800m, Malika Allain, de Chaleur, a signé une belle victoire en 2min26s08.

«Ma stratégie a été parfaite, même si je m’attendais à une course plus lente, indique la coureuse. J’ai bien débuté et j’ai accéléré le rythme dans le dernier tour. J’aimerais maintenant me qualifier pour les Jeux de la Légion et je crois que j’ai de bonnes chances.»

Athlétisme para: un 100m rapide pour Liam Arseneault

À défaut de quantité, il y avait de la qualité en athlétisme para 11-17 ans. Liam Arseneault et Xavier Bourque, tous deux du Sud-Est, ont été particulièrement efficaces dans l’épreuve du 100m ambulatoire en brisant tous les deux le record des Jeux. C’est finalement Arseneault qui a triomphé en 18s72, alors que Bourque a rallié la distance en 19s21.

L’ancienne marque de 20s31, était la propriété de Patrick LeBlanc, de Chaleur, depuis 2018.

Arseneault, qui s’est également imposé au lancer du poids, a cependant dû s’avouer vaincu devant Bourque au lancer du disque.

À noter par ailleurs qu’aucune délégation n’a été déclarée gagnante pour l’ensemble des jeux en raison de l’absence de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador. Le prix de l’Amitié n’a également pas été attribué. Tout devrait cependant revenir à la normale en 2023.