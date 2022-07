«Après deux ans de pause, ça faisait du bien de présenter enfin cette 41e Finale»

La 41e Finale des Jeux de l’Acadie est maintenant chose du passé et mis à part quelques petites boulettes mineures et une Madame Météo qui s’est permise de gronder un peu trop fort sous une pluie battante, samedi matin, force est d’admettre que le COFJA des Jeux de Saint-Jean/Quispamsis a relevé le défi haut la main.

Bien qu’il n’y a pas eu de vainqueurs à proprement parlé et pas plus de prix de l’Amitié, dans les deux cas en raison de l’absence de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard, les gens présents ont eu droit à une finale qui n’était pas si différente des autres.

Le président Michel Côté affichait d’ailleurs une mine réjouie, dimanche, pendant le concours d’athlétisme qui, bon an, mal an, se veut la dernière discipline du week-end avant que tout le monde ne s’en retourne à la maison.

«La participation a été excellente, affirme Michel Côté. Dans tous les sites de compétition, on pouvait voir des gradins remplis des couleurs des délégations. Et pendant que les enfants jouaient, les parents criaient. C’était de toute beauté. Ça faisait du bien de voir les enfants s’amuser, de les voir sourire et d’entendre leurs cris de ralliement.»

Au tableau des médailles, le Sud-Est a eu le dessus avec une récolte de 51 médailles, dont 24 d’or. Les délégations de Kent et Chaleur ont suivi avec respectivement 40 et 33 podium. La Péninsule acadienne (24), le Madawaska-Victoria (14), le Restigouche (6), l’Île-du-Prince-Édouard (5) et la délégation invitée (1), composée d’anglophones en immersion française sur l’Île-du-Prince-Édouard, complètent le tableau.

Des bannières de l’esprit sportif ont toutefois été remises dans chaque discipline et le Madawaska-Victoria l’a obtenu dans trois sports, soit le soccer masculin, le volleyball féminin et le vélo de montagne. Le Restigouche a obtenu deux bannières en mini-handball et au soccer féminin.

La Péninsule acadienne a fait de même en badminton et au frisbee ultime. Idem pour Kent en athlétisme 12-13 ans et 14-15 ans. Chaleur, de son côté, a obtenu la bannière pour son esprit sportif en improvisation et c’est la délégation invitée qui a été couronnée en volleyball masculin.

«Après deux ans de pause, ça faisait du bien de présenter enfin cette 41e Finale, confie Michel Côté. C’est une finale que nous avons eu amplement le temps de visualiser. Même que je dois admettre que notre vision a changé au fil du temps. Par la force des choses, c’est une finale différente de ce que nous avions imaginé au départ.»

«C’est quand même incroyable de penser que jusqu’en février nous nous dirigions vers une autre annulation, rappelle Michel Côté. C’était alors difficile pour nous de croire que nous allions avoir une troisième année sans finale. Heureusement, les Jeux ont eu lieu et il n’y avait qu’à voir les enfants et les parents sur tous les sites pendant les trois jours de compétition pour voir que nous avons pris la bonne décision.»

Les Jeux de l’Acadie c’est bien sûr la compétition, mais c’est aussi l’esprit sportif. Dimanche, cette jeune coureuse de la Péninsule acadienne (en jaune) l’a démontré avec éloquence en allant serrer la pince de son adversaire de la délégation Chaleur. – Gracieuseté: Charles-Philippe Dray Malik Gibbs s’est amené à Saint-Jean avec la ferme intention d’en mettre plein la vue en athlétisme 12-13 ans et c’est exactement ce que le jeune représentant du Madawaska-Victoria a fait. L’athlète de Saint-Basile a battu deux records des Jeux de l’Acadie, dont celui du saut en hauteur qui datait de 35 ans. – Gracieuseté: Charles-Philippe Dray

Alors qu’il était facile de s’imaginer que des parents puissent rouspéter sur le fait qu’ils devaient exceptionnellement s’occuper des dépenses de leurs enfants, y compris l’hébergement, la nourriture et les déplacements, c’est tout le contraire qui est arrivé.

«Nous n’avons même pas eu un seul commentaire à ce sujet, mentionne Michel Côté. Il est vrai que les parents viennent de toute façon à la finale quand c’est le format normal. Oui c’était une finale différente des autres, mais le plus important était que nous avons malgré tout été en mesure d’en organiser une.»

«Quand nous avons eu la confirmation que la finale allait avoir lieu, nous n’étions même pas certain d’avoir assez de bénévoles. Ce n’est pas évident de réussir à regrouper un grand groupe de bénévoles en temps de pandémie, surtout lors de gros rassemblements. Ce n’était pas gagné d’avance. Mais les bénévoles ont répondu à l’appel et nous en avons même eu plus que ce dont nous avions besoin. Ils avaient tous le sourire et ils étaient tous contents d’être là. Ils étaient tous là pour les jeunes», ajoute Michel Côté.