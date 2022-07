Beaucoup de changements chez le Titan

Pour un gars qui prévoyait être plutôt tranquille sur le marché des transactions, Jason Clarke a été au contraire fort occupé au cours des derniers jours. Certes, si trois échanges avaient été conduits par l’ancien DG Sylvain Couturier, le nouvel architecte du Titan d’Acadie-Bathurst en a lui-même réalisé trois, dont l’un qui lui a permis d’acquérir le très prometteur défenseur Émile Perron.

C’est justement avec l’aide d’un troc avec son ancien patron Couturier – celui qui envoie Thomas Belgarde au Cap-Breton -, que Clarke a pu obtenir le jeune Perron, âgé de seulement 17 ans.

«C’est un défenseur très intelligent avec la rondelle et qui apporte aussi beaucoup de caractère. Il va devenir une très grosse pièce dans les succès à venir de l’équipe. C’est autour de gars comme lui que nous construisons l’avenir», révèle Clarke.

Des propos qui plaisent évidemment au jeune arrière gaucher de 6 pieds et 168 livres.

«C’est plaisant d’entendre ça et j’ai vraiment hâte de commencer cette nouvelle aventure. Ça va être un défi», affirme Perron.

«Je suis un défenseur qui attache beaucoup d’importance sur mon jeu défensif, dit-il. Je fais aussi une relance rapide vers l’attaque. Pour l’avoir vu jouer à la télévision, un gars comme Noah Dobson m’inspire beaucoup. Une autre de mes grandes forces, c’est ma vitesse et mon coup de patin. Je dois cependant améliorer mon lancer et mon jeu physique le long des bandes.»

Comme il sera éligible pour le repêchage de la LNH en 2023, Émile Perron espère être en mesure de se tailler une place parmi le top-3 défensif de l’équipe.

Avec les départs de Marc-André Gaudet, Zach Biggar, Harijs Brants et vraisemblablement Miguël Tourigny, nulle doute que Perron aura toutes les chances d’atteindre son objectif.

Jason Clarke s’est aussi montré tout aussi élogieux à l’endroit du Suédois Markus Samenas, le premier choix de l’équipe au repêchage international.

«Il va avoir un impact important, soutient Clarke au sujet de l’attaquant de 6 pieds 5 pouces et 225 livres. C’est un gros bonhomme qui pratique un style de jeu qui ressemble à ce que faisait Keith Primeau dans le temps. C’est un gars qui aime jeu physique et qui possède de belles habiletés à l’attaque.»

Clarke a eu aussi de bons mots à l’endroit de Drew Maddigan, un arrière qui selon lui n’a jamais eu la chance de s’épanouir à Drummondville.

Drew Maddigan – Gracieuseté: LHJMQ

«Comme Perron, Maddigan est un défenseur doté d’une bonne tête de hockey. À Bathurst, il va avoir l’occasion de démontrer ce qu’il peut faire», indique Clarke.

Pour ce qui est de Nicolas Hogue et Blake Pilgrim-Edwards, on parle essentiellement de joueurs de profondeur. Les partisans pourraient toutefois rapidement s’enticher de Hogue, un petit attaquant d’énergie qui aime se mettre le nez dans le trafic.

Par ailleurs, si les départs de Marc-André Gaudet et Zach Biggar étaient déjà scellés depuis plusieurs semaines, et que celui de Thomas Belgarde était attendu, le dossier de Cole Huckins n’était pas aussi clair. L’énigmatique attaquant de Fredericton a finalement été échangé au Phoenix de Sherbrooke en retour d’un choix de deuxième ronde en 2023, celui des Foreurs de Val-d’Or. Le retour pourrait cependant être vu à la hausse si jamais Huckins, dont le potentiel n’a jamais fait aucun doute, atteint certains objectifs sur le plan offensif. Bref, Jason Clarke a bien pris soin de se protéger.

Finalement, si le Titan n’a pas eu l’occasion de parler en première ronde lundi soir, il pourrait fort bien le faire plus tôt que prévu mardi matin. Pour l’instant, Acadie-Bathurst doit parler au milieu de la troisième ronde, plus précisément au 49e rang. Clarke tente actuellement d’améliorer sa situation.

«Nous travaillons avec plusieurs équipes pour voir ce qu’il serait possible de faire. Nous verrons bien», a complété Clarke, avant de reprendre le travail avec son équipe rapprochée.

En bref… Comme prévu, le Titan a obtenu un choix de troisième ronde (49e au total) et une sélection de quatrième tout en 2024 après avoir envoyé Marc Gaudet à Chicoutimi… L’échange de Biggar, lui, a permis au Titan d’acquérir un choix de deuxième ronde en 2023, celui des Voltigeurs… C’est le jeune défenseur Ryan Hayes et un choix de neuvième ronde en 2022 que le Titan a dû céder aux Eagles pour faire l’acquisition de Nicolas Hogue et Blake Pilgrim-Edwards… Outre Belgarde, le Titan a cédé un choix de deuxième ronde en 2023, celui des Voltigeurs. En plus de Perron, les Eagles ont également envoyé un choix de cinquième tour en 2024 à Bathurst… C’est un choix de troisième ronde en 2024 que le Titan a envoyé à Drummondville pour obtenir les droits de Drew Maddigan…