Les Wildcats vont chercher un des meilleurs joueurs de 20 ans sur le marché

Ritchie Thibeau avait le sentiment qu’il devait ajouter du poids et du caractère à son top-6 à l’attaque et il est passé à l’action en fin de semaine en faisant l’acquisition de l’attaquant Charles Beaudoin, l’un des meilleurs joueurs de 20 ans sur le marché.

Le directeur des opérations hockey des Wildcats de Moncton a cédé aux Cataractes de Shawinigan l’un de ses trois choix de troisième tour pour l’encan de cette année, celui des Foreurs de Val-d’Or au 40e rang, de même qu’une autre sélection de troisième ronde, celle de l’Armada de Blainville-Boisbriand en 2023.

Pour Thibeau, c’était le prix à payer pour un joueur du calibre de Beaudoin, un solide gaillard de 6 pieds 1 pouce et 195 livres qui compte plus de 200 matchs d’expérience dans la LHJMQ. La saison dernière, Beaudoin a marqué 18 buts et obtenu 31 points en 50 rencontres. Il a ajouté un but et sept points en 16 parties éliminatoires.

«Nous avons payé un bon prix, mais c’était ce que ça coûtait compte tenu qu’il n’y a pas tellement de bons 20 ans sur le marché», révèle Thibeau, qui avait l’oeil sur l’attaquant depuis déjà quelques mois.

«Nous avions tenté de faire son acquisition l’hiver dernier dans un échange qui nous aurait permis de l’obtenir cet été. Nous avons tous vu comment il a bien joué au tournoi de la coupe Memorial. C’est un joueur qui joue avec intensité et qui n’a pas peur de s’impliquer physiquement. Il nous permet de nous grossir à l’attaque et il apporte un élément de robustesse. C’est quelque chose qui nous manquait dans notre top-6. Il est également un bon leader.»

Beaudoin, qui est originaire de Bromont, ne cache pas avoir hâte de goûter à cette nouvelle aventure. Il dit d’ailleurs avoir déjà échangé des textos avec quelques joueurs de l’équipe qui ont tenu à lui souhaiter la bienvenue.

«Après quatre saisons à Shawinigan, je vais avoir droit à un vent de fraîcheur pour ma cinquième saison, dit-il. J’ai hâte de performer au Centre Avenir qui est selon moi le plus bel aréna de la ligue. C’est plaisant de se retrouver au sein d’une équipe qui te veut vraiment.»

À Moncton, on espère bien sûr que Beaudoin pourra compenser jusqu’à un certain point la perte de Brooklyn Kalmikov.

«Nous ne nous attendons pas à ce qu’il marque 40 buts, mais je le crois capable d’aller chercher au moins de 25 à 30 buts. C’est un droitier qui peut jouer aux deux ailes, même s’il joue surtout à gauche», confie Thibeau.

«Je sais quel genre de joueur est Brooklyn et je ne suis pas vraiment un joueur similaire. Je peux cependant apporter une touche offensive moi aussi. J’apporte aussi une contribution physique. Disons que j’aime bien ça aller dans les coins de patinoire», indique Beaudoin en riant.

L’arrivée de Beaudoin signifie qu’il y a présentement quatre joueurs de 20 ans pour les trois postes disponibles. Les trois autres sont l’attaquant Vincent Labelle, ainsi que les arrières Connor Olson et Anthony Hamel. Ceci dit, il n’est pas exclu qu’un autre 20 ans soit acquis parce que Thibeau estime que Beaudoin est pour l’instant le seul qui soit assuré de sa place.

Ritchie Thibeau compte également annoncer une première vague d’agents libres au cours de la semaine et il soutient que trois joueurs très intéressants font partie du lot.

En ce qui concerne le repêchage des moins de 18 ans, à moins d’une transaction en fin de soirée, les Wildcats n’entreront dans la valse que mardi matin, eux qui possèdent deux choix de deuxième tour (22e et 25e) et deux autres de troisième ronde (43e et 53e), entre autres.

«Il est possible que nous tentions de nous avancer dans le dernier tiers de la première ronde si nous voyons que le gars que nous avons ciblé est toujours là. En même temps, il y a plusieurs autres joueurs que nous aimons et si jamais nous voyons qu’il est possible de les avoir avec nos deux choix de deuxième ronde nous allons les garder. Tout va dépendre de comment ça va se dérouler», mentionne Ritchie Thibeau.

En bref… Charles Beaudoin faisait partie de la puissante équipe des Cantonniers de Magog qui s’est inclinée en finale de la coupe Telus au printemps de 2018. Parmi les coéquipiers de Beaudoin, on retrouve des bonshommes comme Patrick Guay, Simon Pinard, William Villeneuve, Isaac Belliveau, Jérémy Lapointe et le nouveau quart-arrière des Aigles Bleus de l’Université de Moncton, Jacob Dion… Les Wildcats n’ont pas pris part au repêchage international, mardi, ce qui confirme que les attaquants Maxim Barbashev et Jonas Taibel occuperont à nouveau les deux postes disponibles…