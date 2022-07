Repêchage de la LHJMQ: avalanche de transactions

Trente-sept transactions impliquant sept choix de première ronde et neuf autres de deuxième tour, deux des six meilleurs pointeurs de la dernière saison et six Néo-Brunswickois, dont les Acadiens Marc-André Gaudet et Alex Arsenault qui sont désormais des coéquipiers à Chicoutimi: il n’y a pas à dire, le marché des transactions a démarré sur les chapeaux de roue, samedi, dans la LHJMQ.

Ce sont évidemment les transactions impliquant Patrick Guay et Joshua Lawrence, les cinquième et sixième pointeurs du circuit au cours de la dernière campagne, qui ont retenu l’attention.

Guay, auteur de 55 buts et 104 points, quitte donc les Islanders de Charlottetown au profit de l’Armada de Blainville-Boisbriand, qui a cédé en retour cinq choix de troisième et quatrième tour pour les encans de 2022 et 2023.

Le Néo-Brunswickois Lawrence, de son côté, fort d’une conquête de la coupe Memorial avec les Sea Dogs de Saint-Jean et d’une campagne de 101 points (31-70), a d’abord été échangé aux Eagles du Cap-Breton, qui ont donné en retour Jack Campbell est des sélections de 7e et 8e ronde en 2024. Compte tenu du faible coût payé par les Eagles, il semble clair que ce troc visait à compléter celui qui a permis aux Sea Dogs de faire l’acquisition de Connor Trenholm en janvier.

Lawrence n’aura toutefois fait que passer à Sydney puisqu’il a ensuite été échangé lui aussi à l’Armada contre Charles Boutin, un choix de première ronde en 2024 et une sélection de deuxième tour, la 34e au total, pour le repêchage de cette année.

Plusieurs autres joueurs d’impact ont également changé de décor, dont les joueurs du Titan Zach Biggar, Marc-André Gaudet, Thomas Belgarde et Cole Huckins. C’est aussi le cas de Charles Beaudoin, des Cataractes de Shawinigan, qui est passé aux Wildcats de Moncton.

Parmi les autres vétérans digne de mention qui ont changé d’équipe, notons l’attaquant Zachary Gravel, auteur de 27 buts, et le jeune Jonah MacDonald que les Remparts de Québec ont envoyé au Cap-Breton pour Charles Savoie et Lucas Canning. Parlant des Eagles, ils ont aussi ajouté les vétérans Samuel Johnson et Jordan Côté en cédant aux Huskies de Rouyn-Noranda deux modestes choix au repêchage. À l’évidence, les Huskies en devaient une aux Eagles.

Les Islanders n’ont pas fait qu’échanger Patrick Guay, ils ont aussi marchandé le robuste Néo-Brunswickois Drew Elliott aux Voltigeurs de Drummondville contre des choix de troisième et quatrième ronde en 2024.

Les Olympiques de Gatineau ont résolu leur surplus de joueurs de 20 ans en envoyant Tristan Allard à Rouyn-Noranda pour un choix de troisième ronde, la 46e sélection de l’encan.

Les Remparts ont pour leur part échangé le défenseur Édouard Cournoyer à l’Océanic de Rimouski qui l’a aussitôt refilé aux Huskies contre le premier choix de 2022, le 10e au total.

Les Huskies ont même échangé un autre choix de première ronde à l’Océanic, celui de 2023, afin de mettre la main sur le jeune gardien Kyle Hagen.

Et pour en terminer avec l’Océanic, Serge Beausoleil a utilisé le 10e choix au total, plus de la 30e sélection, celle des Cataractes de Shawinigan, et le jeune Zachary Lessard pour obtenir du Drakkar de Baie-Comeau le cinquième choix de l’encan en soirée.

Les Huskies, eux, très occupés, ont également troqué le Néo-Brunswickois Jared Cosman et un choix de quatrième ronde aux Sea Dogs, en retour du gardien de 20 ans Thomas Couture. Ils ont aussi échangé le défenseur de 20 ans Thomas Belzile aux Tigres de Victoriaville contre deux choix au repêchage.

Les Sea Dogs, dans le but évident de compléter l’échange de Marshall Lessard acquis en janvier dernier des Foreurs de Val-d’Or, ont envoyé en Abitibi l’excellent jeune défenseur Nathan Drapeau en retour de deux modestes choix.