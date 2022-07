Repêchage de la LHJMQ: un défenseur des Flyers de Moncton repêché au 5e rang

Comme il l’avait dit à son arrivée en poste le mois dernier, le directeur général des Eagles du Cap-Breton Sylvain Couturier a jeté son dévolu sur le défenseur Tomas Lavoie au tout premier rang du repêchage de la LHJMQ, lundi. Quant au défenseur originaire de Riverview, Spencer Gill, il n’a pas eu à attendre très longtemps puisque l’Océanic de Rimouski l’a choisi au cinquième rang.

Lavoie, un produit du Phénix du Collège Esther-Blondin, serait de l’avis de plusieurs experts un clone de Noah Dobson.

À 6 pieds 3 pouces et 190 livres, le Repentignois de 16 ans a déjà le physique de l’emploi. Il était d’ailleurs considéré comme le meilleur espoir de la Centrale de soutien au recrutement (CSR).

«Il était un incontournable pour nous, a révélé le recruteur-chef des Eagles Patrick Leblond sur la chaîne YouTube de la LHJMQ. La comparaison avec Noah Dobson est bonne. C’est un gros bonhomme qui peut jouer dans toutes les situations et qui peut jouer des grosses minutes.»

En 36 duels la saison dernière, Lavoie a totalisé 21 points, dont sept buts.

Au deuxième échelon, les Tigres de Victoriaville ont opté pour le gardien Gabriel D’Aigle, des Gaulois de Saint-Hyacinthe. Il est devenu le premier gardien depuis Roberto Luongo, en 1995, à être sélectionné au deuxième rang d’un repêchage de la LHJMQ.

Le portier de 6 pieds 3 pouces a maintenu une moyenne de buts alloués de 2,59 et un taux d’arrêts de ,919 en 2021-2022.

Les Saguenéens de Chicoutimi, qui possèdent quatre choix de premier tour, ont causé une certaine surprise en sélectionnant l’attaquant Maxim Massé, de l’Albatros du Collège Notre-Dame. Massé était considéré comme le 14e meilleur espoir de l’encan par la CSR.

Massé a amassé 26 buts et 43 points en 40 duels dans le Circuit des moins de 18 ans du Québec.

Au quatrième échelon, le Drakkar de Baie-Comeau a choisi le petit attaquant des Grenadiers de Châteauguay, Justin Poirier.

En 37 matchs, Poirier a enfilé l’aiguille à 33 reprises et totalisé 49 points. Poirier est le jeune frère du défenseur Jérémie Poirier, des Sea Dogs de Saint-Jean.

C’est finalement au cinquième rang que le défenseur Spencer Gill, des Flyers de Moncton, a trouvé preneur auprès de l’Océanic.

Gill, un athlète de 6 pieds 2 pouces et 150 livres, a maintenu une moyenne d’un point par match avec les Flyers, soit 30 points (7-23) en autant de parties.

Le frère cadet de Dyllan Gill, des Huskies de Rouyn-Noranda, était le 13e meilleur espoir selon la CSR.

Après les sélections de Bill Zonnon (Rouyn-Noranda, Owen Phillips (Halifax) et Éliot L’Italien (Blainville-Boisbriand), les Voltigeurs de Drummondville ont procédé à une transaction en cédant le neuvième choix au total, ainsi qu’une sélection de deuxième tour (33e au total) à l’Océanic qui cède en retour un choix de première ronde en 2023 (celui des Huskies), des choix de deuxième et troisième tour (33e et 45e) et un choix de deuxième ronde en 2024.

L’Océanic en a ainsi profité pour repêcher un deuxième joueur des Maritimes après Gill. Cette fois-ci, la formation des Bois-Francs a opté pour l’attaquant Quinn Kennedy, des McDonalds de Halifax.

Au 11e échelon, les Eagles ont choisi avec la deuxième de leurs trois sélections de premier tour l’attaquant William Shields, du programme de Bishop Kearney.

Il restait donc sept autres choix à effectuer dans cette première ronde qui s’est terminée plus tard en soirée.

En bref… Spencer Gill, qui n’était pas disponible pour une entrevue, devient le 10e Néo-Brunswickois à figurer dans un top-5 d’un repêchage de la LHJMQ. Les neuf autres sont Victor Cormier (Sorel, 1er, 1980), Sean Couturier (Drummondville, 2e, 2008), Luc Bourdon (Val-d’Or, 3e, 2003), Lukas Cormier (Charlottetown, 4e, 2018), Samuel Savoie (Gatineau, 4e, 2020), Matt Murphy (Val-d’Or, 5e, 2011), Patrice Cormier (Rimouski, 5e, 2006), Evan Nause (Québec, 5e, 2020) et Dylan MacKinnon (Halifax, 5e, 2021)… C’est la huitième fois qu’un défenseur est sélectionné au premier rang depuis le début du nouveau millénaire. Avant Tomas Lavoie, il y a eu Alex Grant (2005), Yann Sauvé (2006) et Simon Després (2007), avec les Sea Dogs, Brandon Gormley (2008), avec les Wildcats de Moncton, Dillon Fournier (2010), avec les MAINEiacs de Lewiston, Luke Green (2014), à nouveau avec les Sea Dogs, et Tristan Luneau (2020), avec les Olympiques d Gatineau… À noter que le repêchage se poursuit mardi matin, dès 10h, avec les rondes 2 à 14. L’encan américain, qui ne comprend que deux rondes, suivra tout de suite après…

Les sélections des 11 premiers choix de la première ronde:

Première ronde

1. Cap-Breton, Tomas Lavoie, D, Collège Esther-Blondin (Qué.)

2. Victoriaville, Gabriel D’Aigle, G, Saint-Hyacinthe (Qué.)

3. Chicoutimi, Maxim Massé, A, Collège Notre-Dame (Qué.)

4. Baie-Comeau, Justin Poirier, A, Châteauguay (Qué.)

5. Rimouski, Spencer Gill, D, Moncton (N.-B.)

6. Rouyn-Noranda, Bill Zonnon, A, Northwood (Qué.)

7. Halifax, Owen Phillips, D, Pittsburgh Penguins (N.-É.)

8. Blainville-Boisbriand, Éliot L’Italien, A, Séminaire Saint-François (Qué.)

9. Rimouski, Quinn Kennedy, A, Halifax (N.-É.)

10. Baie-Comeau, Julien Lanthier, D, Saint-Eustache (Qué.)

11. Cap-Breton, William Shields, A, Bishop Kearney (N.-É.)

Premier Néo-Brunswickois repêché chaque année depuis 1997

2022 – Spencer Gill, défenseur, Rimouski, 5e choix

2021 – Dylan MacKinnon, défenseur, Halifax, 5e choix

2020 – Samuel Savoie, attaquant, Gatineau, 4e choix

2019 – Evan Nause, défenseur, Québec, 6e choix

2018 – Lukas Cormier, défenseur, Charlottetown, 4e choix

2017 – Jaxon Bellamy, défenseur, Moncton, 16e choix

2016 – Anderson MacDonald, attaquant, Sherbrooke, 10e choix

2015 – Peyton Hoyt, attaquant, Cap-Breton, 6e choix

2014 – Elijah Francis, défenseur, Acadie-Bathurst, 29e choix

2013 – Will Thompson, défenseur, Saint-Jean, 17e choix

2012 – Stephen Johnson, attaquant, Moncton, 59e choix

2011 – Matt Murphy, défenseur, Val-d’Or, 5e choix

2010 – Justin Haché, défenseur, Shawinigan, 8e choix

2009 – Pierre Durepos, défenseur, Saint-Jean, 10e choix

2008 – Sean Couturier, attaquant, Drummondville, 2e choix

2007 – Cameron Critchlow, attaquant, Acadie-Bathurst, 14e choix

2006 – Patrice Cormier, attaquant, Rimouski, 5e choix

2005 – Brad Tesink, défenseur, Gatineau, 15e choix

2004 – Mathieu Labrie, défenseur, Acadie-Bathurst, 18e choix

2003 – Luc Bourdon, défenseur, Val-d’Or, 3e choix

2002 – Mathieu Melanson, attaquant, Chicoutimi, 15e choix

2001 – Chris Hodgson, attaquant, Shawinigan, 30e choix

2000 – James Sanford, défenseur, Victoriaville, 11e choix

1999 – Tyler Noye, défenseur, Québec, 42e choix

1998 – Joe Davis, attaquant, Baie-Comeau, 76e choix

1997 – Dominic Noël, attaquant, Moncton, 53e choix