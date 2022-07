Repêchage de la LHJMQ: les Wildcats ont misé sur le talent offensif

Ritchie Thibeau avait promis de la qualité au lieu de la quantité et il pense avoir tenu parole. Avec le défenseur Adam Fortier-Gendron, le centre Gabe Smith, ainsi que les ailiers droits Sidney Deslauriers et Gavin Cornforth, le directeur des opérations hockey des Wildcats de Moncton estime avoir ajouté beaucoup d’habiletés offensives à son équipe.

Pour s’assurer les services Fortier-Gendron au 14e rang de l’encan, Thibeau a accepté de payer le gros prix en cédant le jeune espoir Éli Baillargeon, de même que des choix de deuxième et troisième tour.

«Nous croyons que Fortier-Gendron est un joueur spécial, affirme Thibeau. Nous allons lui laisser le temps de se développer, mais il va définitivement devenir un joueur de premier plan dans la LHJMQ. Avec (Francesco) Iasenza, Étienne Morin, Natan Grenier et Fortier-Gendron, nous avons un bon quatuor de jeunes défenseurs autour de qui nous pouvons bâtir.»

«C’est plaisant de savoir que les Wildcats ont réalisé une grosse transaction pour me choisir, affirme pour sa part Fortier-Gendron. Je savais qu’ils s’intéressaient à moi, mais comme ils n’avaient pas de choix en première ronde je ne pensais pas à eux. Je suis vraiment content.»

Fortier-Gendron, qui prendra part au camp de développement des moins de 17 ans, la semaine prochaine à Calgary, se décrit comme un défenseur qui se démarque autant à l’attaque qu’en zone défensive. En 37 matchs, le produit du Phénix du Collège Esther-Blondin a compilé 23 points, dont cinq buts.

«J’aime ça quand l’entraîneur me confie des missions défensives, mais je suis également en mesure de générer de l’offensive. J’espère devenir un jour la meilleure version de moi-même et d’aider les Wildcats à gagner le championnat», révèle le Repentignois.

Justement, pour faire de la place à Fortier-Gendron, Thibeau a échangé le vétéran Charles-Antoine Pilote aux Olympiques de Gatineau en retour d’une sélection de cinquième tour.

«Je n’avais pas vraiment d’attente concernant une transaction, mais je savais que c’était une possibilité, mentionne Pilote. Et quand j’ai su que je m’en allais à Gatineau, j’étais extrêmement excité. Je suis vraiment content de me retrouver au sein de cette équipe. J’ai hâte que ça commence.»

Ritchie Thibeau n’était pas peu fier aussi de nous parler de Gabe Smith, un colosse de 6 pieds 3 pouces qu’il compare à un Patrice Bergeron en plus costaud.

«C’est un gros joueur de centre qui excelle dans les mises en jeu et qui joue de la bonne façon dans les trois zones. Ce n’est pas le joueur qui va effectuer les grosses mises échec, mais il est très compétitif. Il possède aussi un très bon lancer. À 18 et 19 ans, il va être vraiment dominant dans cette ligue», prévient Thibeau.

Quant à Deslauriers et Cornforth, Thibeau semble convaincu d’avoir frappé deux coups de circuit.

«Deslauriers, mes recruteurs en sont convaincus, est un véritable marqueur naturel. Nous sommes excités de l’avoir avec nous. Pour ce qui est de Cornforth, c’est un joueur vraiment offensif. C’est un Américain, mais ses deux parents sont des Canadiens, l’un de Montréal et l’autre de l’Ontario. Le jeune va être au camp c’est garanti. Une décision sera ensuite prise au camp», confie Thibeau.

En entrevue, Deslauriers avoue avoir été surpris d’être repêché par les Chats Sauvages. En fait, il est surtout abasourdi d’être sorti au 53e rang, alors qu’il était répertorié au 76e échelon par la Centrale de soutien au recrutement.

«Je suis agréablement surpris, dit-il. Je n’ai pas de mots pour te dire comment je me sens. Je suis un joueur offensif qui possède une bonne éthique de travail et un très bon lancer. Je me décris comme un marqueur.»

Ritchie Thibeau a également eu de très bons mots pour l’ailier Quincy-Nicolas Supprien, un joueur d’énergie âgé de 17 ans doté d’un coup de patin exceptionnel.