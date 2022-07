Repêchage de la LHJMQ: le Titan tenait vraiment à repêcher Alexandre Lallier

Foi de Jason Clarke, le Titan d’Acadie-Bathurst sera bien meilleur que ce dont les gens s’imaginent en 2022-2023.

Le DG et entraîneur-chef s’est montré particulièrement élogieux à l’endroit des trois premières sélections de l’équipe, les ailiers droits Alexandre Lallier (27e), des Vikings de Saint-Eustache, et Jonah Leard (85e), des Flyers de Moncton, de même que le défenseur Noah Laberge (67e), des Grenadiers de Châteauguay.

Le Titan a d’ailleurs précédé à une grosse transaction avec les Eagles du Cap-Breton pour s’assurer de sélectionner Lallier. Clarke a ainsi cédé trois choix (2e 2024, 3e 2022 et 4e 2024) pour obtenir le 27e au total que détenaient les Eagles.

«Lallier, c’est un attaquant de grand talent que nos recruteurs voyaient nettement plus haut. Nous étions tous surpris qu’il soit toujours disponible quand est venu notre tour de parler. C’est un bonhomme qui aime compétitionner. C’est le genre qui n’abandonne jamais», soutient Clarke.

«Leard, lui, c’est clair dans notre tête que c’est sa blessure qui a fait en sorte qu’il a glissé jusqu’en cinquième ronde. Ce gars-là, en temps normal, aurait dû sortir au pire en troisième ronde. C’est un joueur avec un gros potentiel offensif. Nous fondons de grands espoirs sur lui la saison prochaine. Nous croyons qu’il sera l’un des meilleurs joueurs de sa ligue avec les Flyers», révèle Clarke.

«Quant à Laberge, c’est un défenseur qui joue avec intelligence. Il est aussi un patineur élite», confie le DG du Titan.

En entrevue téléphonique, Alexandre Lallier s’est dit honoré d’avoir été repêché par le Titan.

«J’avais eu de bonnes discussions avec le Titan dans les dernières semaines et j’avais le sentiment qu’ils étaient très intéressés par moi. C’est pourquoi je n’étais pas vraiment surpris quand ils ont annoncé mon nom. J’estime avoir une bonne tête de hockey. Je suis aussi un joueur qui donne toujours son plein rendement. Je me décris toutefois davantage comme un passeur que d’un marqueur», indique l’attaquant.

Noah Laberge était lui aussi enchanté d’être désormais un Titan.

«Honnêtement, j’espérais vraiment être choisi par une équipe des Maritimes, s’est exclamé le jeune arrière. Nous sommes venus très souvent dans les Maritimes en famille pendant les vacances d’été au fil des années et j’ai toujours aimé mes séjours.»

«Je me considère comme un défenseur qui peut contribuer dans les trois zones. J’ai un très bon coup de patin qui me permet d’être agile sur la glace. J’ai l’intention de laisser une bonne impression au camp d’entraînement. Si je ne fais pas le club, je vais retourner chez les moins de 18 ans afin de continuer à me développer. Comme j’avais été repêché par les Grenadiers, je devrais jouer pour ma vraie équipe la saison prochaine, soit les Gaulois de Saint-Hyacinthe. Et ce qui est intéressant c’est que les Gaulois vont être les hôtes de la coupe Telus. Alors, peu importe ce qui va arriver au camp du Titan, je sais que je vais vivre une belle saison», ajoute Laberge.

Jason Clarke a par ailleurs procédé à une transaction plutôt intrigante avec les Cataractes de Shawinigan. Il a sacrifié son choix de cinquième tour pour faire l’acquisition du défenseur Thomas Peat, un bonhomme de 5 pieds 9 pouces et 170 livres qu’il a appris à connaître la saison dernière alors qu’il s’occupait justement des défenseurs à Shawinigan.

«Peat, c’est une copie-cartonne d’Isaac Ménard, révèle Clarke. Comme nous avions déjà quelques défenseurs de la même taille, Peat a dû jouer dans le junior A. Mais il est définitivement un défenseur de calibre junior majeur. Il me fait penser un peu à Samuel Girard par sa façon de jouer.»

Le Titan a également échangé le gardien de 20 ans Chad Arsenault aux Saguenéens de Chicoutimi en retour d’un choix de 12e ronde en 2024. Une façon élégante de permettre au petit portier de profiter d’une dernière chance de poursuivre sa carrière dans la LHJMQ.

Dans un autre ordre d’idée, même si Clarke n’a pas voulu commenter, on peut déjà confirmer la signature de deux agents libres de 18 ans évoluant dans la NOJHL, un circuit junior A du nord de l’Ontario, qui auront d’excellentes chances de percer l’alignement cet automne. Il s’agit de l’attaquant francophone Dominik Godin, qui a marqué 35 buts en seulement 47 matchs avec les Rapids de French River, et Mason Chitaroni, un défenseur habile en attaque qui évoluait pour les Thunderbirds de Soo.