Baseball senior: le classement ne pourrait pas être plus serré!

Avec le retour de Fredericton et de Miramichi dans la Ligue de baseball senior du Nouveau-Brunswick, les amateurs assistent à une saison enlevante: un seul match sépare la première à la dernière place.

Pour vous donner une idée, après le match contre les Alpines de Saint-Jean (7-6) de jeudi soir, les Fisher Cats de Moncton (7-7) seront soit en première, soit dernière place au classement. Ça dit tout sur la lutte serrée que se livrent les formations du circuit.

Interrogé sur la performance des Fisher Cats, l’entraîneur Greg Hickox semble d’emblée déçu de l’irrégularité au bâton de son équipe.

«Un soir on peut marquer 10 points, et à peine 2 au prochain», illustre Hickox, même après avoir enregistré deux victoires consécutives (2 à 0 contre Charlottetown et 6 à 3 contre Fredericton).

«Sam (Lund) et Chris (Leger) on fait tout le travail au monticule. Mais on attend encore que les frappeurs retrouvent leur constance. Frapper, c’est contagieux. Une fois que quelques joueurs s’y mettent, les autres vont suivre.»

«Quand je prépare l’alignement, je m’en secoue souvent la tête. On a tellement de potentiel. Normalement, après les 3 ou 4 premiers frappeurs, il n’y a plus grande menace. Mais là, c’est encourageant», dit-il en faisant référence à la profondeur dont il jouit, malgré le manque de productivité.

«Ça va peut-être mieux aller avec un calendrier plus chargé qui s’amorce. Les gars n’auront pas à attendre une semaine entre leurs présences au marbre.»

Après une suspension de six matchs, Serge Vautour (,375) était de retour dans l’alignement pour le match de jeudi à Saint-Jean. La recrue Jérémie Arseneau, qui a aussi manqué plusieurs matchs sur la route comme il fait partie d’un équipage de pêche, est aussi de retour.

Dans les dernières semaines, l’attaque repose surtout sur Sam Lund (,400), Declan Buckle (,310) et Ben Higgins (,306), qui sont les seuls Fisher Cats à maintenir une moyenne au-dessus de ,300.

«C’est un jeune très intelligent, assure Hickox au sujet de Buckle, sa recrue qui a évolué dans la NCAA au printemps. Il a une bonne tête de baseball. C’est plaisant d’être son entraîneur. Il peut jouer à n’importe quelle position et frapper dans toutes sortes de situations.»

Éviter les deux dernières places

Greg Hickox rappelle que si le statu quo au classement est maintenu jusqu’à la fin de la saison, ça pourrait mettre l’équipe dans une position difficile.

«Cette année, il y a un système “intéressant”, si on peut utiliser ce mot… Les 4e et 5e places devront s’affronter pour la dernière place dans les séries. Comme ça ne repose que sur un seul match, aucune équipe ne veut se retrouver dans cette situation, comme n’importe qui peut battre n’importe qui. L’équipe sur la route n’aura même pas droit à un match à la maison! Nous voulons absolument éviter cela, d’où l’importance de retrouver une consistance au bâton au plus vite. On veut se démarquer comme l’une des meilleures équipes et éviter les 4e et 5e places.»

Avec les nombreux matchs annulés par la météo inclémente – dont celui de mercredi soir à Moncton –, le travail n’a pas été trop taxant sur l’enclos des lanceurs.

Mais ça va vite devenir un problème avec le calendrier qui se resserre d’autant à l’autre bout.

«C’est très difficile quand on prépare son alignement, et que la pluie s’y met. De plus, comme on essaie de ne pas avoir toujours le même lanceur contre la même équipe. Il y a beaucoup de variables.»

Josh Dennis, qui a été releveur dans presque toutes les parties, devait obtenir son premier départ de la saison jeudi à Saint-Jean.

«On va voir ce qu’il peut faire. On va sans doute donner un départ à Declan (Buckle) au prochain match (dimanche à Moncton contre Fredericton).»

«Declan y a mis du travail cette semaine. Dominic Tardif n’a pas beaucoup lancé cette saison. Nous croyons qu’il pourra également donner des manches monticule. Ben Higgins est aussi de retour et il pourra nous aider.»

Hickox a donc confiance que son enclos pourra répondre à un calendrier plus exigeant.

Après le match de dimanche au parc Kiwanis (19h30), les Fisher Cats se déplaceront à Charlottetown pour une rencontre contre les Islanders (6-6), mardi à 19h30.