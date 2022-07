Le Canadien fait de Juraj Slafkovsky le premier choix au repêchage de la LNH

Le Canadien de Montréal a visiblement été charmé par l’imposant ailier Juraj Slafkovsky, qu’il a choisi au premier rang du repêchage de la LNH, jeudi, au Centre Bell.

Slafkovsky a été limité à cinq buts et autant d’aides en 31 matchs avec le TPS Turku, en ligue finlandaise. Il a cependant brillé avec l’équipe nationale de Slovaquie aux Jeux olympiques de Pékin et au Championnat du monde.

Il avait ainsi supplanté Shane Wright comme meilleur espoir disponible aux yeux de plusieurs observateurs.

Mesurant six pieds quatre pouces et pesant 218 livres, Slafkovsky a démontré un flair autour du filet et a affirmé au cours des derniers jours qu’il se verrait bien jouer aux côtés de Nick Suzuki et Cole Caufield.

Il pourrait avoir la chance de le faire dès septembre.

Le Tricolore a continué d’animer le spectacle en ce début de repêchage puisqu’il a ensuite effectué deux transactions, cédant le défenseur Alexander Romanov aux Islanders de New York en retour de leur 13e choix. Ils ont ensuite cédé ce choix et celui de troisième ronde (66e) pour obtenir l’attaquant Kirby Dach des Blackhawks de Chicago.

Le Canadien possédait le premier droit de parole au repêchage de la LNH pour une première fois depuis 1980, quand il avait sélectionné Doug Wickenheiser. Il a remporté la loterie de la LNH après avoir connu une campagne misérable de 22-49-11.

Le Tricolore possédait 13 autres choix au repêchage de la LNH, dont le 26e droit de parole. Il a acquis ce deuxième choix dans l’échange qui a envoyé Tyler Toffoli aux Flames.