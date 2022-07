Les jeunes adeptes du bâton sportif brillent à Moncton

Comme tous les sports amateurs, le bâton sportif – ou le «twirling bâton» pour nos cousins Français – n’a pas été épargné par la pandémie du coronavirus. Pour son premier championnat depuis 2019 et malgré le relâchement des mesures sanitaires un peu partout, les organisateurs du Championnat canadien qui se tenait cette semaine à Moncton exigeaient toujours le port du masque et la preuve vaccinale pour accéder au site des compétitions, le Centre Avenir.

Au cœur de ce rassemblement qui regroupe plus de 140 athlètes d’à travers le pays, se trouve Brenda Arsenault LeBlanc, du Club Bâton Atlantik, qui coordonne l’événement.

«On a commencé la préparation en 2019, puis on a dû repousser le championnat en 2020, puis encore en 2021. Et là, on est enfin ici!», explique Mme Arsenault LeBlanc, avec satisfaction dans la voix.

Qu’est-ce que le bâton sportif? En deux mots, pensez aux majorettes dans un contexte compétitif, où l’on emprunte des principes de la gymnastique rythmique, du patinage artistique ou de la nage synchronisée, selon la discipline.

Comme le sport n’est pas encore développé dans toutes les provinces – l’absence du Québec explique sans doute l’absence du français sur le site de la Fédération canadienne – seules les athlètes provenant de provinces ayant une association sportive active peuvent normalement participer aux championnats.

Parmi les participants, on retrouvait donc des athlètes du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario, du Manitoba, la Saskatchewan et l’Alberta.

«La Nouvelle-Écosse a mis son programme sur pause à cause de la pandémie, note Brenda Arsenault LeBlanc. C’est la même chose pour le Québec.»

Madeleine Blanchard de Dieppe, âgée de 12 ans, était très heureuse de pouvoir participer à des premiers championnats canadiens devant les siens. Elle pratique son sport depuis 5 ans. Elle a remporté deux médailles d’argent dans deux de ses routines, en plus de prendre une 4e et une 5e place dans d’autres disciplines.

«C’est vraiment le fun de participer aux championnats. J’ai pratiqué fort toute l’année et ça m’a menée ici», raconte fièrement Madeleine.

Miguelle Line Richard est la représentante des athlètes pour le tournoi.

«C’est dans les duos et les paires que j’ai mieux fait. On a pris la deuxième place dans les duos, et on attend les résultats des paires (où elles ont terminé 3es)», explique Miguelle, en coulisse alors que se déroulait la dernière finale des championnats: le style libre individuel.

Elle est d’ailleurs très contente d’avoir pu représenter la délégation.

«C’est très important pour moi. J’étais très fière de représenter les athlètes. J’étais d’ailleurs plus confiante cette année à cause de cela.»

En Bref… Le bâton sportif n’est pas limité aux filles. Les mêmes catégories existent chez les garçons, même si elles sont souvent vacantes. Yonatan Orlov du Manitoba, qui était présent à Moncton, représentera le Canada à Turin…

Les podiums du N.-B. aux championnats canadiens

discipline catégorie niveau position

Madeleine Blanchard (Baton Atlantik – Dieppe)

2 Bâton 9-11 BI 4e

Solo 9-11 BI 2e

Medley 9-11 BI 2e

Solo Danse 9-11 BI 5ieme

Érica Godin (Baton Atlantik – Saint Antoine)

2Bâton 9-11 BI – 5e

Sophie Babineau (Baton Atlantik Grande-Digue)

3Bâton 12-14 BN – 1re

Duo Junior BI – 3e

Paires Junior BI – 2e

Lucy Gray (Baton Atlantik Moncton)

3Bâton 12-14 BN – 4e

Duo Junior BI – 3e

Solo Danse 12-14 BI -1re

Paires Junior BI – 2e

Katrine Bourgeois (Baton Atlantik de Shediac)

3Bâton 15-17 BI – 1re

2Bâton 15-17 BA – 3e

Solo 15-17 A – 2e

Duo Senior BA – 3e

Paires Senior BI – 1re

Clara Stanert (Baton Atlantik)

3Baton 15-17 BA – 2e

Duo Senior BA – 3e

Medley 15-17 BA – 4e

Paires Senior BI – 1re

Brianna Middleton (Baton Atlantik Moncton)

3Baton 18+ A – 2e

2Baton 18+ A – 3e

Solo Danse 18+ A – 3e

Gabriella Robichaud (Les Étincelles Neguac)

2Baton 15-17 BN – 2e

Duo Senior BN – 2e

Medley 15-17 – 5ieme

Paires Senior BI – 3e

Rebecca Crosby (Baton Explosion St-Jean)

2Baton 18+ BI – 3e

Solo 18+ BN – 2e

Marissa Caissie (Les Étincelles Neguac)

Solo 15-17 BN – 3e

Medley 15-17 BN – 1re

Josée Rousselle (Les Étincelles Neguac)

Solo 15-17 BN – 4e

Duo Senior BA – 4e

Solo Danse 15-17 – 3e

Paires Senior BI – 2e

Véronique Lagacé (Baton Atlantik Dieppe)

Solo 15-17 BI – 5ieme

Medley 15-17 BI – 2e

Solo Danse 15-17 BI – 4e

Style Libre 15-17 BI – 4e

Isabella Savoie (Les Étincelles Néguac)

Duo Senior BA – 4e

Medley 12-14 BI – 3e

Paires Senior BI – 2e

Miguelle Richard (Les Étincelles Neguac)

Duo Senior BN – 2e

Paires Senior BI – 3e

Maïka Morin (Baton Atlantik Dieppe)

Medley 12-14 BN – 2e

Solo Dance 12-14 BN – 2e

Diana Phillips (Baton Atlantik Moncton)

Medley 12-14 BN – 4e

Par Équipe

1er – Équipe danse et bâton Senior B – Dream (Les Étincelles)

3e – Équipe danse et bâton Juvenile B – A Brand New Day (Baton Atlantik)

1er – Équipe de bâton Junior B – Illumination (Baton Atlantik)

2e – Équipe danse et bâton Junior B – 7 Nation Army (Baton Atlantik)

2e – Équipe de bâton Senior B – We Know the Way (Les Étincelles)