Repêchage de la LNH: deux Acadiens sélectionnés

Deux Acadiens ont trouvé preneurs lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey, dont les rondes 2 à 7 se sont déroulées vendredi après-midi, à Montréal.

Le premier patineur originaire du pays d’Évangéline à entendre son nom prononcé a été Samuel Savoie, de Dieppe.

L’attaquant des Olympiques de Gatineau a été un choix de troisième ronde des Blackhawks de Chicago, le 81e au total de l’encan.

En 2021-2022, à sa deuxième saison dans la LHJMQ, l’ailier gauche de 5 pi 10 po et 198 lb a marqué 18 buts et amassé 33 points en 64 rencontres. Il a de plus amassé 45 minutes de pénalité. En séries, Savoie a été limité à un but et autant de points en sept parties.

Marc-André Gaudet. – Archives

Échangé la semaine dernière aux Saguenéens de Chicoutimi par le Titan d’Acadie-Bathurst afin de compléter la transaction impliquant Félix Lafrance et Thomas Belgarde, Marc-André Gaudet, de Saint-Ignace, dans le comté de Kent, est maintenant la propriété des Blues de St. Louis. Gaudet, un défenseur de 6 pi 3 po et 180 lbs, a été un choix de cinquième ronde, le 152 au total.

À sa deuxième saison complète avec le Titan en 2021-2022, le pan de mur a marqué 13 buts et amassé 38 points en 68 rencontres. Il a de plus affiché un différentiel de +25, en plus d’amasser 34 minutes de pénalité.

En séries, Gaudet a inscrit un filet et récolté deux aides en huit parties.

Un troisième Néo-Brunswickois a été choisi lors de l’encan. Il s’agit du défenseur Eli Barnett, de Riverview. Le jeune homme, qui évoluait avec ;es Grizzlies de Victoria dans la Ligue de hockey junior de la Colombie-Britannique la saison dernière, a été un choix de septième ronde des Sharks de San Jose, le 195e au total.

Le parcours de Bennett est un peu atypique. Après avoir disputé son hockey bantam avec les Hawks de Moncton en 2016-2017, il s’est enrôlé dans le programme des Hounds de Notre Dame, en Saskatchewan. Après deux saisons aux États-Unis avec l’Académie Select de moins de 15 ans puis des moins de 16 ans, il a passé la campagne 2020-2021 avec les Lumberjacks de South Shore, dans la Ligue de hockey junior des Maritimes.

La saison dernière avec Victoria, Bennett, qui a représenté le N.-B. aux Jeux du Canada de 2019, a marqué trois buts et amassé 13 points en 53 rencontres.

Il poursuivra sa carrière cet automne avec l’Université du Vermont, dans les rangs collégiaux américains.

Miguël Tourigny (89) du Titan d’Acadie-Bathurst. – Gracieuseté: Titan d’Acadie-Bathurst / Bryannah James

Une vingtaine de rangs après la sélection de Bennett, les Canadiens de Montréal ont pigé au Nouveau-Brunswick quand ils ont sélectionné le coéquipier de Gaudet chez le Titan d’Acadie-Bathurst, Miguel Tourigny.

Acquis à la période des Fêtes par le Titan de l’Armada de Blainville-Boisbriand, Tourigny a connu une excellente campagne en 2021-2022. Le défenseur de 5 pi 8 po et 168 livres, qui a fêté ses 20 ans en février, a terminé la saison avec une récolte de 31 buts et 80 points en 65 rencontres.

Maxim Barbashev (49) Wildcats de Moncton – Gracieuseté: Daniel St-Louis

Outre Gaudet et Tourigny, un seul autre joueur qui évoluait pour une équipe de la LHJMQ basée dans la province a été sélectionné, vendredi. Il s’agit de Maxim Barbashev, des Wildcats de Moncton.

À sa première saison complète dans la LHJMQ, le Russe a marqué 15 buts et obtenu 42 points en 59 rencontres en 2021-2022. Il est le frère d’Ivan Barbashev, des Blues de St. Louis.

Aucun joueur des récents champions de la Coupe Memorial, les Sea Dogs de Saint-Jean, n’a été choisi jeudi et vendredi.

Un fait qui détonne avec la conquête précédente des Loups de mer, en 2011. Cette année-là, Jonathan Huberdeau (3e, Floride), Nathan Beaulieu (17e, Montréal), le Néo-Brunswickois Zack Phillips (28e, Minnesota), Tomas Jurco (35e, Detroit) et le Saint-Jeannois Ryan Tesink (162e, St. Louis) avaient tous trouvé preneurs quelques semaines à peine après avoir remporté le championnat canadien de hockey junior majeur.