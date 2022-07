Basque, Girouard et Després avec le Bleu et Or

Les Aigles Bleus de l’Université de Moncton ont greffé trois Acadiens à son équipe d’athlétisme en vue de la prochaine saison. Il s’agit du Dieppois Guillaume Basque, ainsi que de Véronique Girouard et Érika Després, toutes deux de Moncton.

Basque, un solide gaillard de 6 pieds 1 pouce et 195 livres, est un adepte de l’heptathlon et du décathlon.

«Je veux me joindre aux Aigle Bleus pour plusieurs raisons. Premièrement, pour les entraîneurs exceptionnels et deuxièmement, pour les athlètes et les coéquipiers qui vont m’aider à poursuivre mes rêves», a révélé Basque dans un communiqué.

Girouard, une grande pentathlonienne de 5 pieds 9 pouces, vise une place sur le podium dès sa première saison universitaire. Il faudra aussi l’avoir à l’œil dans les sprints et les épreuves de haies.

Quant à Després, une petite sprinteuse de 5 pieds 3 pouces, elle fait partie comme c’est également le cas pour Basque et Girouard du club Aetos Athletica que dirige également l’entraîneur-chef du Bleu et Or Steve LeBlanc.