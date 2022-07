Les Gaudet racontent leur folle semaine

Grâce à leurs deux fils, Denis Gaudet et son épouse Rachel ont vécu une semaine pour le moins spectaculaire. Ç’a débuté mardi avec le plus jeune, Anthony, qui a été repêché par l’Océanic de Rimouski au 108e échelon, en sixième ronde. Puis, vendredi, alors que toute la famille était réunie au Centre Bell de Montréal, ils ont vu l’aîné Marc-André être sélectionné par les Blues de St. Louis au 152e rang pendant le cinquième tour.

Gaudet, qui était répertorié au 100e échelon par le Bureau central de dépistage de la LNH, a quand même dû attendre plus longtemps que prévu avant d’entendre son nom. Ç’a vite été oublié une fois que l’Acadien de 18 ans a endossé son gilet des Blues.

Denis Gaudet, lui-même un ancien hockeyeur de talent qui a disputé une centaine de parties dans l’OHL au milieu des années 1990 avec les Centennials de North Bay et les Generals d’Oshawa, a qualifié les derniers jours de vraiment spécial.

«C’était quelque chose de se trouver ensemble au Centre Bell, vendredi. Mes gars ont toujours aimé le hockey et nous les avons toujours supporté. Ils veulent faire du hockey leur métier. J’ai d’ailleurs été leur entraîneur à tous les deux avant qu’ils fassent le saut dans les programmes AAA», révèle Denis Gaudet qui, à l’évidence, a légué son calme à son fils aîné.

De l’avis du paternel, un peu tout le monde dans la famille avait le sentiment que les chances de voir les Blues repêcher Marc-André étaient bonnes.

«Nous savions que leur recruteur Michel Picard l’aimait beaucoup. Bien sûr, il y avait au moins une vingtaine d’équipes qui lui avaient parlé, ou encore à son agent (Francis Mac Rae, de l’agence BMG), mais les Blues semblaient celle qui l’aimaient le plus», mentionne-t-il.

«Quand ils ont annoncé son nom, je n’ai pas compris tout de suite parce que le son n’était pas tellement bon où nous étions dans les gradins. J’ai seulement compris quand je me suis tourné de côté et que j’ai vu Rachel embrasser Marc-André. C’était spécial de vivre ça», dit-il.

Rachel Johnson-Gaudet était toujours émue de toutes ces péripéties deux jours après le repêchage.

«Nous sommes très fiers des personnes que nos deux fils sont devenus, confie-t-elle. Ç’a été une semaine très chargée et nous avions pris une semaine de vacances pour vivre ça avec eux. Les grands parents sont également très fiers. Les deux grands-pères (Claude Gaudet et Omer Johnson) ont la larme à l’œil quand on leur parle des enfants, y compris de Lukas et Dominique (Cormier). Ils adorent le hockey et ils sont fiers de leurs petits-enfants.»

Rachel Johnson-Gaudet souligne qu’elle était un brin nerveuse avant que son fils soit repêché, mais pas trop.

«J’ai eu la chance de vivre l’expérience l’année où Lukas a été repêché par Vegas, souligne-t-elle. Nous savions donc un peu à quoi nous attendre. Nous savions que ça pourrait prendre un peu plus de temps que prévu. Même l’agent de Marc-André nous avait prévenu qu’il pourrait tout aussi bien sortir en troisième ronde qu’en cinquième.»

«En cinquième ronde, nous savions que les Blues étaient intéressés, mais il y avait aussi la Floride et Tampa Bay qui l’aimaient bien. Marc-André, lui, n’était pas stressé du tout. Si ça avait été plus loin que la cinquième ronde, peut-être que nous aurions commencé à être un peu plus sur les nerfs», raconte-t-elle.

Comme ç’a été le cas pour son époux, Rachel Johnson-Gaudet n’a pas tout de suite réalisé que son fils venait d’être repêché lors de l’annonce.

«Lukas et Dominique, qui étaient assis tout près de nous, se sont levés pour crier aussitôt qu’ils ont entendu Acadie-Bathurst. Ils savaient que c’était pour Marc-André. J’ai aussitôt pris Marc-André dans mes bras. C’était vraiment spécial», ajoute la fière maman.

Le cadet, Anthony, qui évolue pour le Moose du Nord dans la Ligue des moins de 18 ans du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard, a lui aussi adoré son expérience.

«C’était vraiment cool de vivre ça en famille. Quand nous avons entendu le nom de Marc-André, nous avons commencé à crier. Le reste de la famille et les amis étaient assis pas très loin de nous. C’est sûr que j’aimerais vivre ça à mon tour un jour», raconte le jeune hockeyeur qui promet désormais d’encourager les Blues au lieu des Penguins de Pittsburgh, l’équipe qu’il adorait plus que tout en raison de Sidney Crosby.

Il a malheureusement été impossible de discuter avec Marc-André Gaudet avant de mettre sous presse, puisqu’il était en route vers St. Louis afin de prendre part au camp de développement.

À noter que Marc-André Gaudet a récemment été échangé aux Saguenéens de Chicoutimi.

Charles LeBlanc pose en compagne de celu qu’il considère aussi bien dre comme son fils, le nouveau défenseur de l’organisation des Blues de St. Louis Marc-André Gaudet. – Graceuseté: Chantal Doucet Marc-André Gaudet pose avec son père Denis, son frère Anthony et sa mère Rachel. – Gracieuseté: Francis Mac Rae

Charles LeBlanc très fier de son protégé

S’il y a un homme de hockey qui connaît bien Marc-André Gaudet, c’est le directeur général et entraîneur-chef des Tigres de Campbellton Charles LeBlanc.

Pour tout dire, LeBlanc connaît le nouvel espoir des Blues de St. Louis depuis sa naissance. En 2003, lui et Denis Gaudet, le père de Marc-André, évoluaient avec les Huskys de Paspébiac dans la Ligue senior AA du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie.

«Marc-André, je le connais depuis qu’il est né. Mario Cormier, le père de Lukas et Dominique, jouait aussi avec Denis et moi à Paspébiac. Même chose pour Luc, le frère de Mario. Ça fait longtemps que je suis un ami de la famille», s’exclame LeBlanc, qui était évidemment présent au Centre Bell, vendredi, quand le défenseur de 6 pieds 3 pouces a été sélectionné par les Blues de St. Louis en cinquième ronde.

«Alors quand Marc-André s’est joint au Moose du Nord, que je dirigeais à l’époque, il est resté deux ans en pension chez moi, confie-t-il. Marc-André, je le considère un peu comme mon fils. C’était donc important que je sois présent pour son repêchage dans la LNH. D’autant plus qu’il est le premier jeune dont j’ai été l’entraîneur-chef qui se fait repêcher par une équipe de la Ligue nationale.»

LeBlanc est d’ailleurs l’une des personnes que le recruteur des Blues Michel Picard a contacté pour prendre des nouvelles sur le jeune Gaudet.

«Nous avons jasé une bonne demi-heure de Marc-André. Je lui ai dit que le plus important avec un jeune joueur de hockey c’est que sa progression soit constante. Marc-André, dans les quatre dernières années, n’a jamais arrêté de s’améliorer», dit-il.

«Il n’a jamais fait les équipes de Hockey Nouveau-Brunswick, mais il ne s’est jamais découragé. Il a toujours fait confiance au processus. Son hockey Q.I. était très bon, il avait la bonne attitude et il fallait juste le laisser gagner en maturité», ajoute Charles LeBlanc.