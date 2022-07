Médaille d’argent pour Kamylle Frenette

La Dieppoise Kamylle Frenette a pris la deuxième place, vendredi, à l’épreuve féminine PTS5 présentée au parc Jean-Drapeau de Montréal et comptant pour la série mondiale paratriathlon.

Visiblement en grande forme, l’Acadienne s’est même permise son meilleur chrono à vie sur la scène internationale, soit 1h09min45s4.

C’est l’Américaine Grace Norman qui a triomphé en 1h05min44s9. La Française Gwladys Lemoussu a pris la troisième place en 1h12min23s8.

«Tout a été selon le plan, a mentionné Frenette à Triathlon Canada. Ç’a définitivement été l’une de mes meilleures nages et j’ai été en mesure de rester avec les meneurs, même si j’ai dû travailler fort sur le vélo et dans la course à pied.»

Notons aussi la médaille d’or de l’Albertain Stefan Daniel dans l’épreuve masculine PTS5, ainsi que la médaille de bronze de la Manitobaine Leanne Taylor dans l’épreuve en fauteuil roulant.