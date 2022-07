Hockey M18: l’Orignal prédit sa meilleure saison

Hollis Chamberlain, le propriétaire et directeur général du Moose du Nord dans la Ligue de hockey des moins de 18 ans AAA du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard, a toutes les raisons du monde d’afficher un large sourire depuis une semaine.

Mardi dernier, il a d’abord vu cinq de ses joueurs être sélectionnés par une équipe de la LHJMQ, soit les gardiens Anthony Savoie et Niko Boudreau, l’arrière Simon Duguay et les attaquants Anthony Gaudet et Izach Poirier.

Le meilleur était toutefois à venir. Vendredi, le défenseur Marc-André Gaudet est devenu le premier ancien porte-couleurs du Moose à se faire repêcher par une formation de la LNH, quand les Blues de St. Louis l’ont choisi en cinquième ronde (152e au total).

«Pour nous, même si je ne veux surtout pas comparer les deux joueurs, la sélection de Marc-André a le même effet que cela avait été pour les Rivermen de Miramichi quand Luc Bourdon avait été repêché par les Canucks de Vancouver en 2005 (10e au total)», révèle Chamberlain.

«Grâce à Marc-André, les jeunes joueurs de notre programme peuvent rêver à la Ligue nationale à leur tour. Ils ont un exemple concret que c’est possible», dit-il.

«Ce que j’aime au sujet de Marc-André c’est qu’il n’a jamais cherché à prendre le chemin facile. Il n’a jamais cherché à tricher. Nous l’avons simplement mis dans des situations qui lui ont permis de s’améliorer. Il a su saisir les occasions. Bien sûr, tu voyais certains soirs qu’il n’était pas heureux de voir l’équipe continuer de perdre, mais il a persisté. Il a suivi le processus. Il a travaillé. Si tu ne mets pas l’effort, tu n’y arriveras pas», raconte Chamberlain.

Le DG du Moose espère par ailleurs que les cinq sélections à l’encan de la LHJMQ et celle de Marc-André Gaudet par les Blues de St. Louis vont encourager les parents à leur faire confiance pour développer les jeunes hockeyeurs.

«Depuis que nous avons déménagé à Bathurst en 2017, il y a toujours eu des petits doutes sur la qualité de notre programme. Il est vrai que nous ne nous sommes pas aidés en nous battant toujours pour la cave du classement. Ce n’était pas très attirant pour les jeunes de venir jouer pour le Moose. Dans la dernière semaine, nous avons prouvé qu’un jeune peut venir jouer pour le Moose et rêver d’être repêché. Nous avons démontré qu’il est possible de développer des jeunes sans gagner des championnats», affirme Chamberlain.

«Bien sûr qu’il y a d’autres options que le niveau des moins de 18 ans, mais notre ligue est ce qui se fait de mieux en Atlantique. La preuve, ce sont les Flyers de Moncton, une équipe de notre ligue, qui viennent de remporter le Championnat canadien (Coupe Telus). Nous voulons désormais que les parents nous prennent au sérieux et cessent de regarder ailleurs», confie-t-il.

À moins d’une surprise, les cinq joueurs repêchés dans la LHJMQ seront tous de retour avec le Moose en 2022-2023. Ajoutez à ce quintette sept autres vétérans de la dernière campagne et l’équipe devrait donc être en mesure de batailler avec les meilleurs clubs du circuit. C’est sans oublier que quelques recrues pleines de promesses devraient se greffer au noyau, dont Samuel Ouellet, Jackson Shaddick, Ty Mulcahy et Landen Pollock.

«Je n’irai pas jusqu’à dire que nous allons terminer en première ou en deuxième place, mais nous allons assurément connaître notre meilleure saison depuis que nous sommes à Bathurst», souligne Chamberlain.