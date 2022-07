LHM: Anthony Savoie et Izach Poirier sont choisis par les Tigres

Sans surprise, les Tigres de Campbellton ont opté pour le gardien Anthony Savoie et le joueur de centre Izach Poirier au repêchage territorial de la Ligue de hockey junior des Maritimes (LHM), lundi matin.

Pour Savoie (Campbellton) et Poirier (Saint-Quentin), cette annonce survient moins d’une semaine après qu’ils aient été repêchés respectivement par l’Armada de Blainville-Boisbriand (6e ronde, 98e) et le Titan d’Acadie-Bathurst (14e ronde, 247e).

Le directeur général et entraîneur-chef des Tigres Charles LeBlanc a bien hâte de voir les deux jeunes au camp d’entraînement.

«Anthony est un grand gardien mobile et athlétique qui possède tous les atouts pour réussir au niveau junior. Certes, un gardien prend souvent plus de temps à se développer, mais tu vois très vite que le potentiel est là», soutient LeBlanc.

«Izach, lui, c’est un gros travaillant qui joue bien sur les 200 pieds de la patinoire. Il a un bon Q.I. hockey. C’est également un gars qui travaille fort. Il a même déjà pris une douzaine de livres de masse musculaire dans les derniers mois. Il est tout près des 160 livres maintenant», raconte LeBlanc.

Comme il serait surprenant que Savoie et Poirier parviennent à faire le saut au niveau junior, que ce soit dans la LHJMQ ou encore la LHM, il est plus que probable qu’ils poursuivront leur développement avec le Morse du Nord dans le Circuit des moins de 18 ans.

«Dans la LHM, nous avons le droit de garder deux joueurs de 16 ans par année, indique LeBlanc. S’ils sont prêts à jouer, tant sur le plan mental que physique, nous allons leur faire une place. Mais il faut qu’ils jouent. Ce n’est pas bon pour un jeune de 16 ans de regarder des matchs du bout du banc ou dans les gradins.»

La prochaine étape dans la LHM consistera au repêchage de vendredi, où les Tigres disposent de la dernière sélection de la première ronde et du premier choix du deuxième tour, soit les 12e et 13e choix au total. Les Tigres ont aussi deux choix de troisième ronde, ainsi que six autres sélections dans les tours suivants.

«Je suis cependant prêt à échanger l’un de mes deux premiers choix si ça peut me permettre d’obtenir un défenseur de 19 ou 20 ans avec beaucoup d’expérience. J’ai besoin de solidifier ma brigade défensive», note Charles LeBlanc.

Le DG des Tigres confie qu’il sera également agressif sur le marché des agents libres à travers le pays.

En attendant, les Tigres ont procédé à une transaction avec les Muskies de Lindsay. Ils ont ainsi acquis le défenseur Alexander MacKenzie-Ede en retour de considérations futures. Ce dernier a été limité à une passe en 35 duels la saison dernière dans la OJHL.

En bref… Deux espoirs du Titan ont par ailleurs été repêchés lors de l’encan des joueurs territoriaux. On retrouve l’attaquant Jared Pitman, sélectionné par les Mariners de Yarmouth, et l’attaquant Ethan Dickson, avec les Western Capitals de Summerside… Les Wildcats de Moncton ont également vu l’un de leurs espoirs être choisi par les Bearcats de Truro, soit le gardien Eli James… Les Red Wings de Fredericton (Jason Pierce) et les Timberwolves de Miramichi (Kaden McNeil) ont de leur côté repêché un joueur chacun. Ils auront donc droit à un choix compensatoire après la troisième ronde de l’encan de vendredi… Les Rapides de Grand-Sault, quant à eux, n’ont sélectionné aucun joueur, ce qui veut dire qu’ils recevront des choix compensatoires après les deuxième et troisième tours du repêchage…

Zachary Robichaud et Nicolas Lavoie avec le Blizzard

Le Blizzard d’Edmundston a opté pour les défenseurs Zachary Robichaud et Nicolas Lavoie, lundi matin, lors du repêchage territorial de la LHM.

Robichaud, un arrière gaucher de 5 pieds 10 pouces et 150 livres, évoluait la saison dernière pour les Caps de Fredericton dans le Circuit des moins de 18 ans. En 30 duels, il a amassé neuf points dont deux buts.

«C’est un défenseur qui peut se démarquer dans les trois zones et qui possède un bon coup de patin, révèle le directeur général du Blizzard, Steve MacPherson. J’ai d’ailleurs été un peu surpris qu’il ne soit pas repêché par une équipe de la LHJMQ lors du dernier encan.»

Selon MacPherson, Lavoie est une copie presque conforme de Robichaud. Non seulement a-t-il le même gabarit, à une ou deux livres près, mais il se distingue également par son coup de patin et son jeu dans les trois zones. En 28 parties avec les Saints de Mount Academy, Lavoie a totalisé 15 points dont quatre buts.

Concernant le repêchage de la LHM, notons que le Blizzard dispose de la toute première sélection de l’encan, ainsi que du huitième choix.

S’il n’a pas de choix au deuxième tour, le Blizzard a toutefois une sélection en troisième ronde et trois autres dans la quatrième.

À savoir si le Blizzard pourrait procéder à des transactions pendant le week-end, MacPherson ne miserait pas sa chemise là-dessus.

«Il n’y a pas tellement de joueurs qui sont sur le marché présentement dans la LHM, note MacPherson. Et pour échanger l’un de nos choix de première ronde, il faudrait que ce soit un très bon joueur que nous obtenons en retour.»

Steve MacPherson est également en discussion avec quelques agents libres ici et là dans le pays afin de les convaincre de se présenter au camp d’entraînement.