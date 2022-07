Wildcats: Thibeau espère trouver des perles rares

Il est encore trop tôt pour dire si les Wildcats de Moncton auront la main aussi heureuse qu’ils ne l’ont eu ces dernières années avec les Philippe Daoust, Vincent Labelle, Tristan Dejong et Connor Olson, mais le directeur des opérations hockey Ritchie Thibeau croit fermement aux chances de faire au moins une ou deux belles trouvailles parmi les quatre Ontariens invités au camp d’entraînement.

Les Wildcats ont ainsi confirmé avoir invité huit agents libres pour le prochain camp qui prendra son envol le 15 août.

Les quatre Ontariens sont par ailleurs le gardien Jacob Steinman, ainsi que les défenseurs Trent Ballentyne, Raine Nadeau et Creo Solomon. Ils sont tous nés en 2004 et ils ont évolué dans un circuit junior A de l’Ontario la saison dernière.

Ballentyne, un colosse de 6 pieds 3 pouces et 190 livres, a porté les couleurs des Stars de St. Thomas dans la GOJHL.

Nadeau, pas petit lui non plus du haut de ses 6 pieds 2 pouces et 196 livres, évoluait pour le Spirit de Stouffville dans la OJHL.

Solomon, qu’on aurait cru coulé dans le même moule que les deux autres avec ses 6 pieds 2 pouces et 204 livres, portait pour sa part les couleurs des Dukes de Wellington dans la OJHL. Il a également joué pour les Thunderbirds de Soo dans la NOJHL.

Quant à Steinman, un portier de 6 pieds et 187 livres, il a affiché des chiffres très intéressants avec les Centennials de Ayr dans la GOJHL, maintenant une moyenne de buts alloués de 2,83 est un taux d’arrêt de ,922.

«Nous ne leur avons rien garanti, mais ce sont tous des gars qui ont des chances de se mériter une place, affirme Thibeau. Il est également possible que nous invitions un autre gars en août. On travaille là-dessus.»

Les autres agents libres qui se présenteront au camp sont l’arrière terre-neuvien Cole Gosse (2004), le centre québécois Isaiah Parent (2005), l’ailier droit québécois Alexis Gagné (2005) et l’ailier gauche néo-écossais Goran Stobo (2005).

Thibeau est présentement à Calgary afin de voir à l’œuvre les deux jeunes espoirs Adam Fortier-Gendron et Gabe Smith au camp de développement des moins de 17 ans du Canada.

Fortier-Gendron, un défenseur de 5 pieds 10 pouces et 189 livres, a été le choix de première ronde des Chats Sauvages la semaine dernière, la 14e sélection au total.

Smith, lui, un grand joueur de centre de 6 pieds 3 pouces et 178 livres, a été sélectionné au deuxième tour du même encan, le 25e au total. Le Néo-Brunswickois de St. Andrews n’a toutefois pas encore décidé s’il allait prendre la route des collèges américains ou celui de la LHJMQ.

«J’aime beaucoup ce que je vois jusqu’ici des deux gars, signale Thibeau. Fortier-Gendron est déjà assuré de jouer pour nous, mais dans le cas de Smith ce n’est pas encore certain à 100%. Nous discutons et nous sommes très confiants qu’il va accepter de se présenter au camp.»

Notons par ailleurs que Maxim Barbashev participe cette semaine au camp de développement des Rangers de New York. L’ailier gauche de 18 ans a été repêché par les représentants de la Grosse Pomme, vendredi, en cinquième ronde (161e au total).

En bref…

Parmi les autres agents libres intéressants qui ont reçu des invitations ici et là ailleurs dans la LHJMQ, notons les Ontariens Dominik Godin (attaquant) et Mason Chitaroni (défenseur) chez le Titan d’Acadie-Bathurst, ainsi que du côté des Mooseheads de Halifax l’ailier droit de 19 ans Brody Fournier, un bonhomme qui vient d’accumuler 74 points (37-37) en 55 duels avec les Bears de Smiths Falls dans la CCHL…

Les Remparts de Québec espèrent eux aussi toucher le gros lot avec l’attaquant Matthew Fries et l’arrière Charlie Barnes…

Outre Gabe Smith, deux autres Néo-Brunswickois participent au camp de développement des moins de 17 ans du Canada. Il s’agit du défenseur Spencer Gill (Riverview), de l’Océanic de Rimouski, et de l’attaquant Connor Arseneault (Saint-Jean), des Huskies de Rouyn-Noranda…