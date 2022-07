Frédéric-Denis Benoit, l’as des Aigles

Quand vient le temps de citer la liste des meilleurs lanceurs de la Ligue de baseball intermédiaire de la Vallée de la Miramichi, ce sont pratiquement toujours les Yan Rail, Mike Simon, Olivier Gendron, Andrew Carter, Ronnie Dickson et James Hicks qui ont la cote. Pourtant, s’il y en a un qui mériterait de voir son nom associé aux autres as de la butte, c’est bien Frédéric-Denis Benoit, des Aigles de Tracadie.

À l’exception de deux ou trois saisons où ses statistiques n’ont pas été à la hauteur de son talent, et d’une autre où il a évolué avec les Brewers de Hub City, dans la Ligue senior du Nouveau-Brunswick, Benoit a continuellement figuré parmi l’élite du circuit depuis ses débuts à l’âge de 15 ans en 2010.

Vous avez bien lu, Frédéric-Denis Benoit a commencé à lancer contre des hommes avant même d’avoir de la barbe au menton.

Depuis, celui qui a également disputé deux saisons avec les Cardinals de Miramichi (2018 et 2019) a remporté 23 de ses 34 décisions.

En 2022, il revendique déjà trois victoires et un revers, en plus de présenter une moyenne de points mérités de 2,10. Quand on sait que les Aigles n’ont remporté que cinq parties en 13 sorties, ça vous donne une idée de l’importance du droitier au sein de la formation de la Péninsule acadienne.

Lorsqu’on lui demande pourquoi son nom n’est pas plus populaire dans les conversations, il répond qu’il n’en sait trop rien.

«Je crois tout de même avoir le respect de toutes les équipes, même si on entend moins souvent mon nom», rétorque l’athlète de 5 pieds 10 pouces et 200 livres, qui évolue au deuxième coussin quand il n’est pas sur la butte.

Il est vrai que Benoit n’est pas le genre de lanceur qui multiplie les retraits sur trois prises. Il est davantage un artilleur méthodique qui s’est fait une spécialité de forcer les frappeurs adverses à frapper au sol.

«Je suis un lanceur de prises, confie-t-il. Et comme j’ai toujours eu du chien, j’aime défier les frappeurs en jouant avec la vitesse de mes lancers. J’ai une bonne balle rapide, mais je lance surtout des balles à effet.»

Frédéric-Denis Benoit, lors d’un match disputé en juin entre Tracadie et Caraquet. – Gracieuseté: Stéphane Cormier

Son style, il dit l’avoir construit en étudiant l’ancienne vedette du baseball majeur Greg Maddux.

«J’ai toujours adoré Maddux. Il m’a beaucoup inspiré plus jeune. J’aimais le voir travailler en variant continuellement la vitesse de ses lancers. Je l’ai étudié en regardant des vidéos et j’avais aussi remarqué qu’il lançait presque toujours des prises», raconte celui qui estime que ses meilleures saisons sont encore devant lui.

Ainsi, il croit être en mesure de répéter sa saison 2012 où, à l’âge de seulement 17 ans, il avait réussi à remporter cinq de ses six décisions, en plus d’afficher une moyenne de points mérités de 0,88. Il avait d’ailleurs été choisi le lanceur de l’année cette saison-là.

«Je n’ai que 27 ans, dit-il. Je suis un bien meilleur lanceur aujourd’hui parce que je lis beaucoup mieux les frappeurs adverses. Je lance avec plus d’intelligence. J’ai entre autres appris à lancer selon le compte. C’est l’expérience qui m’a permis d’acquérir ça. J’aime particulièrement affronter les meilleurs frappeurs des autres équipes. Je carbure à la pression. C’est ce qui me nourrit.»

Sans dire qu’il lancera aussi longtemps que Serge Lebel, des Dodgers de Dalhousie, Frédéric-Denis Benoit se voit aisément encore sur la butte dans la quarantaine.

«Je vais lancer jusqu’à ce que je ne pourrai plus, lance-t-il en riant. Les Aigles sont actuellement en train de se reconstruire autour des jeunes et je veux les aider à se développer en jouant un rôle de leader. Nous gagnons moins souvent que dans le temps, mais je crois en l’importance du baseball à Tracadie, un peu comme le fait Yan Rail à Caraquet. Nous attirons les meilleures foules de la ligue (en moyenne plus de 200 spectateurs par rencontre), et de loin, et je veux que ça continue.»

Si ses statistiques au monticule sont excellentes, Benoit parvient aussi à aider son équipe au bâton. Certes, il ne présente pas des chiffres à tout casser, mais il estime contribuer à sa façon.

En carrière, sa moyenne au bâton se situe à ,254 avec 89 coups sûrs en 350 présences au marbre. Il totalise de plus 18 doubles, deux triples et un circuit, tout en ayant poussé 70 coureurs au marbre. Toutefois, la statistique qui impressionne le plus est le nombre de fois qu’il a été retiré sur des prises en carrière… seulement 10 fois.

«Cette saison, je ne frappe que pour ,231, mais j’ai mal débuté en ne frappant qu’un seul coup sûr lors de mes 14 premières présences au bâton. Ce n’est pas que je frappais mal, c’est juste que la balle semblait incapable d’aller en lieu sûr. Ça va beaucoup mieux depuis quelques rencontres. Au moins, je frappe aux moments opportuns. Je suis même parmi les meneurs de la ligue pour les points produits», révèle-t-il.

Avec ses huit points produits, Benoit se retrouve effectivement au quatrième rang de la ligue, à seulement trois des meneurs Kris Keating (Miramichi) et Jeff McCarthy (Chatham Head).

«Je crois vraiment que nous avons le genre d’équipe qui pourrait causer des surprises dans les séries. Nos jeunes se sont bien adaptés et ils n’arrêtent pas de s’améliorer. Je pense à Raphaël Robichaud, entre autres, qui connaît toute une saison à l’attaque», souligne Frédéric-Denis Benoit.